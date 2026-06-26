– Redazione Centrale TdG –

Fresca, sapida e profondamente territoriale, l’espressione più estiva della Ribolla Gialla incontra la tavola della bella stagione

Quando le temperature salgono e la tavola si sposta all’aperto, cambiano anche i vini che si sceglie di stappare. È il momento delle bottiglie che coniugano freschezza, leggerezza e carattere, senza rinunciare alla complessità. In questo scenario si inserisce la Ribolla Gialla Pas Dosé Metodo Classico di Tenuta Stella, una bollicina biologica che racconta il Collio attraverso uno dei suoi vitigni più rappresentativi.

“Con questa etichetta volevamo conservare tutta l’identità della Ribolla Gialla e tradurla nel linguaggio del Metodo Classico”, spiega Erika Barbieri, enologa di Tenuta Stella. “Il risultato è uno spumante che mantiene la tensione e la freschezza tipiche del vitigno, ma che allo stesso tempo acquisisce profondità e complessità grazie alla lunga permanenza sui lieviti. È un vino che parla di territorio in maniera molto diretta.”

Prodotto esclusivamente da uve Ribolla Gialla coltivate nei vigneti della tenuta, sulle colline di Scriò, questo spumante trova nell’equilibrio il proprio tratto distintivo. Il perlage è fine ed elegante, mentre il profilo aromatico richiama immediatamente la fragranza tipica della Ribolla Gialla, con note di mela fresca, pesca bianca e nocciola che si intrecciano a una marcata impronta minerale. Al palato emerge un sorso dinamico e agrumato, sostenuto da una sapidità decisa che ne prolunga la persistenza e invita immediatamente a un nuovo assaggio.

Se esiste una stagione ideale per questa bottiglia, è proprio l’estate. La sua freschezza naturale e la spiccata sapidità la rendono una compagna ideale per gli aperitivi all’aperto, per i pranzi vista mare e per quelle cene che iniziano al tramonto e si protraggono fino a tarda sera. In tavola accompagna con naturalezza antipasti leggeri, crudité e fritti di pesce, ma trova una particolare sintonia anche con spiedini di gamberi e calamari, tortini di verdure, involtini di prosciutto crudo e preparazioni vegetali di stagione.

Sorprendente la sua versatilità gastronomica, che le consente di accompagnare un intero menu e persino di confrontarsi con una delle tendenze più interessanti della ristorazione contemporanea: la pizza gourmet. La combinazione tra acidità, sapidità e cremosità del perlage permette infatti di dialogare con ingredienti ricchi e consistenze differenti, mantenendo sempre il sorso agile e pulito.

La Ribolla Gialla Pas Dosé rappresenta inoltre una sintesi efficace della filosofia produttiva di Tenuta Stella, realtà biologica che ha scelto di concentrarsi principalmente sui vitigni autoctoni friulani per raccontare in modo autentico il Collio. Una visione che mette al centro il territorio, la sostenibilità e la ricerca di vini capaci di esprimere con precisione il luogo da cui provengono.

In un momento in cui il consumatore cerca bollicine sempre più territoriali e identitarie, questa etichetta di Tenuta Stella offre una prospettiva diversa sul Metodo Classico italiano: quella di un vitigno storico del Friuli che, grazie al terroir del Collio, trova una delle sue espressioni più eleganti e contemporanee.