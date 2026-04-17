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SUMMA 2026 – Vino, Diversità e Sostenibilità

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La fiera enologica SUMMA ha riscosso anche quest’anno grande successo, confermandosi ancora una volta come un importante punto di incontro per il panorama vitivinicolo internazionale. L’11 e il 12 aprile 2026 circa 2.400 appassionati di vino, sommelier, professionisti della ristorazione e giornalisti provenienti
da 33 Paesi si sono riuniti presso la Tenuta Alois Lageder a Magrè, in Alto Adige,
per scoprire la varietà e la qualità dei vini presentati.

Da oltre 25 anni, SUMMA offre uno spazio dedicato allo scambio e all’innovazione nel settore del vino e dell’agricoltura sostenibile. Nel 2026 hanno partecipato 115 vignaioli provenienti da nove Paesi, tra cui cantine di Italia, Germania, Francia, Austria,
Svizzera, Portogallo e Libano.

SUMMA vive grazie al dialogo tra le persone“, afferma Alois Clemens Lageder. “Lo scambio diretto tra vignaioli internazionali e ospiti, i diversi punti di vista e le esperienze nella viticoltura sostenibile sono al centro dell’evento. È così che ogni anno si crea un’atmosfera speciale, che conferisce a SUMMA il suo carattere di festa del vino
aperta e internazionale.

Tra le cantine partecipanti nel 2026 figurano, tra le altre, Pian Dell’Orino, Arianna Occhipinti, Giulia Negri, Gravner e Frank Cornelissen dall’Italia, così come Dr. Bürklin-Wolf, Bernhard Ott, Georg Breuer, Nikolaihof Wachau e Jurtschitsch per l’area germanofona. A livello internazionale erano presenti anche Champagne Tarlant, Otronia dalla Patagonia e Château Musar dal Libano. Una varietà che si è riflessa anche nei numerosi tasting.

Il programma è stato arricchito da masterclass e degustazioni guidate da esperti di alto livello e rinomate aziende vitivinicole. Interventi di sommelier e giornalisti del vino di fama come Willi Schlögl della celebre enoteca berlinese Freundschaft e Christine Mayr, sommelier WSET ed ex presidente dell’AIS Alto Adige, insieme ai contributi di cantine come Maso Martis, Sattlerhof, Battenfeld Spanier e Castello dei Rampolla, hanno offerto ulteriori
prospettive sui temi attuali del settore.

Come negli anni precedenti, anche nel 2026 è stato sostenuto un progetto sociale: per il secondo anno consecutivo, una parte dei proventi è stata destinata al giornale di strada zebra. dell’OEW – Organizzazione per un Mondo Solidale. Il progetto offre a persone in situazioni difficili un’occupazione dignitosa e la possibilità di ottenere un piccolo reddito.

La prossima edizione di SUMMA si terrà il 10 e l’11 aprile 2027.

Redazione Centrale TdG

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