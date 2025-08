Sant’Anna dei Bricchetti: tradizione e innovazione nel cuore del Monferrato

Nel cuore del Monferrato – terra ricca di storia e tradizioni vinicole – da qualche anno ha preso vita la Cantina Sant’Anna dei Bricchetti, un luogo dove passato e presente si intrecciano con armonia. Le origini di questa cantina sono recenti: è infatti dal 2012 che la famiglia Lenti ha iniziato a coltivare con passione e rispetto i vigneti di queste colline, ma la cascina, costruita nei primi anni dell’Ottocento e conosciuta storicamente come “Cascina del Culunel”, è una delle strutture più prestigiose di Costigliole. Il nome, un toponimo che celebra la tradizione locale, è un omaggio alla storia del territorio: l’azienda si trova infatti nella frazione di Sant’Anna, lungo la Strada dei Bricchetti.

La scelta di fondare Sant’Anna dei Bricchetti è stata dettata dal desiderio di preservare l’autenticità del territorio, valorizzandone le peculiarità attraverso tecniche di vinificazione moderne ma attente alla tradizione. Nel corso di questi anni, la cantina ha saputo evolversi, integrando innovazioni tecnologiche senza mai perdere di vista la missione originaria: raccontare il Monferrato attraverso ogni bottiglia.

Questo equilibrio tra tradizione e innovazione ha permesso a Sant’Anna dei Bricchetti di affermarsi come punto di riferimento per gli amanti del vino, unendo la ricchezza storica del territorio a una visione contemporanea e dinamica della viticoltura. Così, ogni sorso diventa un viaggio nel tempo e nello spazio, un’esperienza che celebra la terra e chi la coltiva.

Il territorio e il suolo rappresentano elementi imprescindibili nella produzione di vini di qualità, specialmente nel contesto unico del Monferrato. Questa regione, caratterizzata da dolci colline e una composizione geologica variegata, offre condizioni ideali per la coltivazione della vite. Il suolo, ricco di argilla, sabbia e calcare, influisce direttamente sulle caratteristiche organolettiche dell’uva, determinando profumi, sapori e struttura del vino finale. Inoltre, le condizioni climatiche, con estati calde e inverni miti, contribuiscono a un perfetto equilibrio tra maturazione e acidità delle uve. Nel caso di Sant’Anna dei Bricchetti, la conoscenza approfondita del territorio si traduce in una gestione attenta dei vigneti, che valorizza ogni singolo appezzamento secondo la sua specificità. Questo approccio garantisce che ogni vino rifletta fedelmente l’identità del Monferrato.

In sintesi, i fattori chiave che rendono il territorio e il suolo fondamentali per la qualità del vino sono la composizione geologica e mineralogica del suolo, il microclima locale e le condizioni climatiche stagionali, l’altitudine e l’esposizione dei vigneti, le pratiche agronomiche rispettose dell’ambiente, la tradizione e la conoscenza storica del territorio.

Questi aspetti, combinati con la passione dei viticoltori, creano vini che raccontano la storia e la ricchezza del Monferrato in ogni bottiglia.

Le varietà viticole coltivate presso Sant’Anna dei Bricchetti rappresentano l’essenza stessa del Monferrato, con una superficie totale di 5 ettari, di cui circa metà Barbera e l’altra metà Moscato le uniche tipologie coltivate nell’azienda per una produzione annuale totale di circa 20.000 bottiglie. Tra le referenze è stato inserito anche un Vermouth.

La Barbera, con il suo carattere deciso e la sua acidità vivace, è perfetta per esprimere la complessità dei terreni collinari, conferendo ai vini un corpo robusto ma equilibrato, capace di invecchiare splendidamente. Dall’altro lato, il Moscato, noto per la sua aromaticità e dolcezza delicata, cattura l’anima più fragrante e solare del territorio, regalando vini profumati e intensi, ideali per accompagnare momenti di convivialità e degustazioni raffinate. La produzione di queste due varietà riflette una profonda comprensione del terroir, che si traduce nella cura meticolosa dei vigneti e nella scelta di tecniche di coltivazione sostenibili che rispettano l’ambiente e valorizzano le caratteristiche naturali del suolo e del clima riuscendo così a dar vita a vini che raccontano la storia della terra da cui provengono – alcuni vigneti presentano ceppi dai 30 ai 70 anni – unendo tradizione e innovazione in un connubio unico. Ogni bottiglia diventa così non solo un prodotto di eccellenza, ma anche un’esperienza sensoriale che comunica l’identità e la passione del Monferrato.

La Cantina Sant’Anna dei Bricchetti si distingue per un approccio alla viticoltura che coniuga sapientemente tradizione e sostenibilità ambientale. I metodi di coltivazione adottati rispettano i ritmi naturali della terra, privilegiando pratiche biologiche che limitano l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, preservando così la biodiversità dei vigneti del Monferrato. L’attenzione alla qualità inizia già nei campi, con una potatura manuale e una selezione accurata delle uve, che garantiscono la massima espressione del terroir. In cantina, la vinificazione segue percorsi innovativi ma fedeli ai principi tradizionali: si predilige una lavorazione delicata che esalta le caratteristiche organolettiche del frutto senza forzarne la natura. L’uso di tecnologie moderne permette di monitorare con precisione ogni fase, assicurando un controllo rigoroso della fermentazione e una gestione attenta delle temperature, elementi chiave per vini equilibrati e ricchi di personalità. Inoltre, l’impegno verso la sostenibilità si estende anche all’efficienza energetica e alla riduzione degli sprechi, con l’adozione di sistemi a basso impatto ambientale. Questo connubio tra rispetto per la tradizione e innovazione responsabile rende la produzione di Sant’Anna dei Bricchetti un esempio virtuoso di come la vinificazione possa essere al tempo stesso custode della storia e promotrice di un futuro sostenibile nel cuore del Monferrato.

La gamma dei vini di Sant’Anna dei Bricchetti rappresenta un perfetto connubio tra innovazione e rispetto delle tradizioni enologiche del Monferrato. La cantina offre una selezione che spazia dalle declinazioni classiche a interpretazioni più moderne e sperimentali, frutto di un’attenta ricerca e di tecniche di vinificazione all’avanguardia.

Le due varietà classiche sono curate con metodi tradizionali, valorizzando il terroir unico del Monferrato. Questi vini raccontano la storia di un territorio unico e di una famiglia che ha preservato le pratiche agricole tradizionali e le conoscenze enologiche. Il risultato sono vini eleganti, equilibrati, capaci di esprimere pienamente le caratteristiche del vitigno e del suolo.

Parallelamente, Sant’Anna dei Bricchetti si distingue per l’introduzione di tecniche innovative, come l’utilizzo di lieviti selezionati e affinamenti particolari. Queste sperimentazioni permettono di creare vini unici, con profili aromatici freschi e complessi, che incontrano i gusti di un pubblico contemporaneo e curioso.

Le etichette del vino svolgono un ruolo cruciale nella comunicazione, andando ben oltre la semplice funzione informativa perché diventano veri e propri veicoli di emozioni, storie e identità, capaci di trasmettere il carattere unico di ogni bottiglia e di instaurare un legame profondo con il consumatore. E i nomi dei loro vini, evocativi e suggestivi, riflettono questa filosofia: “Suggestioni” (Piemonte DOC Moscato Secco), “Zefiro” (Piemonte DOC Rosato), “Vivace” (Piemonte DOC Barbera), “Ricordi” (Barbera d’Asti DOCG), “Vigna dei Bricchetti” (Barbera d’Asti Superiore DOCG), “Sorsi di Emozione” (Brut Metodo Martinotti), “Incanto” (VSQ Metodo Classico Pas Dosé e Rosé), “Destino” (Vino da uve stramature) – quest’ultimo è un vino nato quasi per caso, quando alcuni filari di Moscato vennero dimenticati durante la vendemmia. Il termine “Destino”, in questo caso, identifica quindi un percorso inevitabile, un legame profondo con la terra e con il tempo, elementi fondamentali nella viticoltura di questa cantina.

In sintesi, la cantina riesce a offrire una gamma di vini che non solo rispetta la tradizione vitivinicola del Monferrato, ma innova con personalità, garantendo una proposta dinamica e di qualità che affascina sia i puristi che gli appassionati di nuove esperienze enologiche.

L’impegno di Sant’Anna dei Bricchetti per la sostenibilità ambientale si traduce in un concreto contributo alla comunità del Monferrato, promuovendo pratiche agricole responsabili e rispettose dell’ecosistema locale. La cantina adotta tecnologie avanzate che consentono di ottimizzare l’uso delle risorse naturali, riducendo l’impatto ambientale e proteggendo la biodiversità dei vigneti.

Inoltre, Sant’Anna dei Bricchetti promuove iniziative educative e collaborazioni con enti e associazioni locali – come il Comune e l’associazione “Noi di Costigliole” e altre realtà nazionali come il Consorzio della Barbera d’Asti e vini del Monferrato, la FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) e l’Associazione Donne del Vino per diffondere la cultura della sostenibilità, coinvolgendo produttori, visitatori e giovani.

Queste collaborazioni contribuiscono a valorizzare il Monferrato con la sinergia tra tradizione locale e apertura alle influenze esterne, che permette di promuovere non solo il vino, ma l’intera cultura monferrina. La cantina collabora con produttori, artigiani e istituzioni culturali del territorio, creando un network che rafforza l’identità collettiva e favorisce lo scambio di conoscenze.

Da una prospettiva storica, queste collaborazioni rappresentano un modo per mantenere vive pratiche e racconti antichi, mentre dal punto di vista contemporaneo stimolano l’innovazione e l’adattamento ai mercati globali. Inoltre, attraverso eventi e iniziative condivise, Sant’Anna dei Bricchetti contribuisce a far conoscere la ricchezza paesaggistica e gastronomica del Monferrato, valorizzando così l’intero ecosistema culturale. In questo modo, la cantina diventa protagonista attiva nella promozione del territorio, un ponte tra passato e futuro che coinvolge diverse comunità e amplifica il valore della tradizione monferrina.

Visitare questa cantina significa quindi immergersi nei profumi del Monferrato, esplorando vigneti curati con passione e metodi sostenibili e nella storia di un territorio che è patrimonio mondiale dell’Umanità. Qui ogni bottiglia racconta passione e rispetto per la natura, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente. Che si sia enoappassionati o semplicemente curiosi, Sant’Anna dei Bricchetti accoglie con calore e competenza, invitando a degustare le sue specialità e a conoscere i segreti di una produzione d’eccellenza.

Un’importante occasione per vivere un viaggio sensoriale indimenticabile nel cuore del Monferrato lasciandosi conquistare dalla magia della collina di Sant’Anna, con una vista mozzafiato che abbraccia il Monte Rosa e il Monviso.

Sant’Anna dei Bricchetti

Strada dei Bricchetti, 11 – Costigliole D’Asti (AT)

Tel. 0141 185 10 12

Cell. 348 44 20 363

www.santanna-dei-bricchetti.it

Paolo Alciati