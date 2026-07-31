Sua Maestà il Superiore di Cartizze incoronato due volte

– Redazione Centrale TdG –

Lo spumante di Col Vetoraz ottiene la Corona della Guida Vinibuoni d’Italia 2027 e il Premio speciale Tullio de Rosa al Concorso Enoconegliano

Il percorso di eccellenza di Col Vetoraz continua a distinguersi, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama spumantistico italiano. Un successo che affonda le radici nel legame prezioso con le colline di Valdobbiadene e che trova massima espressione nel regale Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze, protagonista assoluto nel panorama della Denominazione, grazie a caratteristiche uniche, riconoscibili: dalla grazia con cui richiama fiori e frutta matura all’olfatto alla delicatezza vellutata ed aromatica con cui avvolge il palato. Oltre l’eccellenza, è un vino che rappresenta un percorso di valore, capace di conquistare, nel giro di pochi giorni, due importanti riconoscimenti, uno a livello regionale e uno nazionale, rafforzando ulteriormente il valore di un’etichetta simbolo dell’eccellenza firmata Col Vetoraz.

Alla 28° edizione dell’Enoconegliano, Concorso Enologico Regionale Selezione dei Vini Veneti, infatti, gli è stato assegnato il Premio Speciale Tullio De Rosa, con il miglior punteggio assoluto. Ispirato al celebre enologo, ricercatore e docente italiano, figura cardine della storica Scuola Enologica di Conegliano e pioniere nella teorizzazione e perfezionamento delle tecniche di spumantizzazione, è uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama vitivinicolo del Nord-Est, riservato esclusivamente ai vini spumanti prodotti sia con fermentazione in autoclave (metodo Martinotti/Charmat) sia con fermentazione in bottiglia (metodo classico).

La Guida Vinibuoni d’Italia 2027, alle selezioni regionali, poi, ha riconosciuto al Superiore di Cartizze Col Vetoraz la prestigiosa Corona, assegnata dai coordinatori regionali alle migliori espressioni enologiche italiane. Questa rappresenta il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vinibuoni d’Italia ed è considerata uno dei premi più autorevoli e selettivi del panorama enologico nazionale in virtù di regole di assegnazione ben precise: viene infatti attribuita esclusivamente a vini prodotti da vitigni autoctoni. Riceverla significa quindi aver raggiunto l’eccellenza assoluta nella valorizzazione della pura tradizione locale.

Questi risultati confermano il valore del Cartizze e di un percorso che nasce dal rispetto per la terra e dalla cura quotidiana dei vigneti. Passione, competenza e attenzione agli equilibri naturali permettono di valorizzare ogni vendemmia, dando vita a vini eleganti, autentici e profondamente legati al territorio. Un impegno costante che si rinnova in ogni bottiglia e che rappresenta l’essenza dell’identità di Col Vetoraz.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.200.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.000.000 di bottiglie. Oggi, oltrepassati i 30 anni la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata; questo anche grazie all’entrata in azienda di Francesca e Daniele Miotto, figli del proprietario, che condividono e perseguono la stessa filosofia dei predecessori, con il dinamismo e la visione tipica delle giovani generazioni. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.