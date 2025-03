Rhum J.M Canopée è lo Spirit of the Year a Wine Paris

Rhum J.M è entusiasta di annunciare che il suo Rhum J.M Canopée è stato nominato Spirit of the Year nella categoria rhum, un prestigioso riconoscimento che aggiunge un ulteriore premio alla sua crescente lista di successi per l’eccellenza e l’impegno ambientale.

Il premio, organizzato da Cavistes & Co, celebra i lanci più innovativi del settore, basandosi su criteri di innovazione, posizionamento e qualità del prodotto. La selezione iniziale è stata realizzata da rivenditori specializzati e negozi di alta gastronomia, seguita da una valutazione finale da parte di una giuria di esperti.

Rhum J.M Canopée, prodotto ai piedi del Monte Pelée in Martinica, è realizzato con una miscela meticolosa di rhum agricolo invecchiato per sei anni nelle cantine della nostra distilleria. Questo processo dona al rum una ricchezza aromatica eccezionale, caratterizzata da un perfetto equilibrio tra potenza e morbidezza. Al palato, Rhum J.M Canopée si distingue per le note intense di fave di cacao tostate, datteri, fichi e prugne secche, insieme all’eleganza della vaniglia della Martinica. Il finale rivela una potente sensazione di legno affumicato e spezie dolci come cannella e noce moscata, esaltando una grande rotondità e persistenza che arricchiscono l’esperienza di degustazione.

Un impegno verso la sostenibilità

Oltre alla sua qualità straordinaria, Rhum J.M Canopée è stato anche premiato per il suo imballaggio ecologico, che ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi come gli Formes de Luxe Awards, gli Spiripack PLD Innovation Awards e il Paperboard Packaging Council. Presentato in una scatola certificata FSC realizzata con il 60% di carta riciclata, il packaging riflette l’impegno costante del marchio verso la sostenibilità e l’ambiente.

Questi riconoscimenti consolidano ulteriormente Rhum J.M come un marchio leader nel mondo dei distillati premium, che unisce tradizione, innovazione e responsabilità ambientale, mantenendo al contempo uno standard di eccellenza in ogni aspetto della produzione.

Rhum J.M Canopée è un tributo agli artigiani che, da più di un secolo e mezzo, lavorano con passione e dedizione per offrire prodotti di qualità superiore, creando un rum che rappresenta la perfezione in ogni goccia.

A proposito di Rhum J.M

Azienda a gestione familiare dal 1914, Rhum J.M è una delle distillerie più prestigiose della Martinica. Con 300 ettari di proprietà, 150 dei quali sono dedicati alla coltivazione di canna da zucchero, banane e ananas, Rhum J.M è un punto di riferimento per la qualità e la tradizione. Oggi gli eredi della famiglia Crassous de Médeuil continuano a portare avanti con passione gli antichi e tradizionali metodi di produzione del Rhum J.M.

Materia prima selezionata: La canna da zucchero, dopo essere stata tagliata, viene schiacciata entro un’ora per estrarre il succo fresco e puro, che verrà utilizzato per la fermentazione, garantendo così un prodotto di qualità superiore.

Microclima eccezionale: Le 4 varietà di canna da zucchero utilizzate sono coltivate ai piedi del Monte Pelée, un’area con un clima tropicale eccellente e un terreno vulcanico ricco e fertile. Il periodo di raccolta va da marzo a giugno.

Acqua preziosa: L’acqua utilizzata proviene da una sorgente vulcanica pura e ricca di minerali, situata nei pressi del Monte Pelée. Questa acqua esclusiva e minerale è un elemento chiave che contribuisce alla qualità unica dei Rhum J.M.

Alambicco a doppia colonna in rame di tipo creolo: La distillazione avviene in un alambicco tradizionale a doppia colonna in rame, che produce un rhum con una gradazione alcolica moderata, intorno al 72%, preservando così gli aromi floreali e naturali ricchi di sapori fruttati conferiti dalla materia prima.

Il Progetto EDDEN

Rhum J.M ha intrapreso un piano di investimenti sostenibili con un focus sull’economia circolare. Gli scarti della canna da zucchero vengono utilizzati per alimentare una caldaia eco-efficiente che genera elettricità per l’isola. Il 25% degli investimenti di J.M sono dedicati a una produzione più sostenibile, con l’80% degli appezzamenti certificati HVE 3 (Haute Valeur Environnementale). L’obiettivo di Rhum J.M è ridurre al minimo l’impatto ambientale, utilizzando al 100% co-prodotti riciclati. In questo contesto, l’azienda ha investito quasi 800 ore di formazione per raggiungere il più alto livello possibile di eccellenza.

Sagna S.p.A. dal 1928

Piazza Amerigo Sagna 4, Revigliasco

www.sagna.it \ 011 813 1632 \ +39 339 26 30 548

