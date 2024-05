Rhum Barbancourt “Haitian Proof” ottiene la medaglia Double Gold alla San Francisco World Spirits Competition 2024

Rhum Barbancourt ha vinto la doppia medaglia d’oro all’edizione 2024 della San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) con il nuovo rum bianco overproof giustamente chiamato “Haitian Proof”. Barbancourt è infatti lo storico produttore haitiano che da 163 anni commercia distillati di qualità.

Si tratta di un premio che certifica il valore del marchio, poiché i giudici valutano da un lato la tecnica di produzione dall’altra la maestranza artigianale. Inoltre, la certificazione Double Gold indica che il prodotto firmato Barbancourt ha ricevuto la medaglia d’oro all’unanimità da parte di tutti i giurati.

Il CEO Delphin Gardere non ha nascosto la soddisfazione, queste le sue parole:

“È un onore essere premiati per la nostra esclusiva artigianalità e per i nostri standard elevati in uno dei concorsi più importanti al mondo, con oltre 5.500 iscrizioni e 70 giudici esperti che determinano il meglio del meglio. Questo premio convalida la nostra visione di entrare nella categoria degli overproof e di creare un rum bianco straordinario che metta in evidenza i nostri metodi di distillazione e sottolinei la nostra canna da zucchero unica, selezionata in virtù delle sue capacità aromatiche. Siamo immensamente orgogliosi di offrire un prodotto premium capace di riflettere i ricchi sapori e l’essenza del terroir di Haiti per gli intenditori e gli appassionati”.

L’ onorificenza arriva dopo che Barbancourt ha recentemente rinnovato la propria firmata linea di rum con una nuova confezione premium, lanciando la nuova etichetta Overproof White. Si tratta di un passo in avanti estremamente significativo, dopo che l’azienda aveva recentemente affrontato tempi duri dovuti ai disordini generali avvenuti ad Haiti, la terra d’origine.

La distilleria Barbancourt aggiunge quindi un’altra onorificenza ad un medagliere che vanta 55 certificati di eccellenza ottenuti in concorsi mondiali in tema spirits dal 1862, anno di fondazione del marchio.

La tecnica di produzione è stata così tramandata di generazione in generazione in modo tanto tradizionale e autentico che è stata inserita nel 2021 all’interno del Registro Nazionale del Patrimonio Culturale di Haiti.

Rhum Barbancourt:

Il Rhum Barbancourt nasce ad Haiti nel 1862, quando Dupré Barbancourt cominciò ad applicare il metodo di produzione del Cognac (doppia distillazione e invecchiamento in rovere francese) per distillare la canna da zucchero haitiana.

La tradizione familiare e artigianale si è mantenuta autentica fino ad oggi e difatti i Rum Barbancourt sono gli unici ad essere prodotti localmente ad Haiti.

Il rispetto per il territorio dell’isola si concretizza anche dal punto della sostenibilità, difatti la distilleria è totalmente autosufficiente per quanto riguarda acqua ed elettricità.

Per questi motivi Barbancourt è da oltre 160 sia un marchio icona culturale nel cuore del popolo haitiano sia un nome di spessore nel mercato mondiale.

La distribuzione in Italia è affidata alla casa bolognese Rinaldi 1957 SpA, capitanata da Giuseppe Tamburi. Rinaldi è riconosciuto come uno dei più dinamici importatori e distributori di alcolici e vini in Italia che si contraddistingue per l’empatia e l’attenzione nei confronti dei clienti e dei brand owner. La sensibilità e la gentilezza dello staff Rinaldi contribuisce alla crescita continua del portfolio.

Redazione Centrale TdG