San Valentino o San Faustino con i vini DOC Sicilia

Febbraio è il mese delle emozioni, delle cene speciali e dei piccoli rituali che trasformano una serata qualunque in un momento da ricordare. Ma accanto a San Valentino, che celebra l’amore in coppia, il calendario propone anche San Faustino, patrono dei single: due occasioni diverse, unite dalla voglia di concedersi il piacere di un buon calice e di una tavola curata, da soli o in compagnia.

I vini del Consorzio DOC Sicilia accompagnano entrambe le ricorrenze con naturalezza e stile, offrendo interpretazioni capaci di adattarsi a momenti intimi, conviviali o di autentico self-care. Perché celebrare, oggi, significa soprattutto prendersi del tempo: per condividere, per riflettere, per godersi il presente.

Il Nero d’Avola, vitigno simbolo dell’isola, è perfetto tanto per una cena a due quanto per un momento da dedicare a sé stessi. Elegante e profondo, accompagna piatti più strutturati come una pasta fresca con ragù di pesce, un filetto di tonno scottato, un arrosto leggero o una proposta vegetariana dalle note speziate, diventando il protagonista di una serata intensa, qualunque sia l’occasione.

Il Lucido (o Catarratto), con il suo profilo fresco, luminoso e mediterraneo, si presta con naturalezza sia a un brindisi romantico sia a un momento di relax in solitaria. Ideale per un aperitivo che diventa cena, per piatti a base di verdure, formaggi freschi, crudi di mare o preparazioni leggere, è un vino versatile, capace di adattarsi ai ritmi e alle scelte di chi lo beve.

Il Grillo, sapido e vibrante, interpreta perfettamente lo spirito di San Valentino e San Faustino: un calice da condividere a tavola o da sorseggiare mentre si cucina, si legge un libro o si ascolta musica. Un vino contemporaneo, che invita a vivere ogni momento con leggerezza.

I vini Sicilia DOC accompagnano modi diversi di vivere il tempo e le relazioni, con un’unica promessa: rendere ogni brindisi un momento autentico e personale. Che si sia Valentino o Faustino, in coppia o da soli, ciò che conta è scegliere come vivere la propria esperienza, calice alla mano.

Redazione Centrale TdG