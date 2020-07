Roberto Rabachino rieletto Presidente Nazionale ASA per il triennio 2020/2022

Lunedì 6 luglio 2020 a Legnano (MI) si è svolta l’Assemblea Nazionale Elettiva dell’Associazione Stampa Agroalimentare Italiana

E’ stato rieletto Presidente Nazionale per il triennio 2020/2022 il giornalista Roberto Rabachino, direttore responsabile di Turismo del Gusto.

Completano il Direttivo Nazionale i giornalisti: Giorgio Colli (Vicepresidente), Maria Teresa Bandera (Tesoreria e Archivio Segreteria), Riccardo Lagorio (Componente Direttivo Nazionale) e Saverio Scarpino (Componente Direttivo Nazionale). Hanno ricevuto delega operativa: Enza Bettelli (Sito e Tesseramento) e Gudrun Dalla Via (Segreteria Nazionale).

Eletti al Collegio dei Probiviri: Rosanna Ajelli e Gudrun Dalla Via.

Eletti al Collegio dei Revisori: Patrizia Rognoni e Jimmy Pessina.

Sono responsabili dei Coordinamenti Interregionali:

Italia 1 (Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli, Trentino e Alto Adige): Margherita Peta

(Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria): Italia 3 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna): Carmen Guerriero



Chi è ASA – Associazione Stampa Agroalimentare Italiana

L’Associazione Stampa Agroalimentare Italiana è la casa di tutti quei giornalisti, comunicatori, divulgatori e blogger che, oltre alla grande conoscenza di alcuni settori dell’agroalimentare, hanno nella serietà, nella moralità, nella sensibilità, nel rispetto e nella deontologia professionale le loro principali peculiarità.

Non sindacale, libera e apolitica, l’Associazione raggruppa tutti quei professionisti della comunicazione di settore che si riconoscono in questi valori. Formatasi legalmente nel 1993 a Milano, è uno dei sodalizi più conosciuti e riconosciuti nel vasto panorama d’interessi che ruota intorno al settore in tutte le sue declinazioni.

La sua azione è di controllo, di stimolo e di supporto tramite il mezzo a lei più congeniale: la comunicazione. I suoi iscritti collaborano con oltre 600 testate giornalistiche nazionali e internazionali. L’Associazione Stampa Agroalimentare Italiana è dalla sua costituzione partner e supporto per le Istituzioni pubbliche, le Associazioni e i Consorzi di promozione a tutela delle tipicità agroalimentari e dei settori collegati.

Sensibile alle tematiche legate alla professionalità degli operatori della comunicazione di settore è strumento di supporto per i propri iscritti. Per tale scopo ASA organizza percorsi formativi. Per questa specifica attività ha ricevuto il plauso del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

ASA gestisce un proprio sito istituzionale che viene visitato giornalmente da migliaia di persone italiane ed estere.

L’Associazione edita, con propria redazione interna, una rivista digitale “ASA Magazine – www.asamagazine.it”.

Altro mezzo di divulgazione è una newsletter inviata con proprio mailing a oltre 40.000 destinatari del mondo dell’agroalimentare in cui si segnalano le informazioni più importanti e gli eventi più significativi ed è molto attiva sui social.

