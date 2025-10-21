Turismo del Gusto
TanStreet: un viaggio veloce in Asia senza lasciare Torino

Il nuovo fast food asiatico di via Giolitti è una metropolitana di sapori, veloce e divertente
Non un ristorante, ma una fermata. Non un semplice pasto, ma un’esperienza

Entrare da TanStreet significa lasciare Torino e scendere in una stazione metropolitana dell’Estremo Oriente dove neon, insegne luminose e lanterne moderne disegnano un paesaggio urbano lontano. Non c’è nulla di casuale: ogni dettaglio richiama quell’energia caotica e affascinante delle metropolitane delle grandi città asiatiche, dai graffiti ai materiali metallici, fino a un bagno che diventa parte dell’esperienza, sorprendente e ironico, capace persino di trasformarsi in karaoke schiacciando un pulsante sullo specchio.

Qui non ci sono tavoli prenotati o regole fisse: ci si siede dove si vuole, sui sedili della metro che diventano postazioni per mangiare o ai tavolini più grandi per condividere l’esperienza con altri viaggiatori e lasciarsi trasportare dall’atmosfera.

TanStreet è un locale che non si limita a servire cibo: ti porta in viaggio. La filosofia è chiara: portare il cliente in Asia senza lasciare il tavolo, con la formula del fast casual che unisce rapidità, qualità e prezzi accessibili. Ma il cuore del locale resta la cucina. Un tocco al totem per ordinare e in pochi minuti il tuo pasto è pronto, caldo e profumato.

Il menù è un mosaico che attraversa più tradizioni, spaziando dai ramen fumanti ai noodles tirati a mano, dai bao soffici e leggeri ai gyoza dal ripieno succoso, dai donburi completi e sostanziosi alle zuppe aromatiche. E poi ancora i fritti, gli spiedini alla griglia, le bowl, le insalate… e per dessert Mochi e Dorayaki.

Alcuni piatti colpiscono per la loro capacità di raccontare una storia: lo zongzi, ad esempio, con riso glutinoso avvolto in foglie e farcito con maiale e tuorlo salato o, in una versione più delicata, con datteri, porta in tavola un sapore che sa di feste popolari e ritualità. I lamian, noodles lavorati a mano e serviti con condimenti differenti, regalano consistenze diverse e rimandano all’abilità dei cuochi di strada che da secoli ne tramandano la preparazione. Poi c’è il pollo del General Tso, croccante e glassato da una salsa agrodolce e leggermente piccante: un piatto che racconta il dialogo tra la cucina cinese e la sua reinterpretazione internazionale, oggi riconosciuto come un classico capace di conquistare al primo assaggio.

L’offerta delle combo è il cuore del format: con formule menù che partono dai 8,9 euro fino ai 12,90 si porta in tavola un pasto completo, conveniente ma generoso, capace di unire varietà e gusto senza compromessi. Il servizio resta rapido e informale, ideale per chi cerca un pranzo veloce o una cena senza fronzoli, con la possibilità di ordinare anche d’asporto o a domicilio.

TanStreet è un format originale che riesce nell’impresa più difficile: essere rapido senza sembrare frettoloso, accessibile senza banalizzare, internazionale senza perdere autenticità.

 TANSTREET

  • Via Giovanni Giolitti 5A – Torino 10123
  • Aperti tutti i giorni 11:30 – 15 / 18:30 – 22
  • WhatsApp 342 0165569
  • www.tanstreet.it

