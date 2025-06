Stajnbech investe in nuovi spazi di lavoro

L’azienda nel veneziano lavora all’ampliamento della sede, nasce una nuova ala con dimensioni raddoppiate, pensata anche in chiave sostenibile

È tempo per Stajnbech di compiere un nuovo passo nel suo processo di crescita. Perché, coerentemente con la propria filosofia, si diventa grandi un passo alla volta. Oggi infatti nella sede di Belfiore di Pramaggiore sono in corso i lavori di ampliamento degli spazi aziendali. Sta infatti per sorgere una nuova ala con dimensioni raddoppiate, da 600 mq arriverà a 1200 mq, dedicata interamente al confezionamento e al magazzino per lo stoccaggio dei vini, il tutto in ottica sostenibile.

“Abbiamo sentito la necessità – spiega Rebecca Valent, enologa e figlia dei titolari – di investire in spazi più consoni alla nostra attività, anzitutto per lavorare in sicurezza, e poi per nostre specifiche scelte enologiche. Nel tempo infatti abbiamo imparato ad affinare alcuni vini prima in cisterna o barriques e successivamente in bottiglia, per poterli proporre con la giusta maturità. Una scelta che richiede uno spazio dedicato, che abbiamo quindi creato all’interno della nuova costruzione: un magazzino termocondizionato che ci consente di conservare i vini a temperatura ottimale per tutto l’anno. Il tutto accompagnato dal nuovo impianto fotovoltaico, per essere il più indipendenti e meno impattanti possibile.”

Dal 1990 ad oggi il percorso di crescita di Stajnbech è stato segnato da importanti avanzamenti. 18 sono gli ettari totali di vigneto di proprietà, in funzione dei quali è nata la cantina di trasformazione, acquistata nel 1995 e dotata ad oggi dei più moderni macchinari per la vinificazione, affinamento e imbottigliamento; nel 2002 è stato costruito il punto vendita con sala degustazione che accoglie il pubblico anche in occasione dei numerosi eventi che l’azienda ospita nel corso dell’anno. Fino ad oggi, con l’ampliamento che aggiungerà all’attuale stabile la nuova ala, pensata anche in chiave sostenibile, in linea coi criteri su cui poggia la filosofia Stajnbech.

Stajnbech fa parte dei Vignaioli Indipendenti (FIVI) e aderisce al SQNPI, una certificazione che permette di lavorare in regime di rispetto per l’ambiente. La sostenibilità è infatti un elemento cardine della filosofia di questa realtà e, passando per l’attenzione all’ambiente, alla manodopera e alla salute della clientela, si rivela nella qualità rispettosa dei prodotti.

Un vino certificato SQNPI si riconosce dall’etichetta col simbolo dell’ape, segno distintivo di questa certificazione. Marchio che è una garanzia per i consumatori che vogliono scegliere un vino prodotto responsabilmente.

Stajnbech

È un’azienda vitivinicola a conduzione familiare situata a Pramaggiore (VE), tra Venezia e Trieste, nel cuore di una terra dal ricco passato, anticamente chiamata il Vigneto della Serenissima.

Risale al 1990 il primo vigneto piantato da Giuliano Valent e Adriana Marinatto, che poi nel 1991 fondano la cantina. Nata dall’ambizione di raccontare una storia in un bicchiere di vino, questa realtà veneta si distingue per la cura meticolosa riservata ad ogni fase della produzione. Da sempre infatti, Giuliano e Adriana hanno scelto di puntare alla qualità, ricercando costantemente l’eccellenza, applicando una filosofia che crede nel valore di un prodotto sincero e genuino, e nella passione per il proprio lavoro. Uno stile perfettamente racchiuso nel motto di famiglia: “Coltiviamo Armonie”. Le armonie per Stajnbech sono quelle della natura ma anche delle persone che condividono i medesimi valori di professionalità e dedizione, uniti all’amicizia e al senso di condivisione, tutti elementi che risuonano tra vigneti, cantina e azienda come in una grande sinfonia corale. L’area in cui sorge la cantina, al confine tra Veneto e Friuli, gode di un clima temperato che unito al suolo ricco di argille grigie consentono alla vite la sua massima espressione. Dai 17 ettari di uve di proprietà, rigorosamente selezionate, si producono vini artigianali di altissima qualità, ottenuti ponendo molta attenzione al rispetto dell’ambiente sotto il segno dell’ecocompatibilità, in vigneto come in cantina. I vini si distinguono per la spiccata personalità che sanno esprimere e raccontano le tradizioni enologiche del Veneto, coniugandole coi gusti internazionali. Le linee di produzione si dividono in Superiori e Classici ai quali si aggiungono anche le bollicine con il nuovo metodo classico pas dosé. Negli anni, Stajnbech si è affacciata con successo al mercato internazionale, dove oggi gode di un posizionamento ben definito. La personalità dei vini ha conquistato nel tempo un pubblico di esperti e intenditori, raccogliendo importanti consensi ai più prestigiosi concorsi enologici.

Redazione Centrale TdG