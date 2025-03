Riparte il tour Aria di San Daniele 2025

Il viaggio che porta in giro per l’Italia il Prosciutto di San Daniele partirà ad aprile da Torino e farà tappa in varie città del Paese con una novità

Dopo il grande successo delle sette edizioni precedenti, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele annuncia il ritorno di Aria di San Daniele, il tour gastronomico itinerante che porterà il Prosciutto di San Daniele DOP in alcune delle principali città italiane. L’edizione 2025 si svolgerà da aprile a novembre e toccherà sei città italiane con un calendario di eventi che coinvolgeranno ristoranti, enoteche e locali selezionati. Ogni tappa offrirà ai partecipanti l’opportunità di degustare il San Daniele DOP attraverso un format che esalta le caratteristiche del prodotto e ne promuove la conoscenza tra consumatori e operatori del settore Ho.Re.Ca.

Le tappe del tour Aria di San Daniele 2025: Torino (6 – 9 aprile 2025), Verona (12 – 15 maggio 2025), Milano (9 – 12 giugno 2025), Roma (21 – 24 settembre 2025), Bari (13 – 16 ottobre 2025), Napoli (16 – 19 novembre 2025).

In ciascun locale sarà allestito un corner dedicato al Prosciutto di San Daniele, dove un oste si occuperà del taglio a coltello e a macchina per la preparazione delle degustazioni. Come nell’edizione precedente, il format prevede che le serate di degustazione includano eventi tematici, come cene con menù dedicati e incontri di abbinamento, offrendo spazi di narrazione e interazione più approfonditi.

La grande novità dell’edizione 2025 è l’introduzione, nelle tappe di Torino, Roma e Napoli, del San Daniele Day, un format speciale pensato per i consumatori e gli appassionati. Le attività previste dal format si svolgeranno la domenica di apertura delle rispettive tappe e offriranno un’esperienza immersiva per chi desidera apprendere e approfondire. Il programma della giornata prevede show cooking con preparazioni che esaltano il Prosciutto di San Daniele, aperitivi e degustazioni, masterclass in abbinamento ai vini del territorio, educational sul San Daniele DOP e momenti di incontro tematici.

«Aria di San Daniele rappresenta una formula vincente per far conoscere il nostro prosciutto attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente», afferma Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. «L’introduzione del nuovo format nelle città di Torino, Roma e Napoli ci permetterà di avvicinarci ancora di più ai consumatori, offrendo loro un’occasione unica di scoprire il Prosciutto di San Daniele in un contesto conviviale e formativo».

Aria di San Daniele 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia e per chi desidera vivere un’esperienza autentica all’insegna del gusto e della tradizione.

Per prenotare i singoli eventi o per avere tutte le informazioni sulle tappe del tour, i locali aderenti, le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito eventi.prosciuttosandaniele.it.

Redazione Centrale TdG