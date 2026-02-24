Selva di Val Gardena: l’Hotel Tyrol conquista le 5 Stelle!

Un traguardo atteso, meritato, costruito giorno dopo giorno con passione e visione: l’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena entra ufficialmente nell’élite dell’ospitalità altoatesina conquistando le prestigiose 5 stelle. Nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, l’hotel ha saputo trasformare la tradizione dell’accoglienza ladina in un’esperienza di charme autentico, dove ogni dettaglio parla di qualità, eleganza e cura impeccabile del servizio. Tra i tanti punti di eccellenza che hanno fatto la differenza spicca senza dubbio l’ospitalità: un servizio attento, discreto e personalizzato, capace di anticipare i desideri degli ospiti e trasformare ogni soggiorno in una vacanza indimenticabile. E poi camere e suite esclusive, recentemente rinnovate, ambientazioni raffinate che uniscono design contemporaneo e calore alpino, con materiali pregiati, ampi spazi e viste mozzafiato sulle Dolomiti. Spazi wellness & relax d’eccellenza, con un’area spa esclusiva dove rigenerarsi tra piscine indoor & outdoor dall’acqua tiepida e rilassante, saune, trattamenti beauty e zone relax immerse nella quiete della montagna. E non da ultimo la cucina gourmet dello Chef Alessandro Martellini, una proposta gastronomica esclusiva (il Ristorante Suinsom vanta 1 stella Michelin) che valorizza il territorio con creatività e ricerca, accompagnata da una cantina vini di altissimo livello. Da non dimenticare la posizione privilegiata nel cuore di Selva di Val Gardena, punto di partenza ideale per vivere la montagna in ogni stagione, tra sci, escursioni e panorami iconici.

Le 5 stelle non sono solo una certificazione ufficiale, ma il simbolo di un percorso fatto di passione, dedizione e amore per l’eccellenza.

“Questo importante riconoscimento rappresenta per noi non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. È il risultato di un grande lavoro di squadra e della passione che ogni giorno mettiamo nell’accogliere i nostri ospiti. Siamo orgogliosi di questo traguardo e profondamente grati a chi ha creduto in noi”. Così accolgono le stelle Bibiana, Maurizio e il figlio Emanuele, i proprietari, anima e cuore dell’Hotel Tyrol che da oggi scrive una nuova pagina della sua storia, confermandosi importante punto di riferimento dell’ospitalità esclusiva in Val Gardena.

Le 5 stelle assumono un significato ancora più profondo, perché giungono a coronamento di un percorso iniziato sei decenni fa: a giugno infatti l’hotel festeggerà i suoi 60 anni di storia. Sessant’anni di evoluzione, impegno e dedizione che saranno celebrati come meritano con feste ed eventi speciali. Sessant’anni di ospitalità al top, con radici ben salde nella tradizione ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro.

Contatti:

HOTEL TYROL

Strada Puez, 12

Selva di Val Gardena (BZ)

Tel. +39 0471 774 100

www.tyrolhotel.it

info@tyrolhotel.it

Redazione Centrale TdG