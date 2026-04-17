Roeno, il vino della Terradeiforti: radici di famiglia e carattere della DOC Valdadige

Da tre generazioni la famiglia Fugatti lavora la vite in Valdadige, in una lingua di terra stretta tra il Monte Baldo e l’altopiano della Lessinia. È la zona della Terradeiforti, un paesaggio di confine dove il fiume Adige scorre lento e dove il clima, ventilato e con forti escursioni termiche, ha reso possibile nel tempo una viticoltura precisa, ricca di profumi e di carattere. Qui nasce e cresce Cantina Roeno, un progetto familiare che ha saputo trasformare il legame con la terra in una produzione continua di vini riconoscibili e legati al territorio.

L’azienda prende forma oltre cinquant’anni fa grazie a Rolando Fugatti e alla moglie Giuliana dal Fior. Da allora il lavoro non si è mai fermato, seguendo una strada semplice ma costante: rispettare la terra e provare a leggerla ogni anno in modo nuovo. Il nome stesso racconta questa identità, nato dall’unione tra “Ro”, iniziale del fondatore, ed “enos”, parola greca che richiama il vino. Oggi la gestione è nelle mani dei figli, che hanno ampliato il progetto senza snaturarlo, affiancando alla cantina anche attività di accoglienza e ristorazione, dove il vino incontra la cucina del territorio tra Trentino e Veneto.

Il lavoro in vigna resta il punto di partenza. I terreni cambiano nel giro di pochi chilometri: zone sabbiose e limose, aree ricche di ciottoli lungo l’Adige, suoli argillosi e calcarei sulle colline. Questa varietà permette di coltivare sia vitigni a bacca bianca come Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay, Traminer e Riesling, sia rossi come Enantio, Teroldego, Marzemino e Cabernet Franc. Le parcelle si estendono oltre la sola Terradeiforti, arrivando fino alle pendici del Monte Baldo e in aree della provincia di Trento, dove trovano spazio anche vitigni come Gewürztraminer e Müller Thurgau. Da questo mosaico nascono vini che puntano a raccontare il territorio senza forzature. La produzione si divide in più linee: le etichette più rappresentative della famiglia, quelle legate alla ricerca e infine i vini che esprimono in modo diretto la Valdadige. Tra le etichette più riconoscibili ci sono il Pinot Grigio Rivolì, il Riesling Renano e l’Enantio Riserva 1865 Pre-Fillossera, insieme a vendemmie tardive che mettono in evidenza il lato più ricco e aromatico delle uve.

Un ruolo centrale lo ha il Riesling, diventato nel tempo una delle sfide più importanti per la cantina. Portare questo vitigno in un ambiente del genere ha richiesto anni di lavoro, iniziato nei primi anni Duemila con la convinzione che il clima del Monte Baldo potesse valorizzarne le qualità. Il risultato è un vino che unisce freschezza e sapidità tipiche delle zone più fredde con struttura e maturità date dal territorio. Le selezioni migliori danno vita a un’etichetta di punta, affinata a lungo e pensata per evolvere nel tempo, con profumi che ricordano agrumi, pietra focaia e leggere note minerali.

Accanto al Riesling, l’Enantio rappresenta forse il legame più profondo con la storia locale. Vitigno antico, citato già in epoca romana, è stato per anni confuso con altre varietà fino alla sua piena valorizzazione recente. In questa zona trova condizioni ideali e dà origine a vini dal colore intenso e dal profilo vigoroso, speziato e persistente. La versione Riserva nasce da vigne ultracentenarie e da una lavorazione attenta, con lunghe maturazioni in legno che ne esaltano la struttura e la complessità aromatica.

Nel complesso, Cantina Roeno porta avanti un lavoro continuo in cui l’esperienza del passato si intreccia con la voglia di provare strade nuove, senza mai perdere il contatto con il territorio. L’osservazione costante della vigna e del clima guida ogni decisione, lasciando che sia la terra a suggerire i tempi e le scelte. Ogni bottiglia diventa così un tassello di una storia che cresce anno dopo anno, costruita tra famiglia, vigneti e un’idea di vino che resta saldamente legata alle sue origini.

Info: www.cantinaroeno.com

Paolo Alciati