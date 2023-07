Rama Redzepi accoglie la Daiquiri Week e presenta due cocktail a tema

Il 5* L Grand Hotel Fasano & Villa Principe di Gardone Riviera (BS) parteciperà alla prima Daiquiri Week organizzata, dal 16 al 23 luglio, dall’azienda bolognese di importazione di spirits Rinaldi 1957 e dalla multinazionale inglese operante nel settore delle bevande alcoliche Diageo.

L’iniziativa, che vedrà protagonista il Ron Santiago de Cuba, in modo particolare nel Daiquiri Day di giovedì 19 luglio, è stata accolta con entusiasmo dal bar manager dell’hotel Rama Redzepi, il quale per l’occasione ha messo a punto due twist sul cocktail caraibico, a base rum, conosciuto in tutto il mondo.

“Il Daiquiri è un cocktail a cui sono molto affezionato, tanto che in menu lo servo in due varianti differenti: la tradizionale in Terrazza e una mia reinterpretazione, l’Unusual Daiquiri, nella Gin Lounge”, il salotto della miscelazione dell’hotel. “Il Daiquiri è uno dei pochi cocktail che può vantare una storia ultracentenaria. Credo non esista periodo migliore per festeggiarlo di quello estivo, per il suo sapore fresco e agrumato”.

Il 5* Lusso Grand Hotel Fasano & Villa Principe di Gardone Riviera (BS) ha un nuovo primato a livello europeo. È il primo e unico albergo a vantare due ristoranti riconosciuti Table Remarquable dall’associazione les Collectionneurs, premio istituito per segnalare le insegne che si distinguono per l’attenzione al territorio, ai prodotti locali, ai produttori e allevatori qualificati.

Dopo il gastronomico Ristorante Il Fagiano guidato dallo chef Maurizio Bufi, nella guida presieduta da Alain Ducasse, che riunisce ristoratori, albergatori e viaggiatori accomunati dal gusto per il viaggio, fa il suo esordio anche la proposta serale curata dallo chef Pasquale Tozzi: il Ristorante Il Pescatore. “Dall’anno scorso abbiamo deciso di cambiare rotta, affidando la gestione dei tre ristoranti d’albergo a due chef differenti” ha detto la famiglia Mayr, titolare dell’albergo.

“In questo modo abbiamo permesso loro di dedicare maggiore attenzione alla definizione delle tre proposte (la terza è quella del Ristorante Magnolia, ndr) e allo studio dei rispettivi menu, per garantire ai nostri ospiti un’esperienza di alto livello durante tutto l’arco della giornata. Una scelta che ci ha ripagato in meno di un anno con tante soddisfazioni. Questa è indubbiamente quella più grande, perché sottolinea l’unicità della proposta gastronomica dell’hotel, che vogliamo mantenere anche in futuro”.

Redazione Centrale TdG