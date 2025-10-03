Rasmus Munk trionfa ai The Best Chef Awards 2025

Lo chef danese di Alchemist conquista per il secondo anno consecutivo il titolo.

Sul podio anche Ana Roš e Himanshu Saini

Per due giorni, i The Best Chef Awards 2025 hanno trasformato Milano nel punto d’incontro della gastronomia internazionale, riunendo oltre 900 professionisti tra chef e addetti ai lavori provenienti da più di 60 Paesi. Una vetrina globale di creatività, innovazione e cultura del cibo che ha animato la città.

Con centinaia di chef premiati da oltre 69 Paesi, l’edizione 2025 ha consolidato i The Best Chef Awards come la celebrazione più inclusiva della cucina contemporanea. Milano, crocevia di cultura, design e gastronomia, si è confermata cornice naturale per un evento che guarda al futuro della tavola globale.

I protagonisti sul podio

Il premio più ambito è andato ancora una volta a Rasmus Munk (Alchemist, Copenaghen), che con la sua cucina visionaria fonde scienza, arte e teatro in un’esperienza immersiva. Al secondo posto si è classificata Ana Roš (Hiša Franko, Slovenia), capace di raccontare il terroir sloveno attraverso sapori intensi e menu audaci. A completare il podio, Himanshu Saini (Trèsind Studio, Dubai), che reinterpreta l’alta cucina indiana con approccio modernista e grande rispetto della tradizione.

«Vincere per il secondo anno di seguito non è solo un onore personale, ma il riconoscimento del lavoro straordinario di tutto il team di Alchemist – ha dichiarato Rasmus Munk -. La mia speranza è che la gastronomia continui a evolversi oltre l’artigianalità, diventando uno strumento capace di stimolare conversazioni, sollevare domande e ispirare cambiamenti. È un privilegio trovarmi accanto a tanti chef brillanti, perché credo che tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere nel plasmare il futuro del cibo».

Premi speciali e riconoscimenti

Accanto alla classifica principale, nell’ambito del sistema di ranking (r)evolutionary di The Best Chef, sono stati premiati anche gli chef che si sono distinti per visione, impegno e talento in aree specifiche:

The Best Humanity: Chefs of World Central Kitchen, fondata da Chef José Andrés (NUOVO)

The Best Visionary: Massimo Bottura, Osteria Francescana, Modena, Italia (NUOVO)

The Best Pastry Award: Pía Salazar, NUEMA, Quito, Ecuador

The Best Terroir Award: Debora Fadul, DIACÁ, Città del Guatemala, Guatemala

The Best Creativity Award: Jason Liu, Ling Long, Shanghai, Cina

The Best Food Art Award: Quique Dacosta, Quique Dacosta, Dénia, Spagna

The Best New Entry Award: Prateek Sadhu, Naar, Kasauli, India

The Best Dining Experience Award: Anika Madsen, Iris, Rosendal, Norvegia

The Best Science Award: Diego Guerrero, DSTAgE, Madrid, Spagna

The Best Voted by Professionals Award: Himanshu Saini, Trèsind Studio, Emirati Arabi Uniti

The Best NextGen Award: Sebastian Jiménez, Ræst, Tórshavn, Isole Fær Øer

The Best Milan Award: Andrea Aprea, Andrea Aprea, Milano, Italia

The Best Origins & Future Award: Diego Rossi, Trippa, Milano, Italia

Knife Recognition: un sistema inclusivo

Il sistema di riconoscimento a livelli Knife dei The Best Chef Awards offre una visione più completa e inclusiva dell’eccellenza gastronomica mondiale. Dopo l’abbandono delle classifiche tradizionali nel 2024, questa modalità premia gli chef non solo per la posizione in una graduatoria, ma per il loro impatto, le competenze e il contributo concreto alla scena culinaria.

Quest’anno il numero di votanti è quasi raddoppiato rispetto al 2024, raggiungendo 972 persone, tra cui 572 chef provenienti da 64 Paesi e 400 professionisti del settore. Un dato che testimonia la crescente vitalità e partecipazione della comunità gastronomica globale.

Grazie a questo sistema, sono stati 783 gli chef riconosciuti in tutto il mondo, distribuiti su sei continenti e suddivisi in tre livelli che riflettono il grado di eccellenza e influenza:

3 Knives – The Best: 126 chef che hanno raggiunto almeno l’80% del punteggio massimo, rappresentando l’apice della maestria culinaria

2 Knives – World-Class: 236 chef con oltre il 40%, esempio di competenza e raffinatezza a livello mondiale

1 Knife – Excellent: 421 chef con oltre il 20%, riconosciuti per il loro contributo significativo alla scena gastronomica

«I The Best Chef Awards non sono soltanto una celebrazione dell’eccellenza tecnica, ma anche un riflesso della vitalità di una comunità globale – ha affermato Cristian Gadau, co-fondatore e CEO di The Best Chef –. Il numero dei votanti raggiunto nel 2025 è segno di un appetito crescente per innovazione, diversità e collaborazione. La nostra missione è onorare gli chef non solo per la loro abilità, ma anche per visione e impatto, rendendo questo mondo meno elitario e più accessibile a chiunque ami il cibo».

Maggiori informazioni sul sistema di votazione: PAGINA DEDICATA

Una scena culinaria nazionale in crescita

La vivace scena gastronomica dell’Italia ha brillato durante i The Best Chef Awards 2025, con un numero rilevante di chef premiati (73) nei diversi livelli Knife. Un riconoscimento che conferma ancora una volta la crescente influenza del nostro paese nel panorama gastronomico globale:

3 Knives:

Enrico Crippa, Piazza Duomo, Alba

Floriano Pellegrino & Isabella Potì, Bros’, Martina Franca

Jessica Rosval, Al Gatto Verde, Modena

Massimiliano Alajmo, Le Calandre, Rubano

Massimo Bottura, Osteria Francescana, Modena

Mauro Uliassi, Uliassi, Senigallia

Michelangelo Mammoliti, La Rei Natura, Serralunga d’Alba

Michele Lazzarini, Contrada Bricconi, Oltressenda Alta

Norbert Niederkofler, Atelier Moessmer, Brunico

Riccardo Camanini, Lido 84, Gardone Riviera

Stefano Baiocco, Villa Feltrinelli, Gargnano

2 Knives:

Alberto Gipponi, Dina, Gussago

Andrea Aprea, Andrea Aprea, Milano

Antonia Klugmann, L’Argine a Vencó, Dolegna Del Collio

Antonino Cannavacciuolo, Villa Crespi, Orta San Giulio

Carlo Cracco, Cracco, Milano

Francesco Brutto & Chiara Pavan, Venissa, Venezia

Ciro Scamardella, Pipero Roma, Roma

Davide Di Fabio, Dalla Gioconda, Gabicce Monte

Davide Guidara, I Tenerumi, Vulcano

Davide Oldani, D’O, Cornaredo

Domenico Marotta, Marotta, Squille

Donato Ascani, Glam, Venice

Edoardo Tilli, Podere Belvedere Tuscany, Pontassieve,

Errico Recanati, Andreina, Loreto

Franco Pepe, Pepe in Grani, Caiazzo

Gaetano Trovato, Arnolfo, Colle di Val d’Elsa

Gennaro Esposito, Torre del Saracino, Vico Equense

Giancarlo Perbellini, Casa Perbellini 12 Apostoli, Verona

Gianluca Gorini, Da Gorini, San Piero in Bagno

Heinz Beck, La Pergola, Roma

Jacopo Ticchi, Da Lucio, Rimini

Matias Perdomo, Contraste, Milano

Maicol Izzo, Piazzetta Milù, Castellamare di Stabia

Moreno Cedroni, Madonnina Del Pescatore, Senigallia

Niko Romito, Reale, Castel di Sangro

Nino Rossi, Qafiz, Santa Cristina D’Aspromonte

Riccardo Gaspari, SanBrite, Cortina d’Ampezzo

Karime López & Takahiko Kondo, Gucci Osteria, Firenze

1 Knife:

Alessandro Gilmozzi, El Molin, Cavalese

Alessandro Negrini & Fabio Pisani, Il Luogo Aimo e Nadia, Milano

Alex Manzoni, Osteria degli Assonica, Sorisole

Alfio Ghezzi, Senso, Limone sul Garda

Amanda Eriksson, Wood, Breuil-Cervinia

Anthony Genovese, Il Pagliaccio, Roma

Antonio Ziantoni, Zia, Roma

Carmelo Trentacosti, Mec, Palermo

Daniele Bendanti, Oltre., Bologna

Davide Caranchini, Materia, Cernobbio

Diego Rossi, Trippa, Milano

Enrico Marmo, Balzi Rossi, Ventimiglia

Francesco Apreda, idylio, Roma

Francesco Sodano, Famiglia Rana, Oppeano

Francesco Sposito, Taverna Estia, Brusciano

Francesco Stara, Fradis Minoris, Pula

Gianfranco Pascucci, Pascucci al Porticciolo, Fiumicino

Giuseppe Iannotti, Krèsios, Telese

Isa Mazzocchi, La Palta, Borgonovo Val Tidone

Luca Abbruzzino, Abbruzzino Oltre, Lamezia Terme

Luca Natalini, Autem*, Milano

Luigi Coppola, Casa Coloni, Paestum

Marco Ambrosino, Sustànza, Napoli

Marina Ravarotto, ChiaroScuro, Cagliari

Matteo Poggi, Al Cambio, Bologna

Mattia Pecis, Cracco Portofino, Portofino

Paolo Griffa, Caffè Nazionale, Aosta

Ronald Bukri, Coro, Orvieto

Roy Caceres, Orma, Roma

Salvatore Morello, Inkiostro, Parma

Sarah Cicolini, Santo Palato, Roma

Simone Cantafio, La Stüa de Michil, Corvara in Badia

Valentino Cassanelli, Lux Lucis, Forte dei Marmi

Antonio Guida, Seta, Milano

L’elenco di tutti i vincitori e dei premi speciali è su The Best Chef Awards

Redazione Centrale TdG