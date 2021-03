St. Patrick’s Day e Teeling Whiskey

St. Patrick’s Day, Teeling Whiskey non rinuncia ai festeggiamenti e premia la tua intraprendenza

Mercoledì 17 marzo, giorno di San Patrizio, Teeling Whiskey da Dublino non rinuncia a festeggiare e lancia un’iniziativa internazionale mettendo in palio la sua Teeling Whiskey Bike.

La distilleria dublinese invita semplicemente ad iscriversi alla sua newsletter a questo indirizzo http://eepurl.com/hrYXY9 per provare a rientrare tra i fortunati vincitori.

Teeling Whiskey è distribuito in Italia da Rinaldi 1957 che per la stessa giornata, il 17 marzo, lancia un appuntamento sulla sua pagina Instagram Rinaldi_1957 per parlare di Teeling, della sua filosofia e dei suoi ottimi Whiskey artigianali che stanno riscuotendo grande successo.

Teeling ha una range di premium e pluri-premiati Irish whiskey (il 24 anni è stato annunciato vincitore nel 2019 del titolo di miglior single malt al mondo).

Teeling Whiskey anche nel 2021 ha vinto in tutte le categorie nei “World Whiskies Awards” e la Teeling Whiskey Distillery vince anche quest’anno il titolo di visitor attraction of the year per l’Irlanda. I whisky premiati sono 4 tra cui:

2 8 anni Vintage Reserve come miglior Single Malt

Blackpitts come miglior whisky torbato Single Malt

Single Grain come migliore della categoria relativa

Redazione Centrale TdG