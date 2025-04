Sherbeth 2025: annunciati al Sherbeth Tour i 50 maestri gelatieri della XVII edizione

Mentre cresce l’attesa per la XVII edizione di Sherbeth – che si terrà a Palermo dal 7 al 10 novembre 2025 – sono stati annunciati durante il Sherbeth Tour a Torino e Milano i 50 maestri gelatieri selezionati.

Nella ormai consueta cornice del Teatro Massimo di Palermo torna Sherbeth, il più importante festival internazionale del gelato artigianale.

La kermesse come per le scorse edizioni vedrà l’allestimento in piazza Verdi di un laboratorio a cielo aperto – con la possibilità di assistere dal vivo alla produzione del gelato -, aree per talk e cooking show con la partecipazione di chef di fama internazionale, nonchè in via Maqueda del villaggio del gelato con centinaia di stand dove poter degustare oltre 50 gelati artigianali inediti.

Il programma completo è in fase di definizione e sarà annunciato il prossimo settembre nelle ultime tappe del Sherbeth Tour a Roma e Parigi.

“Dopo le due fortunate presentazioni alla stampa dello scorso anno a Milano e Roma, abbiamo compreso l’importanza di varcare sempre più lo Stretto di Messina – dichiarano gli organizzatori di Sherbeth -. Raccontare il valore e la ricchezza del gelato artigianale, l’importanza del festival per la sua valorizzazione e ancor più far comprendere la filosofia di coesione, collaborazione, crescita comune che sono alla base della manifestazione è fondamentale per il futuro della kermesse e del gelato artigianale.”

I maestri gelatieri della XVII edizione di Sherbeth

Ma mentre gli ultimi tasselli della manifestazione trovano posto, durante gli appuntamenti dello Sherbeth Tour a Torino presso Eataly e a Milano presso lo Spazio JoinUs sono stati annunciati i 50 maestri gelatieri selezioni per la XVII edizione di Sherbeth e per il concorso Procopio Cutò.

Ogni anno sono centinaia i maestri gelatieri artigianali che fanno domanda di partecipazione allo Sherbeth.

“Il livello di preparazione e professionalità dei partecipanti alla selezione è sempre più alto. E dunque è sempre più complesso per noi – dichiarano i membri del comitato direttivo del festival composto da Arnaldo Conforto, Giovanna Musumeci, Vittorio Pasquetti e Ruben Pili – selezionare i 50 maestri gelatieri che ogni anno prendano ufficialmente parte allo Sherbeth e al Concorso Procopio Cutò.”

I maestri gelatieri selezionati per lo Sherbeth presenteranno due gusti inediti: uno che sarà assaggiato anche dal pubblico (che da quest’anno sono chiamati a votare il proprio gusto preferito a cui sarà assegnato un premio speciale) e uno in esclusivo per il Concorso

Procopio Cutò

Dal 2008 il concorso, che prende il nome dal palermitano Francesco Procopio Cutò grande ambasciatore del gelato, assegna il premio Procopio Cutò al miglior gelato artigianale tra quelli presentati in concorso.

Lo scorso anno ad aggiudicarsi l’ambito trofeo è stato il maestro gelatiere proveniente dalla Cina Bang Gai con il suo Lemon Tree. Di diritto Bang Gai farà parte della giuria del concorso che sarà svelata a settembre a Roma e a Parigi.

“Dopo aver vinto il concorso Procopio Cutò, la mia gelateria è stata letteralmente presa d’assalto – racconta Bang Gai -. Tantissime sono state le persone che hanno voluto assaggiare il mio gelato. Molti per la prima volta e se ne sono innamorati. Non mi aspettavo questo dal festival. Quando ho scelto di partecipare a Sherbeth l’ho fatto spinto dalla curiosità trasmessa da molti colleghi che vi avevano partecipato. Durante la manifestazione mi sono sentito parte di una famiglia, ma soprattutto ho avuto la possibilità di confrontarmi con eccellenti professionisti. Credo che un maestro gelatiere che abbia voglia di crescere e raggiungere vette più alte deve assolutamente prendere parte a questa kermesse.”

Per l’edizione 2025 di Sherbeth sono stati selezionati i seguenti maestri gelatieri.

Alberto Zezza, Zelato , Roma, Italia

, Roma, Italia Alessandro Schintu, Glacier Alessandro , La Ciotat, Bouches du Rhône, Francia

, La Ciotat, Bouches du Rhône, Francia Alex Erioldi, Gelateria Al Polo , Parma, Italia

, Parma, Italia Alex Dioniso Paciolla, Savà Dolceria , Santeramo in Colle, Bari, Italia

, Santeramo in Colle, Bari, Italia Andrea Sorgini, Il Fenicottero , Anguillara Sabazia, Roma, Italia

, Anguillara Sabazia, Roma, Italia Antonio Luzi, Makí , Fano, Pesaro Urbino, Italia

, Fano, Pesaro Urbino, Italia Antonio Russo, Gelateria Biancamenta , Porto Recanati, Macerata, Italia

, Porto Recanati, Macerata, Italia Beatrice D’arcangelo, Latteria del Ringo , Martina Franca, Taranto, Italia

, Martina Franca, Taranto, Italia Carlo Diano, Futura Granita + Gelato , Toronto, Ontario, Canada

, Toronto, Ontario, Canada Chiara Saffioti, Granitiamo , Palmi, Reggio Calabria, Italia

, Palmi, Reggio Calabria, Italia Cristian Bonacina, Wave artisan gelato , Londra, Regno Unito

, Londra, Regno Unito Edoardo Guglielmi, Cremeria Gori , Capoliveri, Livorno, Italia

, Capoliveri, Livorno, Italia Emanuele Monero, Papalele Gelati e Pasticci , Torino, Italia

, Torino, Italia Fabio Fabiani, Gelateria Damè , Pesaro, PesaroUrbino, Italia

, Pesaro, PesaroUrbino, Italia Francesca Dassogno, Fattoria Dassogno , Rogeno, Lecco, Italia

, Rogeno, Lecco, Italia Gabriele Manzi, Gelateria Manzi , Marina di Pisa, Pisa, Italia

, Marina di Pisa, Pisa, Italia Gianluca Sottani, Gelateria Sottani , Pelago, Firenze, Italia

, Pelago, Firenze, Italia Giulia ed Elisa Manara, Burrocacao gelateria , Imola, Bologna, Italia

, Imola, Bologna, Italia Jhen Yu Hen, Joyway Mochi , Nantou,Taiwan

, Nantou,Taiwan Kanokwan Seeharat, TasteLab/ The food school Bangkok , Bangkok, Thailandia

, Bangkok, Thailandia Lorenza Bernini, Lolla gelato , Viterbo, Italia

, Viterbo, Italia Lorenzo Giacobazzi, Lorenzo Gelato & Dessert , Fiorano Modenese, Modena, Italia

, Fiorano Modenese, Modena, Italia Lorenzo Domeneghini, Olmechi , Montale, Pistoia, Italia

, Montale, Pistoia, Italia Loris Fabrizio Montanaro, Scilò Gelateria Contemporanea , Chieti, Italia

, Chieti, Italia Luca Gamba, Drop Gelato , Brescia, Italia

, Brescia, Italia Luigi Beretta, Gelatteria, il gelato della fattoria , Pavia, Italia

, Pavia, Italia Marco Calì, Gelab Gelateria , Como, Italia

, Como, Italia Marco Battaglia, Makegelato! , Certaldo, Firenza, Italia

, Certaldo, Firenza, Italia Marco Marengo, ManoRossa , Alba, Cuneo, Italia

, Alba, Cuneo, Italia Marco Ottaviani, Gelateria il Castello , Rimini, Italia

, Rimini, Italia Martina Francesconi, Gelatina sas di Martina Francescoini e C. , Genova, Italia

, Genova, Italia Martina Gazzarri, Gelateria Ricci , Follonica, Grosseto, Italia

, Follonica, Grosseto, Italia Massimiliano Lanzafame, Maxsimo Gelateria Naturale & more , Düdingen, Friburgo, Svizzera

, Düdingen, Friburgo, Svizzera Meri Del Giovane, Baldo gelato , Lecce, Italia

, Lecce, Italia Mirko Sordo, Il Mustacchio , Verona, Italia

, Verona, Italia Nicolo’ Donati, Ristorante Pasticceria Ferretti , Peccioli, Pisa, Italia

, Peccioli, Pisa, Italia Noè Pinetti, Gelateria La carapina , Reggio Emilia, Italia

, Reggio Emilia, Italia Paolo Di Lallo, Mizzica Gelateria & Café , Toronto, Ontario, Canada

, Toronto, Ontario, Canada Patrick Andreoli, Idem Congelato , Reggiolo, Reggio Emilia, Italia

, Reggiolo, Reggio Emilia, Italia Pierpaolo Portogallo, Barroccino , Firenze, Italia

, Firenze, Italia Raffaele Lepore, Bar delle Sirene , Salerno, Italia

, Salerno, Italia Rosario Leone D’angelo, Sikè Gelato , Milazzo, Messina, Italia

, Milazzo, Messina, Italia Sandro Paolini, Pinolo Gelato , Portland, Oregon, Stati Uniti D’America

, Portland, Oregon, Stati Uniti D’America Shanshan Yu, Vintagelato , Nanjing, Jiangsu, China

, Nanjing, Jiangsu, China Simona Papagno, Criollo . Il bistrot del gelato, Roma, Italia

. Il bistrot del gelato, Roma, Italia Simone De Nardi, FinGusto , Conegliano, Treviso, Italia

, Conegliano, Treviso, Italia Sindy Püssa, Gelato Ladies , Tallinn, Harju Maakond, Estonia

, Tallinn, Harju Maakond, Estonia Sylvia Chao, Mountain in Blue , Lukang Township, Changhua, Taiwan

, Lukang Township, Changhua, Taiwan Valerio Gaveglia, Gelasio , Roma, Italia

, Roma, Italia Zhu Na, Où, Beijing, China

Prossimi appuntamenti dunque a settembre a Roma e Parigi per scoprire il programma definitivo di Sherbeth e la giuria del Concorso Procopio Cutò e poi dal 7 al 10 novembre 2025 a Palermo per gustare la bellezza della città e tutta la bontà del gelato artigianale proveniente da tutto il mondo.

