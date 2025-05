Snodo presenta “Gran Torino”: il primo spritz a km 0 dedicato alla città

Le serate estive del dehors di Snodo delle OGR Torino proseguono all’insegna dell’aperitivo: fra tradizione e modernità, una storia nata a Torino e nei suoi caffè storici

Snodo ospita all’interno del suo iconico dehors l’Aperitivo 1861, l’ultimo nato in casa Gran Torino: un invito a celebrare l’ora dell’aperitivo con la voglia di condividere e ritrovarsi insieme attraverso il rito dello Spritz a chilometro zero, rigorosamente al profumo di mela rossa.

“Gran Torino: Spritz a Km 0” è il cocktail ideale da gustare per tutta l’estate nel dehors di Snodo, per celebrare il gusto, la tradizione e l’identità piemontese firmata Gran Torino 1861.

Una storia antica che guarda al futuro: a Torino ci si sedeva per la prima volta nei Caffè Storici proprio per godere di questo magico momento, tra una giornata di lavoro e di impegni, e la gioia della compagnia e del tempo libero. E se in questa città nasceva l’Aperitivo come lo conosciamo oggi, ora è il tempo di rinnovare questa tradizione in chiave moderna all’interno di una cattedrale della cultura contemporanea come le OGR Torino.

A Torino il rito dell’aperitivo prosegue quindi con uno spritz vero, sincero, ideato per condividere momenti di bellezza quotidiana. L’Aperitivo 1861 racconta una storia profumata di mela rossa e radici locali, pensato per un pubblico che vuole ritrovare il piacere dell’autenticità. È il primo Spritz interamente “a chilometro zero”, realizzato con ingredienti che si esprimono in piemontese, rendendo un omaggio a questo territorio e alla sua cultura.

Fondata da Riccardo Ferrero, Gran Torino è l’omaggio vivo e sentito alla città che ha reso possibile il suo sogno. Dalla produzione di Vermouth, Bitter e Vermouth Superiore, fino alla nuova sfida dell’Aperitivo 1861, ogni bottiglia racconta una storia di legame profondo con Torino e il Piemonte, entrambi riflessi nella scelta delle materie prime e in un design curato, essenziale e raffinato.

“Gran Torino: Spritz a Km 0” è un manifesto di identità e territorio, un’occasione unica per scoprire un cocktail in grado di unire gusto, storia e innovazione, raccontando una Torino nuova, ma fedele a sé stessa, pronta a farsi riscoprire attraverso il bicchiere.

Spritz Torino, reale, autentico, sincero.

SNODO | Corso Castelfidardo 22, 10138 Torino

t. +39 0110243771 | m. +39 3427167761

Redazione Centrale TdG