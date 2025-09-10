Turismo del Gusto
Home / Attualità

Sestogusto è la 23ª migliore pizzeria al mondo

by

Un nuovo traguardo per il lievitista Massimiliano Prete, che conquista una posizione di assoluto prestigio nella classifica internazionale

Foto © Alessandra Farinelli

Lunedì 8 settembre 2025, al Teatro Mercadante di Napoli, l’insegna torinese Sestogusto di Massimiliano Prete, anche titolare dell’atelier Prete Lab a Saluzzo, in provincia di Cuneo, si è classificata 23a nella Guida 50 Top Pizza World, dopo una 10a posizione a livello nazionale e un 36° posto nella scorsa edizione della guida. Un balzo in avanti di tredici posizioni nella classifica gastronomica, punto di riferimento nel mondo delle pizzerie in Italia e nel mondo, che ogni anno stila la lista delle migliori insegne al mondo, basandosi su cinque criteri: qualità della pizza, servizio, ambiente, attesa e carta dei vini e birra.

Massimiliano Prete

“Sono onorato e fiero di essere qui a Napoli, dove la storia della pizza ha avuto inizio. È bellissimo e incredibile condividere questo momento con pizzaioli che hanno la mia stessa passione. Il merito va ai miei ragazzi e al Piemonte, la terra che mi ha accolto e che continua ad essere fonte d’ispirazione quotidiana” racconta Massimiliano Prete. “Ringrazio 50 Top Pizza perché è anche merito loro se la pizza, patrimonio che si tramanda da generazioni, sta finalmente ricevendo il riconoscimento e l’importanza che merita a livello globale”.

Foto © Alessandra Farinelli

Questo riconoscimento segna un ulteriore step nella carriera di Massimiliano Prete, che si conferma ancora come uno dei migliori al mondo. Un traguardo, che arriva dopo un’altra importante novità: l’apertura di Sestogusto in Spagna, a Siviglia. La prima di una lunga serie nella Penisola Iberica, primo tassello della svolta internazionale del brand Sestogusto.

sala sestogusto

RICERCA E CREATIVITÀ

Ricerca e creatività. Sono questi i motivi per cui Massimiliano Prete è considerato tra i migliori lievitisti nel panorama internazionale. La sua curiosità e l’incessante studio gli hanno permesso, nel corso del tempo, di mettere a punto cinque impasti identitari: il Pizz’Otto, caratterizzato da una sottile crosta croccante all’esterno, un interno soffice e un’ampia alveolatura, il Fa Croc®, una reinterpretazione della focaccia romana con farina di tipo 2 e 1, la Pizza Croccante, un impasto a base grano evolutivo coltivato tra Saluzzo e Savigliano nei campi di Massimiliano Prete, la Pizza Classica, l’essenza della tradizione, e La Pala, una pizza fragrante studiata per essere condivisa.

Per chi ama sperimentare e riscoprire i sapori del passato in una chiave innovativa, Prete ha pensato a un ulteriore impasto, a base di farina di orzo e/o mais e semi di girasole, che in menu propone per tre pizze, Le Speciali.

Ogni impasto è una storia, ogni ingrediente è unione, ogni idea di Prete racconta un viaggio nella sperimentazione che, ad oggi, lo porta a essere una delle promesse costanti tra i professionisti della pizza a livello globale.

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.