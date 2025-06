Quattro giorni di festa ad Albareto di Ziano Piacentino per l’inaugurazione della nuova corte di Mossi 1558

Dal 6 al 9 giugno si potrà brindare e cenare nella nuova area di 500 metri quadrati destinata all’ospitalità. Vini e cocktail d’autore abbinati ai piatti di cinque food truck, musica e spettacoli dal vivo dalle ore 19 fino a mezzanotte

E’ partito il conto alla rovescia ad Albareto di Ziano Piacentino per la grande festa di inaugurazione della nuova corte della cantina Mossi 1558.

Da venerdì 6 a lunedì 9 giugno, per quattro serate consecutive, le porte dell’azienda vitivinicola guidata da Marco Profumo si apriranno per accogliere amici, clienti e chiunque vorrà godersi un anticipo di estate sui Colli Piacentini regalandosi qualche ora di relax in compagnia di ottimi vini, buon cibo, cocktail d’autore, musica e spettacoli dal vivo.

Dalle ore 19 alle 24 si potrà accedere liberamente alla nuova area esterna dedicata all’accoglienza, dove ad attendere gli ospiti ci saranno le golose proposte gastronomiche di cinque food truck: spaziando dalla carne alla griglia al pesce, dai pisarei e fasò al sushi fino ad arrivare ai dolci si potranno sperimentare numerosi abbinamenti con i vini fermi, frizzanti e spumanti di Mossi 1558, alcuni dei quali proposti anche in un’intrigante versione cocktail.

Ogni sera è in programma un diverso spettacolo dal vivo. Nella giornata inaugurale a esibirsi saranno i Cani della Biscia, che misceleranno melodie italiane e atmosfere da balera nel loro consueto modo scanzonato e dissacrante. Sabato 7 giugno spazio invece al cabaret musicale di Sergio Sgrilli, uno show coinvolgente fatto di risate, canzoni, musica e tante emozioni. Domenica 8 giugno sarà la volta della DiscoStory di Francesco Vaccari Dj con le sue divagazioni dalla musica dagli anni ’70 ai giorni nostri impreziosite da animazioni, scenografie e balletti. A chiudere la grande festa di Mossi 1558 sarà il concerto di Matteo Bensi, noto cantautore piacentino che si esibirà con la sua orchestra.

“Con questi quattro giorni di festa – afferma il titolare di Mossi 1558 Marco Profumo – inauguriamo una nuova area esterna che va a potenziare fortemente la capacità ricettiva della nostra azienda. In questi ultimi anni i Colli Piacentini si stanno dimostrando sempre più attrattivi per gli enoturisti e, in generale, per chi è in cerca di mete affascinanti, lontane dalle solite rotte, in cui è possibile entrare in contatto con la natura, gustare cibi e vini locali di qualità e rigenerarsi. Il nuovo spazio esterno ci permette di rispondere al meglio a queste richieste e sarà disponibile anche per l’organizzazione di eventi e l’accoglienza di gruppi”.

L’inaugurazione della nuova corte, un’area di circa cinquecento metri quadrati che si affaccia sui vigneti aziendali ed è in parte porticata, fa parte del percorso di rinnovamento strutturale e tecnologico di Mossi 1558 condotto dalla famiglia Profumo a partire dal 2014, anno in cui ha rilevato l’azienda, e che ha portato nel tempo anche alla costruzione di una nuova cantina di produzione e affinamento dotata delle attrezzature più moderne.

Redazione Centrale TdG