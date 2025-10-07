Rinnovo delle cariche al Consorzio del Vermouth di Torino

Il 3 ottobre, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Vermouth di Torino, rinnovato nel giugno scorso a Pollenzo, in occasione degli Stati Generali del Vermouth di Torino, ha eletto un nuovo presidente: è Bruno Malavasi, professionista con una lunga carriera nel settore ricerca e sviluppo, qualità e innovazione del Gruppo Campari. Attualmente presso “Davide Campari Milano” ricopre il ruolo di Master of Botanicals, a supporto di progetti di ricerca e innovazione nell’area delle formulazioni ed estratti a base di piante officinali.

Succede in questa carica a Roberto Bava, di “Giulio Cocchi”, altra storica azienda produttrice di Vermouth di Torino. Bava ha seguito ogni passo della nascita del Consorzio e ne è stato presidente dal 2019 al 2025, ma è stato anche il primo presidente del precedente Istituto del Vermouth di Torino, confluito poi nell’attuale Consorzio di Tutela.

Durante la sua presidenza del Consorzio, moltissimi sono stati i passi compiuti per la rinascita del Vermouth di Torino, ideando e sostenendo innumerevoli progetti di valorizzazione, tutela e comunicazione in Italia e all’estero, ma anche progettandone la complessa macchina di gestione e controlli. Al termine del suo secondo mandato, sebbene caldamente invitato dai Soci a riconfermarsi in questo ruolo, ha sottolineato l’importanza dell’avvicendamento per mantenere l’energia di una sana gestione, valida per qualsiasi organizzazione, e ancor più per quella di un Consorzio di Tutela. Ha comunque messo a disposizione la sua esperienza, accettando la carica di Vicepresidente, in segno di continuità e costante collaborazione.

Confermato alla vicepresidenza anche Giorgio Castagnotti, Operation Director presso “Martini & Rossi”. Del Comitato di Presidenza, che comprende i rappresentanti dei gruppi di lavoro, faranno parte Paola Facco di Branca/Carpano per il Marketing e Pierstefano Berta come responsabile del gruppo tecnico-legale.

Il neo presidente, Bruno Malavasi dichiara: “Desidero esprimere un ringraziamento ai colleghi Soci per la fiducia concessami con la nomina a Presidente del Consorzio del Vermouth di Torino, una carica della quale mi sento sinceramente onorato. Un ulteriore sentito grazie va ai membri dello scorso Consiglio di Amministrazione e in particolare a Roberto Bava e Pierstefano Berta verso i quali ritengo noi tutti abbiamo un grande debito di riconoscenza per l’energia e passione con cui in tutti questi anni hanno lavorato per fondare e far crescere il nostro Consorzio e promuovere l’IGP “Vermouth di Torino”. In effetti, una delle ragioni che mi aiuta ad accettare la sfida dell’incarico che oggi mi viene affidato, è il fatto di sapere di poter contare ancora sulla disponibilità e competenze di Roberto e Pierstefano, oltre a quelle del Vicepresidente Giorgio Castagnotti e di tutti i membri di questo nuovo Consiglio di Amministrazione. Si è fatta molta strada in questi anni, ma io credo che davanti a noi ci siano ancora molte opportunità. Starà a noi saperle cogliere per continuare ad arricchire e raccontare in modo coinvolgente il valore culturale storico, le competenze professionali e la creatività temperata dalla tradizione che porta con sé l’Indicazione Geografica “Vermouth di Torino”, declinata in tutte le interpretazioni che ciascuna delle nostre aziende ne dà.”

Rispetto a questa nuova fase della vita del Consorzio del Vermouth di Torino, il past president Roberto Bava ha dichiarato: “Le attività proseguono nel segno della continuità e anche della crescita. Dopo 8 anni si chiude la fase importante della nascita e gioventù, per entrare nella fase adulta. Con l’ottimo e indispensabile direttore Pierstefano Berta e il Consiglio di Amministrazione uscente lasciamo non solo i conti a posto, ma una macchina consortile pronta a guidare la denominazione verso la crescita e la complessità di controlli e difesa della IGP e dei suoi marchi, una compagine societaria fatta di soci che lavorano in armonia per gli obiettivi comuni e buone relazioni con le istituzioni di riferimento. Ringrazio i nostri collaboratori interni e consulenti esterni, le agenzie con le quali abbiamo collaborato, Federvini e Confindustria di Asti e di Torino e ancora tutti i colleghi Soci e le tante persone ed Enti che hanno supportato il nostro lavoro in questa fase storica, che ci ha portati a ricevere l’ufficiale riconoscimento da parte del Ministero dell’Agricoltura, una grande soddisfazione, giunta a conclusione della mia presidenza”.

Il Consorzio del Vermouth di Torino è stato costituito nel 2019. Fra i suoi Soci si trovano sia importanti multinazionali, sia realtà produttive medie e piccole, oltre a rappresentanti della filiera delle erbe aromatiche, che coprono oltre il 90% della produzione di questa eccellenza del Piemonte, diffusa in 80 Paesi.

Il nuovo Consiglio d’Amministrazione in carica per il prossimo triennio rappresenta tutte le categorie che fanno parte del Consorzio, ed è composto da: Bruno Malavasi (Presidente), Roberto Bava (Vice presidente), Giorgio Castagnotti (Vice presidente), Pierstefano Berta, Maria Cristina Castelletta, Paola Facco, Marco Frandini, Roberto Gambardella, Alfredo Sconfienza, Andrea Sperone, Fabio Torretta.

Il Vermouth di Torino è l’unico vermouth che può avvalersi della IGP.

La produzione è arrivata a toccare circa 6 milioni di bottiglie e registra una costante tendenza alla crescita in volumi e valori.

