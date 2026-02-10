San Valentino 2026 con il Movimento Turismo del Vino Umbria

Esperienze, degustazioni e weekend romantici nelle cantine umbre per la festa degli innamorati

In Umbria, la festa di San Valentino non è solo una ricorrenza, ma un simbolo profondamente legato alla storia e all’identità del territorio. È qui, infatti, precisamente a Terni, che riposano le spoglie del Santo patrono degli innamorati, rendendo la regione un luogo naturalmente vocato a celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Per San Valentino 2026, il Movimento Turismo del Vino Umbria invita coppie, appassionati e visitatori a vivere questa ricorrenza attraverso il linguaggio del vino, dell’accoglienza e della convivialità. Tra colline, borghi e vigneti, le cantine umbre aprono le loro porte con un ricco calendario di esperienze pensate per trasformare un semplice weekend in un momento da condividere e ricordare.

“Attraverso queste iniziative – spiega il Presidente di MTV Umbria Giovanni Dubini – vogliamo invitare i visitatori a scoprire, o riscoprire, i paesaggi umbri, i prodotti del territorio e l’atmosfera delle nostre cantine. Un modo semplice e piacevole per avvicinarsi al vino e alle tradizioni locali, trasformando San Valentino in un’occasione per vivere l’Umbria in modo autentico e consapevole”.

A Colle Umberto, l’Azienda Agricola Carini accoglie gli innamorati sabato 14 febbraio con un tour in cantina seguito da una degustazione guidata. Dopo un calice di bollicine di benvenuto, gli ospiti potranno scoprire il Poggio Canneto Bianco e l’Oscano Rosso, accompagnati da un ricco tagliere di salumi di cinta senese, formaggi, crostini, pane tipico umbro e torta al testo. L’esperienza si completa con l’assaggio dell’olio extravergine “Colle delle Macine” e con la degustazione del passito Lumia V.T. abbinato a cioccolatini artigianali, per un finale all’insegna della dolcezza.

Immersa nella campagna di San Venanzo, la Fattoria di Monticello propone per il weekend di San Valentino un pacchetto che unisce ospitalità, visita in cantina e degustazione. Il cuore dell’esperienza è rappresentato dalla cena romantica nel ristorante aziendale, dove gli chef firmano un raffinato menu di pesce pensato per valorizzare la qualità delle materie prime e creare un’atmosfera intima e accogliente.

Sulle colline di Gualdo Cattaneo, Terre della Custodia invita gli ospiti a vivere una giornata dedicata alla scoperta dei propri vini attraverso tre diverse formule di visita e degustazione. Dalla versione più breve fino al percorso più articolato con abbinamenti gastronomici, ogni proposta è pensata per raccontare l’identità del Sagrantino e delle altre varietà coltivate, offrendo un’esperienza completa tra vigna, cantina e tavola.

A Pila, Cantina Goretti dedica a San Valentino un appuntamento esclusivo dal titolo “Affinità & Contrasto”, una degustazione di coppia che mette in dialogo cinque vini selezionati con abbinamenti gastronomici studiati per esaltarne le caratteristiche. Un percorso sensoriale che diventa metafora dell’equilibrio tra similitudini e differenze, proprio come in ogni storia d’amore, arricchito dalla visita alla cantina e dal racconto della famiglia Goretti.

Nel cuore di Montefalco, La Veneranda celebra la festa degli innamorati con “Innamorati del Sagrantino”, un’esperienza che prevede un dolce speciale abbinato al Sagrantino Passito DOCG e una degustazione dedicata alle coppie, con apertura prolungata fino alle ore serali, per godere appieno dell’atmosfera del borgo e dei vigneti circostanti.

A Montegabbione, nella suggestiva cornice del Castello di Montegiove, la Tenuta di Montegiove propone nelle giornate del 13 e 14 febbraio un percorso che unisce visita in cantina, degustazione di quattro vini e piatto in abbinamento, arricchito dal regalo di una magnum di rosato per ogni coppia, trasformando l’esperienza in un ricordo da custodire nel tempo.

A Todi, Cantina Roccafiore accoglie gli ospiti con una visita guidata agli ambienti di produzione e affinamento, seguita dal pranzo presso il ristorante Fiorfiore. Il menu degustazione, ispirato alla cucina umbra reinterpretata in chiave contemporanea, viene accompagnato da una selezione di quattro vini aziendali. Per chi desidera prolungare il soggiorno, è possibile integrare l’esperienza con percorsi benessere e trattamenti presso la spa del resort.

Sulle sponde del Lago Trasimeno, l’Azienda Agricola Madrevite dedica due giornate al “Madrevite Love Weekend”, un evento pensato per celebrare l’amore in tutte le sue declinazioni. Tra visite in cantina, pranzi degustazione e momenti informali davanti al camino, l’azienda invita coppie, famiglie e amici a condividere tempo di qualità in un clima autentico e conviviale.

Sempre a Todi, Cantina Todini apre le proprie porte con il consueto programma di visite e degustazioni, riservando alle coppie un dolce omaggio: una confezione di cioccolatini artigianali, pensata per rendere ancora più speciale la giornata dedicata agli innamorati.

Ad Agello, Cantina Libera Lepre – in collaborazione con Centumbrie – organizza una cena con menu dedicato e wine pairing, unendo creatività gastronomica e identità territoriale in un evento pensato per chi desidera vivere San Valentino in modo originale.

Infine, a Montefalco, Perticaia propone un percorso inedito che mette in dialogo vino e cioccolato in un racconto in quattro atti. Dal Trebbiano Spoletino al Sagrantino Passito, ogni calice viene abbinato a ingredienti selezionati come cacao puro, nocciole, peperoncino e scorze d’arancia, dando vita a un’esperienza intensa, elegante e fuori dagli schemi.

Nella cantina Saio di Assisi, dal 13 al 15 febbraio, gli ospiti potranno vivere un intero weekend tra vigneti, panorami suggestivi e momenti di relax, con lo sfondo unico della città di Assisi, tra degustazioni guidate, assaggi di olio extravergine di oliva, aperitivi e pranzi ispirati alla tradizione locale, passeggiate panoramiche tra i filari e picnic nella veranda affacciata sui vigneti.

Cantina Chiorri, nella zona dei Colli Perugini, propone infine un’esperienza sensoriale in cantina con visita e degustazione del Frà, Spumante brut nature ancestrale in barricaia e dei vini Vero Amore, passito bianco e rosso, abbinati a formaggi, crudités e dolci.

Movimento Turismo del Vino dell’Umbria

Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria (www.mtvumbria.it) è una delle derivazioni regionali del Movimento Turismo del Vino, associazione no profit che racchiude oltre 1.000 delle migliori aziende vitivinicole e distillerie italiane. Il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, nato nel 1993, ha l’obiettivo di accrescere il settore enoturistico regionale attraverso spirito di innovazione e qualità dell’accoglienza, secondo uno stile di vita che tende a porre l’ospite al centro dell’attenzione. Valorizza le realtà aziendali associate e le loro produzioni, si fa garante della salvaguardia dell’ambiente e si impegna nella sensibilizzazione al bere consapevole, con numerose iniziative rivolte soprattutto ai giovani. Accoglienza innovativa e di qualità, salvaguardia dell’ambiente e sensibilizzazione verso il bere consapevolmente: la filosofia del Movimento, oggi presieduto da Giovanni Dubini, è compresa e condivisa dalle oltre 60 aziende socie, che agiscono di concerto alla promozione degli eventi e delle iniziative indette dall’Associazione nazionale.

Redazione Centrale TdG