SUG_HERO, arriva la mostra sulla bellezza virtuosa dei sigilli Amorim

Dall’11 settembre al 30 ottobre 2021 Palazzo Sarcinelli a Conegliano (TV) ospita la mostra “SUG_HERO – Metaforme – Il tappo di sughero tra storia, innovazione e sostenibilità”. L’esposizione intende raccontare, dalla prospettiva privilegiata di Amorim Cork Italia, azienda leader mondiale nella produzione di tappi in sughero, proprio questo piccolo sigillo, capace di grandi forme di sostenibilità.

Tra storia e innovazione, il percorso si snoda tra le stanze del suggestivo palazzo storico cittadino con un’accoglienza sensoriale, avvalendosi di profumi della foresta e dei suoni riconoscibili ed emozionanti dell’attività di decortica (il distacco della corteccia dalla pianta che dà il via alla filiera di realizzazione dei tappi). Segue l’approccio con la storia e l’utilizzo del sughero, con un necessario focus sul tappo. Una sezione viene poi dedicata al Progetto eno-solidale ETICO, iniziativa con cui dal 2008 Amorim Cork Italia ha reso capillare nella nazione la raccolta dei tappi in sughero usati, grazie alla partecipazione dei volontari di 45 onlus che ricevono, in cambio, un sostanzioso contributo da devolvere alle proprie attività. Questo progetto è quello che, negli anni, ha unito l’intento sociale alla sostenibilità ambientale. L’ultimo step per il raggiungimento di un’economia circolare completa, ovvero la generazione di valore economico, l’azienda l’ha realizzato con SUBER, la prima linea di oggetti di alto livello di design creati con l’uso della granina derivante dai tappi riciclati con ETICO, a cui viene dedicata un’ulteriore tappa del percoso museale. In sostanza, la seconda vita dei tappi risulta arricchente per la collettività, lasciando così, evidente, il messaggio che essere sostenibili conviene. In particolare, emerge centrale l’economia circolare del sughero in una prospettiva di integrazione verticale della produzione, ma anche di creazione di bellezza a partire da quello che fino a pochi anni fa sembrava non servire più.

Verso la chiusura del percorso, vengono raccontate le partnership di Amorim Cork Italia: storie di sostenibilità e contaminazioni dal grande valore, anche territoriale, in un’unione di intenti che arricchisce ulteriormente il messaggio di SUBER.

Sede mostra: Palazzo Sarcinelli, Via XX Settembre, 132 – Conegliano (TV)

La mostra sarà aperta dall’11/09 al 30/10/2021 da martedì a venerdì, dalle 15:00 alle 19:00, anche per visite organizzate.

Nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con orario continuato.

Giorno di chiusura lunedì. L’accesso è gratuito.

Per informazioni, prenotazioni e visite guidate: e-mail info@suberdesign.it; cellulare +39 345 249 6320.

Redazione Centrale TdG