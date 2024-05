Spirits&Colori accende il Roma Bar Show con tante novità di prestigio e conferme

Allo stand A-1, all’ingresso del piano terra, dalla Jamaica la novità della più antica distilleria al mondo in attività, Worthy Park e una vasta selezione di produttori presenti ai banchi di assaggio

Spirits&Colori, la rinomata azienda con sede a Reggio Emilia, celebre per alcune delle più prestigiose etichette nel mondo del beverage, è pronta a lasciare il segno al Roma Bar Show 2024. Questo evento clou per gli appassionati del settore, il 13 e 14 maggio presso il Palazzo dei Congressi nel quartiere Eur di Roma, vede tra i suoi protagonisti Spirits&Colori, al piano terra allo stand A01.

L’azienda di Reggio Emilia presenta una selezione imperdibile dei migliori spirits del proprio catalogo. Distillati provenienti da tutto il mondo ed esperienze di gusto ineguagliabili offrono una vetrina eccezionale per le materie prime selezionate e i processi produttivi artigianali che evidenziano la costante innovazione dell’azienda.

Tra i marchi noti presenti allo stand: Gin District, i raffinati spirits di Mistico Speziale, Fred Jerbis che festeggia i 10 anni di attività, i gin e i liquori di Magiantosa, i whisky Black Bull by Ducan Taylor, Franco Cavallero Spirits, Distilleria St Roch (Ottoz e Levi), i Gin Hayman’s Of London, la crema al whisky Five Farms, la novità Tequila Rose, i gin norvegesi Harahorn, i rum Papa’s Pilar, Lucano Amaro Zero, Gin Giass, e il rum Zafra con i suoi 21 e 30 anni.

Gli appassionati e gli esperti del mondo del beverage e della mixology avranno l’opportunità unica di esplorare le caratteristiche organolettiche di ogni prodotto e di discutere possibili utilizzi, guidati direttamente dai produttori. Queste interazioni promettono di essere ricche di informazioni e di fornire una comprensione approfondita delle qualità uniche che ogni distillato porta con sé.

Una visita allo stand di Spirits&Colori sarà anche l’occasione per conoscere le novità presentate proprio in occasione di Roma Barshow 2024, come gli analcolici Sober Spirits, rum Copalli dal Berlize, i rum jamaicani di Worthy Park, i rye di Rossville e il bourbon George Remus, i gin Volcano dall’Etna, mentre al Mexican Village, allo stand M12, si potrà incontrare i produttori del mezcal Zignum ed El Recuerdo.

Grazie al team di Spirits&Colori ogni assaggio si trasforma in un’esperienza sensoriale unica, ideale per chi è alla ricerca di novità e di presentazioni innovative. La presenza di Spirits&Colori al Roma Bar Show 2024 è dunque un’occasione da non perdere per tutti coloro che desiderano immergersi in un mondo di eccellenza nel campo dei distillati e della mixology.

Le Guest previste da Spirits & Colori vedono i seguenti locali e bartender

Alienista 201 (La Spezia), con Stefano Maisto

Love Craft (Firenze), con Laura Colistra

UMD.bar (Pozzuoli), con Ugo Volpe

Tiki bar al Forte Village (Cagliari), con Elisa Locci

Frida’s Tiki Room (Salice Terme), con Francesco Rana

Azzurra (Londra), con Ilaria Carone

Riserva roof top (Posillipo), con Mickael Reale

Antony Meat & cocktails experience (Napoli), con Salvatore Rippa

Spirits & Colori è un’azienda italiana con sede a Reggio Emilia specializzata dal 2016 nella selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, enoteche, hotel e ristoranti. Il suo catalogo comprende un assortimento di elevata ricercatezza, caratterizzato da piccoli produttori di acclarata qualità a livello mondiale, capaci di stupire i palati più esigenti con i propri distillati.

