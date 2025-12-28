Si proche, si belle…La Costa Azzurra, festeggia il suo 10° compleanno a Milano

Così vicina, così bella…La Costa Azzurra si è presentata a Milano, nello scenario di charme di Château Monfort-l’unico Relais&Chateaux della città. Un grande evento: il 2025 è stato infatti un anno speciale: la 10ᵉ edizione di #CotedAzurFrance a Milano!

Occasione in cui è stata presentata anche la Guida della Costa Azzurra, realizzata in collaborazione con “La Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia Antipolis, Côte d’Azur” con sede a Nizza. Sport, attività culturali e familiari, festival, mostre… 80 pagine che presentano oltre 20 destinazioni.

L’Italia è un mercato chiave, tutto l’anno, per la destinazione Costa Azzurra, grazie alla sua vicinanza geografica e culturale. Gli Italiani sono una clientela turistica molto fedele che sceglie la regione anche nel fuori stagione. Nel 2024 sono stati registrati quasi 945.000 pernottamenti all’anno, della durata media di 5,3 notti, a cui si aggiungono i soggiorni effettuati dai turisti “semi-residenti”: si contano quasi 20.000 Italiani residenti permanenti e 17.000 in seconde case.

Una clientela italiana affezionata che oggi sceglie un po’ tutte le zone della regione, non soltanto Mentone e Nizza: molto attrattive sono Cannes, Mandelieu, Vallauris Golfe-Juan, Le Cannet l’ovest della regione e via via l’arrière pays, nelle zone centrali e settentrionali

Merito anche della comodità di accesso: oltre all’auto – e finalmente dall’estate è stato riaperto il nuovo Tunnel di Tenda, molto comodo per le regioni di prossimità del Nord Italia, Piemonte e Lombardia in particolare – e al treno, 4 destinazioni sono collegate in aereo a Nizza in quest’inverno 2025/26: Napoli con Easy Jet, Roma con Easy jet & Ita Airways, Venezia con Easy jet e Firenze con Air Corsica. E ben il 37% dei visitatori raggiunge in aereo la Costa Azzurra per la prima volta.

Nel segno della cultura e dell’arte

Destinazione imperdibile tutto l’anno, la Costa Azzurra è famosa per la sua straordinaria luminosità, fonte di ispirazione per artisti come Matisse, Picasso e Chagall, il sublime azzurro del cielo e del mare, con paesaggi da riscoprire lungo le stagioni. La cultura è uno dei punti di forza della regione. Da ricordare la 3a edizione di “Mon Week-end aux Musées” (Il mio weekend nei musei): dal 31 gennaio al 1° febbraio, animazioni e laboratori gratuiti in una quarantina di musei della regione.

Una destinazione di montagna “vista mare” in tutte le stagioni.

Non solo mare, in Costa Azzurra: per gli amanti dello sci, 600 km di piste a solo 1 ora e mezza dalla costa. Le stazioni e i comprensori sciistici delle Alpi Marittime sono una proposta unica e offrono la possibilità di sciare o fare escursioni con le racchette da neve durante il giorno e cenare in terrazza di fronte al mare la sera! La stagione si preannuncia promettente: Isola 2000 ha già aperto le piste a fine novembre, e ora si scia anche ad Auron e Valberg, alle porte dello splendido Parco Nazionale del Mercantour.

Una gastronomia d’eccellenza

La cucina tradizionale, con tocchi liguri e piemontesi, i mercati all’aperto, lo street food tipico (chi non conosce la socca, la tipica farinata, anche in versione chips) e prodotti di qualità come l’ultimo prodotto gourmet della collezione #CotedAzurFrance: il miele di millefiori di Château de Crémat di Nizza. Oltre a 30 ristoranti stellati Michelin, aperti tutto l’anno, con chef di fama mondiale. E la cerimonia della Guida MICHELIN Francia & Monaco 2026 si terrà il 16 marzo al Grimaldi Forum Monaco.

Nuovi hotel da scoprire, per vacanza e per affari

Nuovi importanti investimenti alberghieri che continuano in tutta la regione, con Villa Mirae a Cap d’Antibes, Villa Soleia a Nizza, l’Hotel Ambassador sempre a Nizza…

Ricordiamo che Cannes è stata eletta migliore destinazione europea 2025 per l’accoglienza e l’organizzazione di festival ed eventi, ai World Travel Awards, per il 5° anno consecutivo. E Nizza ha ospitato la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani (UNOC) nel suo nuovo centro congressi OCEANICE (3.600 m² che possono ospitare fino a 2.100 persone), un punto di riferimento per numerosi eventi dedicati allo sviluppo sostenibile e all’innovazione.

Natale in Costa Azzurra e le grandi Feste d’Inverno

Per le vacanze di Natale mercatini natalizi, presepi e festeggiamenti su tutta la Costa Azzurra, oltre alle piste di pattinaggio temporanee come al Jardin Enchanté del Carlton di Cannes o al Palm Beach e il nuovo spettacolo immersivo Luminescence alla Cattedrale di Nizza. Imperdibili le tradizionali feste invernali: il Carnevale di Nizza, tema di quest’anno Vive La Reine/Viva la Regina, la Fête du Citron®, la grande festa del limone di Mentone, tema Merveilles du Vivant, la Festa della Mimosa/ Le Carnaval des Carnavals a Mandelieu La Napoule, senza dimenticare il Festival des Jeux a Cannes, dove il mondo dei giochi – editori, distributori, autori, illustratori, giocatori- si dà appuntamento sulla Croisette.

Lo sport protagonista

La Costa Azzurra è una destinazione molto dinamica per tutti gli sport all’aria aperta.

Nel 2026 ospita il Tour de France femminile con arrivo finale a Nizza (9 agosto 2026). E nell’anno delle Olimpiadi invernali™ di Milano Cortina le Alpi francesi sono state scelte per ospitare le Olimpiadi invernali del 2030, comprese le zone dell’Alta Savoia, della Savoia, di Briançon e di Nizza per gli sport sul ghiaccio.

I grandi anniversari del 2026

Il 2026 sarà un anno di grandi anniversari con i 100 anni di Fragonard, i 90 anni di Valberg, i 70 anni della vetreria di Biot, i 20 anni del Festival di musica Les Plages Electroniques a Cannes (che è stato eletto Miglior Grande Festival Francese 2025 agli Heavents Awards) e i 10 anni di Biot et les Templiers, una delle più grandi feste medievali d’Europa.

Senza dimenticare i grandi concerti di PittBull il 12 luglio e The Weekend il 21 luglio allo stadio Allianz Riviera, DJ Snake ad agosto alle Plages Electroniques.

Ecco una panoramica delle hit delle destinazioni presenti a Milano

ANTIBES JUAN-LES-PINS – Un’unica destinazione, un mare di attività e un calendario ricco di eventi tutto l’anno fra creatività, cultura & sport.

Antibes unisce la storia e il fascino della città vecchia con il jazz, la grande tradizione swing di Juan-les-Pins e la bellezza naturale e artistica del Cap d’Antibes-

Novità e Punti di forza del 2026 – Festival Internazionale Jazz in Juan, 9-19 luglio 2026. la Trasformazione di Juan-les-Pins, con il restyling del lungomare & delle spiagge, la rinascita di “Le Provençal”, simbolo dell’Art Déco, Port Vauban e l’evento mare delle Voiles d’Antibes e ULTIM® 2026.

CANNES – Cannes d’inverno reinventa l’arte di vivere mediterranea e propone “l’inverno più bello d’Europa” con oltre 50 spettacoli.

Novità – Da segnalare la mostra di Jean Michel Othoniel fino al 4 gennaio alla Malmaison, il nuovo centro d’arte contemporanea inaugurato lo scorso 31 gennaio.

Feste di fine anno in tutti i Palace di Cannes: pista di pattinaggio al Carlton, scenografie al Majestic e al Martinez, La Gare Croisette che si trasforma in un polo culturale e di festa fino al 7 febbraio 2026, concerti, DJ set e laboratori. Il villaggio di Natale del Palm Beach: mongolfiera, ice-bar. 14 Chalet di degustazione…

Le spiagge completamente rinnovate sono aperte tutto l’anno, la natura trionfa con le Isole di Lérins, e la Croix des Gardes che offre panorami su tutta la baia di Cannes ed è ideale per gli sport all’aria aperta.

LE CANNET – Un balcone sul mare: adagiata nel cuore di 7 colli come Roma, Le Cannet unisce la tradizione con le pittoresche stradine del Vieux-Cannet e della Rue Saint-Sauveur, le gallerie d’arte, i negozi, la Place Bellevue con vista mare.

Novità -Da non perdere al Museo Bonnard con 2 magnifiche mostre: Le Collezioni. È arrivato il tempo della mimosa (fino al 31/05/2026) con la presentazione eccezionale de L’Atelier au Mimosa del Centre Pompidou. E la prossima mostra dell’estate 2026: Bonnard – Les Toilettes de Marthe, in collaborazione con il Museo Internazionale della Profumeria – MIP Grasse…

Senza dimenticare la gastronomia a Villa Archange con lo chef Bruno Oger, 2 stelle Michelin, la Maison Bellevue, e la sua cucina mediterranea di alta gamma, la Pâtisserie Philippe Brito, una vera haute couture del cioccolato e Mimi Faktory, panetteria-pasticceria, eletta Campione di Francia.

GRASSE – Natura, profumi e.… sci: Grasse, la capitale della profumeria, ma anche villaggi autentici come Cabris, Gourdon, località come Gréolières les Neiges e l’Audibergue La Moulière, senza dimenticare la riserva dei Monts d’Azur per un’esperienza immersiva a contatto con gli animali (bisonti, cavalli di Przewalski)

Novità – I Sentieri Profumati, valorizzazione del savoir-faire della profumeria patrimonio dell’UNESCO: laboratori di profumeria, creazione di candele o diffusori, visite, incontri con coltivatori, profumieri ed esperti, incentrati sulla raccolta, la distillazione e la creazione oolfattiva. Novità curiosa: una slitta 4 stagioni accessibile tutto l’anno, nuova attrazione aggiunta alle attività 4 stagioni proposte a Grasse, con o senza neve).

MANDELIEU-LA NAPOULE– Tra il mare, l’Estérel e le colline profumate del Tanneron, Mandelieu coltiva un’arte di vivere unica: Capitale della Mimosa da fine dicembre a inizio marzo propone animazioni a tema mimosa, passeggiate, laboratori, visite a serre e arboreti, prelibatezze gastronomiche, profumeria…

Novità – La Festa della Mimosa 2026 – 95a edizione: ha come tema il “Carnevale dei Carnevali”, sfilata di carri allegorici e rappresentazione dei grandi carnevali del mondo.

Mandelieu è anche votata allo sport con grandi competizioni: ultra-ciclismo (Race Across France e Graalps), Ocean Fifty , APP World Tour (campionato mondiale di paddle) , XTERRA (trail dei Balcons d’Azur Mandelieu).

FOTO 5 NIZZA E LA SUA METROPOLI- Un giardino in riva al mare. Iscritta nel 2021 al Patrimonio Mondiale dell’UNESCO come “località turistica invernale della Riviera”,522 ettari valorizzati grazie a un centro di interpretazione della missione Nice Patrimoine Mondial inaugurato nel luglio 2025.

Novità – le visite a tema: targhe, totem, segnaletica e un tour virtuale immersivo con oltre 70 panorami, accessibile tramite l’applicazione Nice Côte d’Azur o con la visita guidata “Quando Nizza inventò la Riviera”.

Nuovi hotel 4 e 5 stelle, la prossima realizzazione della Promenade du Paillon 2, parco di 20 ettari tra il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (MAMAC) e la Promenade des Anglais.

Da segnalare: le donne protagoniste. Il Carnevale di Nizza 2026 ha per tema “Viva La Regina” (15/02 → 2/03), l’arrivo del Tour de France femminile (9 agosto 2026) e molti altri appuntamenti in programma tutto l’anno.

VALBERG – Una stazione sciistica aperta tutto l’anno. A 1.700 metri di altitudine, Valberg, la prima stazione delle Alpi Marittime fondata nel 1936, festeggia 90 anni di storia e innovazione. Stazione familiare per eccellenza, pioniera del turismo sostenibile, celebra il suo anniversario con una stagione ricca di festeggiamenti, grandi eventi sportivi e mostre: la mostra “Valberg, 90 anni di storia” e l’installazione “La camera dello sciatore” di Clément Goyénèche (ricostruzione di una stanza dell’architettura di montagna degli anni ’50).

Novità – Giugno 2026: La Maison de l’Environnement et de l’Observation, incentrata sulla natura, la cultura e l’astronomia, comprenderà una sala espositiva, un planetario di 12 metri con video 8K e suono 7.1, la Casa del Parco Nazionale del Mercantour, un giardino didattico, una sala digitale e un cinema.

VALLAURIS GOLFE-JUAN -Terra di ceramica e di artisti, Vallauris Golfe-Juan unisce l’eredità di Picasso, la creazione contemporanea e il savoir-faire artigianale.

Da non perdere il Museo Nazionale Picasso «La guerra e la pace», la sua opera pittorica più grande.e il Museo della ceramica- Museo Magnelli che espone le ceramiche di Picasso e pezzi della collezione privata di Alberro Magnelli

Novità– dal 28 febbraio-1° marzo 2026: Feste napoleoniche per celebrare lo sbarco di Napoleone Bonaparte a Golfe Juan dall’Isola d’Elba e l’inizio dell’avventura della ripresa del potere dei «Cento Giorni». Un evento incentrato quest’anno sul tema delle battaglie che ci porta in Italia, con l’evocazione delle battaglie di Arcole e Rivoli. Sono attesi oltre 10.000 visitatori e centinaia di rievocatori storici.

3 maggio 2026: Festa dei fiori d’arancio al Nérolium, spazio che rievoca l’epopea dei bigaradiers, i raccoglitori di neroli e la produzione dell’acqua di fiori d’arancio, dal 1904

PROFUMERIE FRAGONARD-Alla scoperta di un’Azienda familiare dal savoir-faire ancestrale. Nel 2026 Fragonard festeggia i suoi 100 anni con un profumo esclusivo che valorizzerà i fiori d’eccellenza del Pays de Grasse, presenti anche nelle grandi feste floreali della regione; la Festa del Limone a Mentone, la Festa della Violetta a Tourrettes-sur-Loup, la Festa della Mimosa a Mandelieu e, naturalmente, a Grasse con il gelsomino e la tuberosa.

La Maison mette inoltre in risalto le tre competenze della profumeria – la coltivazione delle piante, la trasformazione delle materie prime e la creazione del profumo – attraverso visite guidate, laboratori creativi e nuove visite ai campi di piante profumate, coltivate in una proprietà familiare di diversi ettari situata a sud della città di Grasse.

Novità – Fragonard prepara un Natale 2025 ispirato alla magia finlandese, con una collezione dedicata e la partecipazione dell’ambasciatrice Eija Vehvilaïnen.

E l’immancabile shopping bag natalizia, ormai un oggetto da collezione!

CAP3000 la destinazione shopping più importante della Costa Azzurra!

Recentemente diventato il primo centro commerciale europeo a raggiungere un punteggio di 4,5/5 su Google, Cap3000 riunisce, su una superficie di 135.000 m², 300 negozi, 50 ristoranti di cui 15 con vista mare, un’ampia terrazza mediterranea, la più grande farmacia d’Europa, un quartiere premium Corso con oltre 45 marchi di lusso e stilisti, nonché grandi marchi internazionali (Apple, Victoria’s Secret, LEGO®, Abercrombie & Fitch, Zara…).

Novità – Molto più di un centro commerciale, CAP3000 è a vera e propria destinazione lifestyle, che unisce shopping, design, ospitalità, servizi di alta gamma ed eventi esclusivi incentrati sull’arte di vivere alla francese. E animazioni a tema tutto l’anno: feste di Natale, Carnevale…

