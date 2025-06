Sabato 7 giugno partono le merende in vigna di Tenuta Casali

Per la stagione estiva la cantina di Mercato Saraceno apre le porte dei suoi tre poderi a chi desidera godersi una pausa di gusto e relax tra la natura. Nel cestino da pic-nic prodotti del territorio e una mappa con diversi percorsi per scoprire il borgo storico e le colline

Dopo aver inaugurato in aprile un circuito enoturistico di 9 km destinato agli amanti del trekking e della bicicletta che collega tre distinti poderi di Mercato Saraceno attraversando vigne, boschi e panorami suggestivi, sabato 7 giugno Tenuta Casali darà il via alle merende in vigna potenziando il servizio di accoglienza dedicato agli amanti del vino e a chiunque desideri godersi una pausa di gusto e relax in mezzo alla natura.

Dalle ore 15 alle 18.30, nella sede aziendale di via della Liberazione 32, sarà possibile ritirare cesti da pic-nic composti da formaggi, salumi e delizie da forno prodotti nelle botteghe di Mercato Saraceno e dintorni insieme a una bottiglia di vino, che potranno essere assaporati fino a tarda sera tra i filari delle vigne. Per facilitare ai partecipanti la scelta tra Sangiovese e Albana, Famoso e Trebbiano, in un banco di degustazione si potranno assaggiare liberamente i diversi vini fermi e spumanti della cantina mercatese prima di iniziare il pic-nic. Mentre alle ore 15.30, 16.30 e 17.30 sono in programma mini tour tra i filari e i poderi per scoprire la storia dei vigneti e gli scorci più panoramici.

A impreziosire il cestino saranno un calice personalizzato in ricordo dell’esperienza e una mappa del territorio nella quale sono riportate diverse postazioni raggiungibili a piedi, in bici o in auto dove poter gustare la merenda insieme ad altri punti di interesse di Mercato Saraceno che guideranno chi arriva per la prima volta nel borgo ad assaporarne la bellezza e a scoprirne i tesori nascosti.

“La conformazione del nostro territorio, con le vigne che circondano il borgo storico, rappresenta un’opportunità preziosa per promuovere anche la conoscenza di quest’ultimo e delle colline vicine” spiegano da Tenuta Casali. “In pochi chilometri si concentrano tantissime cose da vedere e visitare, che raccontano aspetti profondi della nostra identità proprio come fanno i nostri vini, che nascono per racchiudere in bottiglia l’anima di questo meraviglioso spicchio di Valle del Savio”.

Così, prima o dopo aver brindato all’ombra di un filare o di un ulivo nel proprio podere preferito, chi vorrà potrà concedersi una passeggiata in centro storico, visitare una pieve centenaria, ripercorrere un tratto del fiume Savio o avere in ogni caso tanti altri motivi per ritornare a Mercato Saraceno.

Le merende in vigna continueranno per tutta l’estate, da lunedì al sabato: dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 sarà possibile ritirare i cestini da pic-nic direttamente a Tenuta Casali, dopo averli prenotati almeno 24 ore prima chiamando allo 0547690334 o scrivendo su WhatsApp al 3281166319.

