Pubblicata la nuova Guida ai Locali Storici d’Italia 2026/2027  

– Redazione Centrale Tdg –

“Tra Battaglie e Bottiglie” il tema della 46.ma edizione

Focus sui vini e sui liquori che hanno fatto la storia d’Italia e dei suoi locali

L’Associazione Nazionale Locali Storici d’Italia ha presentato a Roma la nuova Guida ai Locali Storici d’Italia, la 46.ma edizione, totalmente aggiornata. La guida è un piccolo omaggio dell’Associazione ed è gratuita per tutti coloro che la richiedono, il formato tascabile vuole ricordare le guide del Grand Tour anche per i disegni fatti a mano che illustrano tutti i locali storici e che caratterizzano questa piccola ma preziosa pubblicazione. L’edizione 2026/2027 è incentrata su un tema davvero singolare, “Tra battaglie e bottiglie”, un focus sui vini e sui liquori che hanno fatto la storia d’Italia e dei suoi locali, un racconto ricco di aneddoti e leggende, dove il tintinnio dei bicchieri si mescola al fragore delle battaglie e all’eco delle rivoluzioni culturali.

Alla presentazione hanno partecipato il Presidente dei Locali Storici Enrico Magenes, il Presidente della 7.ma Commissione Cultura della Camera dei deputati On. Federico Mollicone, il Consigliere del Primo Municipio di Roma Capitale Stefano Tozzi, il Curatore della Guida 2026/2027 Gabriele Conta, la Senior Professor presso la SDA Bocconi School of Management Magda Antonioli e la giornalista RAI Simonetta Guidotti, che ha moderato l’incontro tenutosi in uno dei locali storici più conosciuti al mondo, il Ristorante il Vero Alfredo di Piazza Augusto Imperatore famoso per le sue “Fettuccine all’Alfredo”.

All’incontro si sono uniti la Principessa Elettra Giovannelli Marconi, che ha ricordato come, proprio in un locale storico, il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, il padre, Guglielmo Marconi, nel 1933 dalla terrazza dell’Hotel, trasmise, primo al mondo, segnali radio telegrafici e radio telefonici alla distanza di 150 chilometri, il Principe Guglielmo Giovannelli Marconi e il Marchese Giuseppe Ferrajoli.

A far gli onori di casa Ines di Lelio e Chiara Cuomo, nipote e pronipote del fondatore Alfredo, custodi di questo tempio gastronomico dove l’intero mondo è passato nei suoi 118 anni di storia.

La Guida, che viene aggiornata ogni due anni, è una bella pubblicazione in formato pocket da tenere sempre con sé per scoprire e conoscere, su tutto il territorio italiano, ma anche a New York con il Caffè Reggio e in Svizzera, a Lugano, con il Gran Cafè al Porto e l’Hotel Splendide Royal, le storie e le specialità che hanno reso famosi i locali storici, luoghi unici dove vivere momenti memorabili. La Guida, gratuita salvo le spese di spedizione, può essere richiesta direttamente all’Associazione tramite mail o sito internet “localistorici.it”.

Il tema che accompagna la nuova guida è il viaggio alla scoperta di battaglie e bottiglie, che costituisce un legame indissolubile tra la Storia d’Italia, i suoi locali iconici e le bevande che ne hanno scandito i momenti cruciali. In un percorso inedito si racconta come vini, liquori e cocktail siano stati silenziosi protagonisti di battaglie, rivoluzioni culturali e celebrazioni che hanno avuto come palcoscenico i Locali Storici d’Italia.

La storia del nostro Paese, infatti, è costellata di episodi in cui specifiche bevande hanno segnato eventi memorabili, da cerimonie festose a momenti di tensione bellica, intrecciando il destino di vini e liquori con quello della Nazione. In queste gloriose vicende, i Locali Storici d’Italia non sono stati semplici punti di ristoro, ma veri e propri teatri dove si sono consumate importanti vicende sociali e politiche, spesso accompagnate da vini, liquori e cocktail d’autore.

Tra le tante storie da leggere quella del Royal Victoria Hotel di Pisa, nato poco dopo l’anno Mille come foresteria con locanda tenuta dalla Consorteria dei Vinajoli, l’associazione medioevale di coltivatori di viti e produttori di vino; dell’Ostaria Antico Dolo di Venezia, autentico simbolo dell’aperitivo veneziano: il Select, nato a Venezia nel 1920 dalla sapienza dei Fratelli Pilla; del Caffè Pasticceria Balzola, dove il maestro liquorista della Martini & Rossi, Pasquale Balzola, rientrato in Italia dagli USA durante il proibizionismo, creò l’Amaro dei Saraceni e l’Aperitivo Balzola; del Caffè Camparino in Galleria a Milano, la cattedrale dell’aperitivo, e qui tra le eleganti architetture liberty è diventato celebre il Bitter ideato da Gaspare Campari; al Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna nacque il Signature Cocktail Roberta, tributo allo storico capo barman Pietro Cuccoli, che nel corso della sua lunga carriera servì personaggi illustri come Lady Diana e Sophia Loren.

Da sempre molti Locali Storici producono liquori artigianali, ma è il limoncello del Ristorante Antico Francischiello da Peppino di Massa Lubrense (Napoli) ancora oggi realizzato dalla signora Pina, madre del titolare, che merita una menzione speciale; sulla sponda del lago di Como, il Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio (Como) serve il “Comoncello” realizzato con gli agrumi raccolti nei giardini del Locale infusi con un bouquet di erbe aromatiche; nello storico Negozio Sperlari di Cremona si trova il “Rosso della Disfida”, vino rosso frizzante legato al duello del 1085 tra il figlio dell’Imperatore Enrico IV e il Gonfaloniere cremonese Giovanni Baldesio; il Caffè La Crepa di Isola Dovarese (Cremona) è famoso per il suo nocino e per i campionati di Nocino, dove invita la clientela a portare la propria versione fatta in casa; antichi aromi speziati sono l’essenza del Rosolio alla Cannella, preziosa specialità che oggi, se si è fortunati, si può assaggiare come liquore di fine pasto al Ristorante Majore di Chiaramonte Gulfi (Ragusa); un’altra importante storia di Sicilia è rappresentata dal Marsala di casa Florio che si può degustare dopo una “vastedda maritata” o un trancio di sfincione all’Antica Focacceria San Francesco di Palermo.

Richiama, invece, il leggendario re delle Fiandre e inventore della birra il nome del Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Gambrinus, infatti, è una figura leggendaria che rappresenta il patrono della birra e a cui viene attribuita l’invenzione di questa bevanda. In Valle d’Aosta la coltura della vite è antichissima e stupisce sapere che la produzione del vino valdostano in un momento di grande espansione era 16 volte superiore a quello della Borgogna. Oggi, vitigni autoctoni come il Fumin, il Cornalin e il Vien de Nus tra i rossi, o ancora il Prié Blanc e il Muscat Petit Grain di Chambave tra i bianchi, vini eroici da gustare al Bellevue Hotel & Spa e all’Hotel Miramonti, entrambi di Cogne (Aosta).

Tra il Brenta e il Piave non si contano le battaglie che si sono svolte, da qui sono passati centinaia di migliaia di soldati e tutti hanno attraversato a piedi il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa (Vicenza), simbolo della Grande Guerra e indissolubilmente legato alla Distilleria Nardini. È proprio in questa storica grapperia, infatti, che i militi si fermavano in cerca di conforto e di coraggio prima di proseguire verso il Monte Grappa e la linea del Piave; il Ristorante da Ö Vittorio di Recco (Genova) è stato tra i primi a servire lo storico Amaro Camatti, incoronato nel 2023 nella Top del World Liqueur Awards; il Caffè Lavena di Venezia è impegnato a promuovere la storia del primo Prosecco veneziano, l’Harmonia Mundi, sopravvissuto nei secoli e realizzato secondo il metodo Charmat; Tra i vini speciali il Royal Hotel di Sanremo (Imperia) presenta il Moscatello di Taggia, conosciuto anche come “vino dei Papi”, un vino dolce e di forte gradazione alcolica che trae le sue origini nel Medioevo;

“Liquorista e confettiere” è il brevetto che viene conferito alla Pasticceria Roletti 1896 di San Giorgio Canavese (Torino) dal Duca di Genova riconoscendo anche il suo Vermouth la cui ricetta continua ad essere quella originale di Giuseppe Roletti; anche l’Albergo Ristorante San Giors (già Ponte Dora) di Torino serve sempre liquori antichi, preparati secondo ricette originali, e ci ricorda l’antica tradizione del “bicchiere della staffa”, l’ultimo sorso prima di partire, quando il cavallo è già sellato e il piede poggia sulla staffa; Miles Davis adorava il suo Cocktail Martini con la rigorosa oliva in guarnizione servito al bancone che profuma di Belle Époque del Palace Grand Hotel di Varese, immerso nell’oasi di pace che è il parco del Colle Campigli.