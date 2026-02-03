Quando la città incontra la montagna: il nuovo viaggio gastronomico di Park Hyatt Milano

Milano e Cortina, l’energia della città e il silenzio della montagna. Park Hyatt Milano omaggia e racconta due luoghi simbolo attraverso il gusto. La Cupola e Mio Lab diventano spazi di narrazione e incontro grazie a una proposta gastronomica e di mixology che vede protagonisti due piatti firmati dallo chef Guido Paternollo e un cocktail esclusivo ideato dal Bar & Lobby Manager Alessandro Iacobucci Vitoni.

Ne La Cupola, l’elegante salotto milanese con la sua imponente cupola di vetro alta nove metri, lo chef Paternollo propone due piatti pensati come un ponte ideale tra le due città, disponibili dal 2 al 28 febbraio.

Gli ospiti potranno gustare i Casunzei di Barbabietola, Salsa di Ossobuco, Trentingrana e Limone Salato e Amor Polenta e Crema Chantilly. Due ricette che connettono territori diversi attraverso ingredienti, memorie e sensazioni.

“I casunzei di barbabietola sono una ricetta iconica di Cortina, mentre l’ossobuco rappresenta Milano. Ho pensato di unirli in un solo piatto per raccontare due città attraverso un gusto profondo, avvolgente e dichiaratamente goloso. Lo stesso dialogo prosegue con l’Amor Polenta, dolce tipico della tradizione lombarda ma legato anche alla cultura di montagna: un ingrediente unico per unire due mondi e capace di evocare autenticità e comfort”, afferma lo chef.

Se La Cupola racconta Milano e la perla delle Dolomiti attraverso la cucina, Mio Lab lo fa con la mixology d’autore.

Per l’occasione, Alessandro Iacobucci Vitoni, uno dei nomi più autorevoli del panorama cocktail italiano, ha ideato MI-CO, che fonde nel nome e nell’anima due mondi: la tradizione urbana del classico Milano-Torino e l’atmosfera alpina.

Il drink è costruito su rum scuro, Frangelico, sciroppo artigianale alla cannella e limone, con albume per una texture vellutata. La polvere di cannella in decorazione e l’affumicatura al tè bianco completano l’esperienza sensoriale.

“Ho scelto il rum per far sentire l’abbraccio caldo della città, mentre l’affumicatura e le note speziate evocano l’aria cristallina delle montagne. La cannella porta profondità e comfort, mentre la nocciola del Frangelico richiama sapori autentici e italiani. Un cocktail che unisce eleganza, tradizione e territorio in un unico sorso”. dichiara Alessandro Iacobucci Vitoni

Per informazioni e prenotazioni:

La Cupola

Via Tommaso Grossi 1, Milano Tel:+39 02 8821 1236 – lacupola.mila@hyatt.com

Orari: Aperta tutti i giorni dalle 12.00 alle 23.00

Mio Lab

Via Silvio Pellico 3, Milano

Tel: +39 02 88211236 – miobar@hyatt.com

– Orari: Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 00.30

