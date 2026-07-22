– Redazione Centrale TdG –

Serralunga Day 2026: al via l’anteprima del Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2023 tra produttori, stampa e operatori. Si sigilla lo storico patto tra Barolo e Brunello.

Domenica 13 e lunedì 14 settembre torna al Villaggio Narrante di Fontanafredda la quinta edizione dell’evento dedicato al Barolo del Comune di Serralunga d’Alba, realizzato dai produttori della menzione comunale di Serralunga d’Alba in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino.

L’appuntamento più autorevole dedicato al Barolo del Comune di Serralunga d’Alba apre le porte anche agli appassionati. Domenica 13 e lunedì 14 settembre il Villaggio Narrante di Fontanafredda ospiterà la quinta edizione del Serralunga Day, la manifestazione nata nel 2022 dalla volontà dei produttori della menzione comunale per valorizzarne l’identità, raccontarne le diverse sfumature e promuovere il confronto tra produttori, stampa specializzata e operatori del settore. Un appuntamento che, anno dopo anno, dà vita al tradizionale Ritratto dell’annata: la descrizione condivisa del nuovo millesimo del Barolo di Serralunga d’Alba, nata dal confronto tra produttori, Master of Wine, giornalisti nazionali e internazionali e professionisti del vino. Promosso dai produttori del Barolo del Comune di Serralunga d’Alba in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, il Serralunga Day rappresenta oggi uno dei più importanti momenti di approfondimento dedicati a questa straordinaria espressione del Nebbiolo. La partnership tra Barolo e Brunello suggella inoltre il dialogo tra due storici ambasciatori dell’eccellenza vitivinicola italiana nel mondo accomunati per storicità, longevità e prestigio.

IL PROGRAMMA

La programmazione prenderà il via domenica 13 settembre alle ore 18:30 con la presentazione di Italianity, il libro curato dal Master of Wine Andrea Lonardi e dalla giornalista statunitense Jessica Dupuy: un viaggio da Nord a Sud attraverso incontri, territori e storie dell’Italia del vino. L’evento, promosso dalla Fondazione Mirafiore, inaugura simbolicamente il Serralunga Day e anticipa la nuova stagione di incontri. A seguire una cena su prenotazione presso Osteria Disguido.

Il cuore della manifestazione sarà lunedì 14 settembre. Dopo l’introduzione di Luca Martinotti, vicepresidente di Slow Food Italia, e Paolo Tibaldi, dedicata alla storia etica di Serralunga d’Alba e delle Langhe, spazio alla grande anteprima del Barolo 2023, guidata dal Master of Wine Gabriele Gorelli, coadiuvato da Andrea Lonardi e dalla scrittrice e critica enoica canadese Michaela Morris. Attraverso la degustazione e il confronto tra produttori, stampa italiana e internazionale ed esperti del settore prenderà forma il tradizionale Ritratto dell’annata 2023, la descrizione condivisa del nuovo millesimo del Barolo di Serralunga d’Alba.

Nel pomeriggio si terrà inoltre la masterclass “Il potenziale del Tempo: due rette parallele che con il tempo convergono”, una prestigiosa verticale che metterà a confronto nove Barolo dei grandi cru di Serralunga e nove Brunello di Montalcino, esplorando una sequenza di annate che parte dalla 2022 fino ad arrivare agli anni ‘60.

Sempre nel pomeriggio del 14 settembre sarà possibile partecipare al Portfolio Tasting, il banco d’assaggio che riunirà anche quest’anno i produttori del Barolo del Comune di Serralunga d’Alba e alcuni produttori di Brunello di Montalcino in un unico percorso di degustazione dedicato sia ai visitatori che agli operatori del settore.

La giornata si concluderà con la Charity Dinner, una cena speciale firmata Guido Ristorante, Osteria Tre Case e Vinoteca Centro Storico. Protagonista della serata sarà una selezione di magnum di Barolo del Comune di Serralunga d’Alba e di Brunello di Montalcino messe a disposizione dai produttori dei due territori per dare luce a due delle più prestigiose denominazioni italiane in un percorso che unisce alta cucina, grandi bottiglie e solidarietà. L’intero ricavato sarà devoluto come ogni anno in beneficenza.

BAROLO E BRUNELLO: ECCELLENZE IN DIALOGO

Il Serralunga Day si conferma anche nel 2026 un appuntamento di riferimento per la valorizzazione di una delle maggiori espressioni delle Langhe Patrimonio UNESCO, nel segno del dialogo costruttivo e contemporaneo con il prestigioso Brunello di Montalcino. «Il Serralunga Day è nato per raccontare il valore di una comunità prima ancora che di una denominazione» commenta Andrea Farinetti. «Oggi, questa stessa visione ci spinge a guardare oltre, trovando nelle colline di Montalcino uno specchio di eccellenza e dedizione. Parliamo di due comunità profondamente legate alle loro radici, di due territori che hanno scritto la storia dell’enologia italiana con vini eleganti e autentici, capaci di resistere alla prova del tempo mantenendo la propria identità. Con questa sinergia vogliamo tenere aperto un dialogo tra due terre simbolo dell’eccellenza enologica italiana nel mondo con l’obiettivo di costruire un nuovo approccio al vino che sia condiviso, comunitario, aperto e libero».

BIGLIETTI

Portfolio Tasting

Lunedì 14 settembre 2026, ore 14:00-17:30

Biglietto early bird: € 25 a persona

Charity Dinner