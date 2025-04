SUMMA 2025 – Una festa della cultura del vino e della sostenibilità

Anche nel 2025, la fiera enologica SUMMA ha avuto un grande successo, rafforzando il suo ruolo come uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama vinicolo internazionale. Dopo più di 25 anni, la SUMMA continua a rappresentare un evento di grande valore nel panorama vinicolo internazionale. Dal 5 al 6 aprile 2025, circa 2.400 appassionati di vino, sommelier, ristoratori e giornalisti provenienti da 44 paesi si sono riuniti presso la Tenuta Alois Lageder a Magrè, in Alto Adige, per essere ispirati dalla diversità e dalla qualità dei vini esposti.

L’evento, che si svolge da oltre 25 anni, è una piattaforma per lo scambio e l’innovazione nel campo del vino e dell’agricoltura sostenibile. Quest’anno hanno partecipato 112 produttori di vino provenienti da otto paesi, tra cui cantine dall’Italia, Germania, Austria, Svizzera, Portogallo e Libano.

“È stato un weekend incredibilmente arricchente“, afferma Alois Clemens Lageder. „Le conversazioni con i produttori internazionali e gli ospiti, lo scambio di idee e nuove prospettive – tutto questo dimostra quanto sia importante avere una piattaforma come la nostra. La SUMMA per noi è uno dei momenti più importanti dell’anno e ci fa sempre piacere vedere quanto lo scambio e l’interesse per la viticoltura sostenibile coinvolgano le persone. La SUMMA celebra il vino in un modo che, in questi tempi difficili, risulta particolarmente positivo.“

Tra i partecipanti della SUMMA 2025 figurano produttori di fama come Dr. Bürklin-Wolf, Bernhard Huber, Franz Keller, Tement, Cà La Bionda, Podversic Damijan, Tenuta delle Terre Nere e Chateau Musar dal Libano. La varietà dei produttori partecipanti si è riflessa nelle numerose degustazioni.

Oltre alle tradizionali degustazioni, l’evento ha offerto un ampio programma con esperti di alto livello e attività interessanti. Tra le altre cose, si sono svolte degustazioni con rinomati sommelier e giornalisti del vino come Willi Schlögl della Bar Freundschaft di Berlino, Lukas Gerges, Head Sommelier dell’Atelier Moessmer, Sascha Speicher, caporedattore di Meiningers Sommelier, e Isacco Giuliani del Ristorante Makorè di Ferrara, nonché Miglior Sommelier d’Italia 2024. Un highlight è stato il seminario della tenuta Heitlinger sul tema “Droni in viticoltura“, che ha trattato la tecnologia innovativa e le sue applicazioni nel settore vinicolo.

Come negli anni precedenti, la SUMMA ha anche nel 2025 sostenuto un’organizzazione benefica: una parte dei ricavi è stata destinata quest’anno alla rivista di strada zebra., un progetto dell’OEW – Organizzazione per un Mondo Solidale, che offre a persone in condizioni di marginalità un’attività dignitosa e la possibilità di ottenere un piccolo guadagno.

La prossima SUMMA si terrà l’11 e 12 aprile 2026.

Redazione Centrale TdG