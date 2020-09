Strada del vino e sapori della Bergamasca

Un centinaio di soci, tra istituzioni, enti, associazioni e produttori, hanno partecipato all’assemblea della Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca che si è riunita nella sala consiliare del Comune di Scanzorosciate (Bg) per adeguare il nuovo statuto nel rispetto della riforma del terzo settore e per programmare le attività future. Durante la riunione è intervenuta da Milano in diretta l’assessore regionale Lara Magoni per testimoniare la vicinanza di Regione Lombardia all’associazione, mentre l’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi ha inviato un messaggio di buon lavoro per le iniziative future.

Prosegue intensa la progettualità di sviluppo della Strada, grazie ad una rete relazionale e sinergica capace di unire operatori privati e istituzioni. L’occasione è servita per tracciare un bilancio delle numerose attività portate avanti nel 2019 e allo stesso tempo è stato fornito un segnale forte sulla ripartenza del lavoro post emergenza sanitaria.

Domenica 13 settembre 2020 l’associazione è stata operativa in due importanti appuntamenti organizzati a Mapello (Lungo il viale – Profumi e sapori della terra bergamasca) e a Martinengo per la festa della patata. «Ringrazio i soci della Strada che hanno dimostrato grande affetto e attaccamento all’associazione – afferma Enrico Rota, presidente Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca -. Abbiamo vissuto un appuntamento storico che ci permette di guardare con fiducia al futuro e alla promozione del nostro territorio, grazie al coinvolgimento di attori appartenenti a differenti categorie economiche, con un’offerta attrattiva completa e integrata».

«L’associazione punta ora ad incrementare il numero dei soci, creare nuovi percorsi enogastronomici e nuove iniziative sul territorio – dichiara Giorgio Lazzari, segretario generale della Strada -. Il tutto con l’obiettivo di promuovere i sapori e i prodotti tipici bergamaschi, di cui il nostro territorio vanta una produzione veramente d’eccellenza».

«E’ un momento molto importante quello vissuto a Scanzorosciate con l’assemblea straordinaria della Strada, che ha approvato il nuovo statuto – commenta Davide Casati, vicepresidente della Strada -. Si tratta di un’occasione unica per essere più forti, per migliorare la rete tra le aziende ed essere più coraggiosi in vista del 2021, grazie a numerosi appuntamenti e iniziative».

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, come soggetto di marketing territoriale, è già concentrata sulla ripresa delle attività dopo l’emergenza sanitaria e con la prospettiva dei prossimi appuntamenti che ricadranno sul territorio, grazie al riconoscimento di Capitale della Cultura a Bergamo e Brescia nel 2023 e Bergamo città creativa Unesco per la gastronomia.

Roberto Vitali