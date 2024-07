“Sani Gourmet 2024”, eccellenza culinari

Al Sani Resort di Halkidiki, ritorna il “Sani Gourmet 2024” con una straordinaria line-up di chef stellati Michelin: Massimo Bottura, Paco Morales, Andoni Aduriz, Ana Ros, Clare Smyth.

“Sani Gourmet 2024” rappresenta un’altra edizione di eccellenza culinaria, accogliendo chef di fama internazionale per una serie di cene intime dal 26 luglio al 23 agosto.

Il Sani Resort di Halkidiki, rinomata destinazione turistica greca e luogo culinario di livello mondiale, annuncia il ritorno della sua prestigiosa rassegna di eventi gastronomici il: “Sani Gourmet 2024”, che si terrà dal 26 luglio al 23 agosto, in questa edizione, il resort ospiterà una straordinaria serie di chef stellati Michelin, tra cui il nostro Massimo Bottura, Paco Morales, Andoni Aduriz, Ana Ros, e Clare Smyth, che rappresentano l'”eccellenza gastronomica” di tutto il mondo. Il “Sani Gourmet 2024” promette di essere l’edizione più illustre di sempre, con un cast stellare di chef stellati che si esibiranno nelle cucine e nelle sale degli apprezzati ristoranti del Sani. Durante l’evento, gli ospiti avranno l’opportunità di assaporare menu su misura realizzati meticolosamente da ogni chef, secondo i loro stili caratteristici e al loro estro culinario. Queste cene esclusive presenteranno una serie da sette a nove piatti deliziosi, accompagnati da vini internazionali e locali curati dal team di sommelier di Sani. Queste cene curate ad hoc da Sani Gourmet si svolgono al ristorante Elia e rappresentano un’esperienza unica per gli ospiti che desiderano esplorare i ricchi sapori e la cultura culinaria di alcuni dei più importanti chef stellati del mondo.

Con lo sfondo dei sofisticati ed eleganti locali di Sani, gli ospiti intraprenderanno un viaggio culinario senza precedenti, assaporando ogni momento degli straordinari sapori e consistenze presentati con maestria da questi chef di fama mondiale. Gli ospiti potranno prepararsi a vivere un’esperienza culinaria unica, perché Sani Gourmet porta ancora una volta l’arte della buona tavola a un livello superiore.

Il rinomato chef Paco Morales, famoso per il suo approccio innovativo alla cucina spagnola, porta la sua esperienza culinaria al Sani Gourmet il 26 luglio. Con una carriera segnata da creatività e passione, Morales si è guadagnato il successo per le sue interpretazioni fantasiose dei piatti tradizionali spagnoli, ottenendo numerosi riconoscimenti e tre stelle Michelin.

Il 2 agosto, lo chef di fama mondiale Massimo Bottura sarà in visita al Sani Gourmet. Con oltre trent’anni di esperienza come ristoratore e imprenditore, Bottura si è affermato come una delle personalità più innovative e influenti nel panorama gastronomico mondiale. Nel 1995 ha lanciato l’Osteria Francescana nella sua città natale, Modena, che da allora ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui le tre stelle Michelin nel 2012 e i primi posti nella classifica The World’s 50 Best Restaurants nel 2016 e nel 2018. Nel 2015, Bottura ha co-fondato Food for Soul insieme alla moglie Lara Gilmore, un’associazione no-profit dedicata alla lotta contro lo spreco di cibo e l’isolamento sociale attraverso iniziative culturali. I suoi sforzi umanitari e ambientali sono stati riconosciuti nel 2020 quando è stato nominato Ambasciatore di buona volontà per il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente e l’Osteria Francescana è stata premiata con la stella verde Michelin. Come sostenitore di un cambiamento costruttivo, Massimo Bottura continua a ispirare il pubblico di tutto il mondo con la sua cucina innovativa e il suo impegno a fare la differenza nella società. La sua partecipazione al Sani Gourmet promette di elevare l’evento a nuove vette di eccellenza culinaria.

Il 9 agosto lo stimato chef Andoni Aduriz sarà protagonista al Sani Gourmet, dove delizierà gli ospiti con le sue visionarie creazioni culinarie. Conosciuto per il suo lavoro innovativo presso il ristorante due stelle Michelin Mugaritz, uno dei più rinomati ristoranti spagnoli, Aduriz è celebrato per il suo approccio d’avanguardia alla cucina basca. Nel 2023 lo chef Aduriz è stato premiato con l’Icon Award per il suo contributo e la sua ispirazione al settore gastronomico mondiale dalla rinomata lista The World’s 50 Best Restaurants. Aduriz è anche un fiduciario fondatore del Basque Culinary Center e un autore prolifico, oltre che un mentore per l’innovazione e la creatività presso il Madrid Culinary Campus (MACC).

La famosa chef Ana Ros, definita una delle figure di spicco della cucina europea contemporanea, visiterà il Sani Gourmet il 16 agosto con il suo eccezionale talento e la sua arte culinaria. Come forza creativa dietro Hisa Franko, Ros ha raccolto consensi a livello internazionale per le sue inventive interpretazioni della cucina slovena, ottenendo 3 stelle Michelin e ampi riconoscimenti e ulteriori premi.

La celebre chef Clare Smyth è protagonista al Sani Gourmet il 23 agosto. Con tre stelle Michelin e numerosi premi, tra cui il titolo di World’s Best Female Chef 2018 da parte dei World’s 50 Best Restaurants, Smyth si è affermata come una delle figure di spicco della cucina britannica moderna. La sua partecipazione promette uno straordinario viaggio culinario ricco di innovazione, sapore ed esecuzione impeccabile.

Sani Gourmet 2024 – “Assaporare le Stelle”.

Il “Sani Gourmet 2024” vede il ritorno di uno dei più prestigiosi eventi culinari di livello mondiale. Dopo il riconoscimento di “World’s Leading Cultural Destination Resort 2023” ai World Travel Awards, il Sani Resort continua a innalzare la sua esperienza culinaria a livelli ineguagliabili. Accogliendo cinque chef stellati di fama mondiale chiamati a creare un’esperienza gastronomica, gli ospiti sono invitati ad assaporare i sapori di alcuni degli chef più stimati al mondo. Dagli stuzzicanti piatti creativi del Mediterraneo alle squisite prelibatezze slovene e britanniche, ogni serata di Sani Gourmet 2024 promette una deliziosa fusione di sapori e una cucina da stella Michelin. Con un’impressionante gamma di 27 ristoranti e 13 bar, tra cui anche ristoranti stellati Michelin, il Sani Resort garantisce a ogni ospite un viaggio culinario straordinario, indipendentemente dalla stagione. Con un’ampia selezione di cucine da tutto il mondo, oltre a menu appositamente studiati per vegani, vegetariani, senza glutine e per il benessere, sia per adulti che per bambini, in tutti i ristoranti, il Sani Resort soddisfa anche i palati più esigenti.

