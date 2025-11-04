Querceto di Castellina, un agriturismo di charme

Qui, tra le dolci colline del Chianti, si producono grandi vini e si insegna a cucinare alla toscana

Ci si sente davvero a casa in questa azienda a conduzione familiare, con il padrone di casa Jacopo Di Battista che si occupa della produzione vinicola, la moglie Mary (americana, ma con occhi verdi e capelli ramati che tradiscono subito l’origine irlandese), dedicata a marketing e presenza sui social e la mamma Laura, regina della cucina.

Abbiamo avuto il piacere di visitarla in occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni di vita dell’azienda. Era il 1945 quando il padre di Laura rilevò la struttura nei boschi senesi, praticamente in rovina, dopo l’incendio appiccato dalle truppe tedesche in ritirata.

Dopo lunghi e costosi lavori di ristrutturazione, e un tentativo di breve durata di impiantarvi un allevamento di suini, la tenuta ha trovato la sua forma attuale e la sua conduzione familiare, una volta tramontata la fase storica della mezzadria.

Oggi il Querceto di Castellina, idillica località a 470 metri s.l.m., vive dunque di due anime perfettamente complementari, quella agrituristica e quella produttiva.

LA RICETTIVITÀ

La struttura consiste di vari fabbricati che erano case coloniche o magazzini, alcuni originari addirittura del ‘500, altri più recenti, tutti perfettamente ristrutturati e adattati all’attività ricettiva. Complessivamente il Querceto dispone di 41 posti letto, distribuiti in nove appartamenti e una camera singola.

Gli appartamenti, per lo più su due piani, hanno stanze con letti matrimoniali, soggiorno, cucina e bagni a ogni piano. Tutte le sistemazioni uniscono armoniosamente il carattere rustico della casa di campagna, con mobili d’epoca, e la dotazione delle imprescindibili comodità moderne come televisore, collegamento Wi-Fi e aria condizionata.

LA RISTORAZIONE

Lasciando momentaneamente da parte i vini, di cui si parlerà più avanti, la ristorazione è sicuramente una colonna portante dell’agriturismo, con i suoi momenti formativi. A differenza di altri agriturismi che producono tutto o quasi tutto in proprio (carni, formaggi, ortaggi) ma poi servono in tavola ai clienti i piatti pronti, al Querceto si possono avere, volendo, veri e propri corsi di cucina toscana.

L’azienda produce solo vini e olio, gli altri ingredienti provengono da altri fornitori di fiducia, tutti rigorosamente della zona, in conformità con le normative che richiedono una origine locale di quanto viene somministrato. Il tocco magico arriva però dalla signora Laura, infaticabile collezionista di ricette apprese da anziane vicine e spesso arricchite con qualche ottima aggiunta o variante.

Nella nostra visita al Querceto abbiamo avuto il piacere di degustare a cena il seguente menu: pici cotti nel [vino] Podalirio con ragù di cinghiale bianco e crema di zafferano, tagliata con lardo di Colonnata e tartufo, con contorno di patate arrosto e fantasia di insalata, sabré con scorza d’arancia e mousse al cioccolato croccante di nocciola e caramello salato. Il tutto naturalmente accompagnato dai diversi vini della casa.

Invece per il pranzo del giorno seguente, il menu ha previsto tre tipi di antipasto (crostini con crema di Gorgonzola, mascarpone e noci, con salsiccia tartufata e con pomodoro e olive nere tritate – cosiddetto caviale dei poveri), pennette con pancetta, porcini e olive nere, salsicce cotte con uva con contorno di spinaci e per finire ricotta alla Caterina dei Medici (mousse di ricotta di pecora con scaglie di cioccolato fondente).

I VINI

E veniamo a quella che è l’attività principale di Querceto di Castellina, che non per niente è una tenuta nel cuore del Chianti: il vino.

L’Azienda dispone in totale di 50 ettari di terreno, di cui 12 piantati a vigne, un limitato appezzamento di ulivi e il resto bosco, a confermare l’aspetto genuino e rilassante del paesaggio circostante. La produzione vinicola si attesta sulle 50.000 bottiglie l’anno, la stragrande maggioranza di rossi, quantità minori di bianco e rosato.

Querceto di Castellina è un’azienda biologica certificata, i suoi vini sono prodotti unicamente con uve prodotte in proprio e tutta la lavorazione avviene in house: raccolta, spremitura, fermentazione, invecchiamento, affinamento, imbottigliamento.

I prodotti messi in vendita sono sei, qui indicati con i relativi vitigni:

Chianti Classico DOCG L’aura (100% Sangiovese)

Chianti Classico Gran Selezione DOCG Sei (100% Sangiovese)

Igt Toscana Rosso Podalirio (100% Merlot)

Igt Toscana Rosso Jac (100% Cabernet Franc)

Igt Toscana Bianco Livia (50% Viognier, 50% Roussanne)

Igt Toscana Rosato Furtivo (100% Sangiovese)

Esiste anche una qualità speciale creata per il 20° anniversario dell’Azienda, e chiamata quindi Venti, prodotta solo in 1.200 bottiglie e disponibile esclusivamente in cantina.

Gli appassionati di enologia possono trovare descrizioni dettagliate di ognuno di questi vini in https://www.quercetodicastellina.com/it/i-nostri-vini/.

La maggior parte della produzione va all’estero attraverso importatori, soprattutto negli Stati Uniti, anche se il mercato mostra una tendenza al calo, per vari motivi: i ben noti dazi di Trump, la debolezza del dollaro e forse più di tutto il sentiment anti alcool che imperversa negli USA per le campagne salutiste e che colpisce duramente anche i vini californiani, immuni ai dazi e al dollaro.

Oltre a quote minori vendute in enoteche italiane o con e-commerce sul sito, una parte importante della produzione, intorno al 25 ~ 30 % è venduta direttamente ai clienti, principalmente stranieri, che vengono a visitare l’Azienda con wine tour organizzati da agenzie o prenotandosi sul sito.

Info

I pernottamenti in agriturismo sono previsti per un minimo di tre notti, e possono essere prenotati direttamente sul sito o tramite le principali piattaforme quali booking.com o hotels.com.

Il periodo di apertura, per quanto riguarda i pernottamenti, è da aprile ad ottobre, mentre l’attività di ristorazione e degustazione e vendita di vini è continuativa, con prenotazione.

Querceto di Castellina, di Jacopo Di Battista & C. Sas Soc. Agr.

Loc. Querceto, 9 – Castellina in Chianti (SI)

Tel. +39 0577 733590

www.quercetodicastellina.com

L’account QuercetoDiCastellina è presente su Instagram con circa 54.000 followers e su Facebook con circa 14.000.

Ugo e Franca Dell’Arciprete