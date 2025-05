DAL 10 AL 17 MAGGIO 2025, IL FESTIVAL REFUGEE FOOD FEST COMTÉ DE NICE dà il via ai 10 anni del festival del cibo dei rifugiati con un’edizione speciale nel cuore di una regione transfrontaliera simbolica, per celebrare un decennio di incontri culinari e umani.

REFUGEE FOOD FEST

Creato nel 2016 e rinnovato ogni anno, questo evento culinario internazionale ha già deliziato più di 70.000 persone durante le edizioni organizzate in 24 città in Francia e nel mondo. Nel 2025, il Refugee Food Festival vedrà protagoniste 12 città e dintorni, da Bordeaux a Dijon, Lille, Lione, Marsiglia, Nizza, Parigi e altre. Un inizio gastronomico simbolico, per la prima volta saranno presenti con una data in Italia, il 10 Maggio, una cena sul Lungomare di Bordighera.

Cena collaborativa a sei mani in riva al mare a Bordighera (IM), nel cuore di una regione emblematica delle rotte migratorie transfrontaliere tra Francia e Italia. Gli chef Oscar Martinelli e Alberto Piazza (Italia) con Harouna Sow (Mauritania), chef responsabile delle cucine solidali di Refugee Food.

Harouna Sow

Arrivato in Francia nel 2012 senza alcuna esperienza culinaria, oggi è a capo del suo ristorante, Waalo, a Parigi, e gestisce anche La Cantine des Arbustes, un ristorante sociale nel 14° arrondissement.

Oscar Martinelli & Alberto Piazza

Rinomati chef italiani, hanno lavorato in prestigiosi locali come il Waterside Inn (Gran Bretagna) e il Mirazur di Mauro Colagreco (Mentone). Dal 2020, gestiscono U Cavetu, che offre cucina locale e stagionale.

U Cavetu

Situato nel cuore della pittoresca pineta marittima di Bordighera, U Cavetu è un’osteria moderna e lounge bar che offre un’esperienza culinaria unica. Il ristorante propone una selezione di tapas e cocktail che esaltano i prodotti locali della Liguria. La struttura attribuisce particolare importanza alla collaborazione con produttori, agricoltori e pescatori della regione, garantendo così un’offerta gastronomica fresca e di stagione. Dalla terrazza, gli ospiti possono godere di una vista panoramica sul borgo antico di Bordighera Alta, sulla costa ligure e fino alla Costa Azzurra.

Ristorante Paloma

Situato sul Lungomare Argentina a Bordighera, il ristorante Paloma 11, anch’esso gestito da Oscar e Alberto, offre un’autentica esperienza culinaria italiana in riva al mare. È rinomato per la sua cucina mediterranea che valorizza le specialità liguri. Il ristorante dispone di una terrazza esterna, ideale per godersi l’atmosfera marittima.

sabato 10 Maggio, ore 20 Lungomare 11, Bordighera (IM)

Il MENU’ :

Aperitivo

I tre pani (campagnolo, ai semi, pane alle patate) e i tre condimenti (hummus di lenticchie, yogurt greco con tahina e basilico, polpo tritato con olive taggiasche)

I tre pani (campagnolo, ai semi, pane alle patate) e i tre condimenti (hummus di lenticchie, yogurt greco con tahina e basilico, polpo tritato con olive taggiasche) Antipasti

Marinestrone di primavera al parmigiano

Arancini mafe

Brandajuans

Marinestrone di primavera al parmigiano Arancini mafe Brandajuans Piatti principali

Ravioli al formaggio di capra, salsa yassa e asparagi viola di Albenga

Agnello marinato, attiéké e platano fritto

Ravioli al formaggio di capra, salsa yassa e asparagi viola di Albenga Agnello marinato, attiéké e platano fritto Dessert

Paris-Brest, crema pasticciera al basilico aromatizzata con caffè Touba

Info: https://www.instagram.com/paloma.beach.bordighera/

Prenotazioni e prezzo: +39 3888063525 / +39 3463322599 o info@ucavetu.com

Le date del festival a Nizza e Bordighera segnano l’inizio di un decennio di impegno e di incontri culinari solidali incentrati sui cuochi rifugiati. Per il decimo anniversario, il 10 e 11 maggio è organizzato un weekend inaugurale del festival nella regione simbolica e transfrontaliera di Nizza.

Un festival in piena espansione nella regione

Forte del successo delle ultime due edizioni, il Refugee Food Festival Comté de Nice è diventato un appuntamento imperdibile. Nel 2024, grazie a solide partnership e a una buona copertura mediatica, l’evento ha attirato quasi 1.500 partecipanti, triplicando il numero di presenze rispetto all’edizione inaugurale del 2023. Questa crescita illustra l’entusiasmo del pubblico, ma anche l’impatto del festival in termini di sensibilizzazione e impegno civico sulle questioni relative alla migrazione e all’ospitalità.

Un programma gastronomico e culturale

Un fine settimana festivo e simbolico si prepara tra Nizza e Bordighera, nel cuore di una regione emblematica dei percorsi migratori transfrontalieri tra Francia e Italia. Un territorio ricco di legami umani, culturali e solidali, dove ogni giorno si intrecciano storie di passaggio, accoglienza e incontri.

Per maggiori informazioni sugli eventi e le attività del Refugee Food Festival visitate il sito https://refugee-food.org/festival/

Instagram https://www.instagram.com/refugeefood/

Redazione Centrale TdG