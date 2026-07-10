Prosecco DOC sulle note della grande musica internazionale

– Redazione Centrale TdG –

Il Consorzio di Tutela conferma il proprio impegno a fianco della cultura musicale, affiancando alcuni dei festival più importanti al mondo e portando l’eccellenza del proprio prodotto in contesti di grande richiamo internazionale.

Prosecco DOC continua a rafforzare la propria presenza nei grandi eventi musicali internazionali e nazionali, confermandosi non solo ambasciatore dell’eccellenza enologica italiana nel mondo, ma anche partner attivo di manifestazioni culturali di primissimo piano. Un impegno che negli ultimi mesi si è tradotto in due importanti partnership internazionali — a Montréal e a Lytham — e in una presenza sia nazionale con il Power Hits Estate, sia sul territorio locale a Villorba.

Montréal, Canada – International Jazz Festival

Dal 25 giugno al 4 luglio 2026, Prosecco DOC è stato Supplier Partner e bollicina ufficiale dell’International Jazz Festival di Montréal, il più grande festival jazz al mondo con oltre 2 milioni di partecipanti. Con oltre 350 concerti, circa 3.000 artisti provenienti da più di 30 Paesi, tra cui nomi di primo piano come Diana Krall, St. Vincent e Kamasi Washington, l’evento ha rappresentato una vetrina internazionale di assoluto rilievo per la Denominazione. Il marchio presente nei 16 bar del Festival, nelle VIP Terrace Suites e presso il SAQ Bistro, offrendo al pubblico l’opportunità di degustare il Prosecco DOC in alcuni dei luoghi più esclusivi dell’evento.

Non sono mancati, inoltre, gli appuntamenti dedicati al coinvolgimento del pubblico nell’area Prosecco DOC, allestita in perfetto stile Dolce Vita. Lo spazio ha animato il Festival con quiz interattivi, sessioni di mixology e spettacolari dimostrazioni di sciabolatura, curate dai brand ambassador di Prosecco DOC in Canada, Fanny Gauthier e Guénaël Revel, insieme alla wine expert Karine Duplessis Piché, contribuendo a creare un’esperienza immersiva e memorabile per i visitatori.

Lytham, Regno Unito – Live from Lytham Music Festival

Dal 1° al 5 luglio 2026, Prosecco DOC è stato Exclusive Partner di Live from Lytham, uno dei principali festival musicali del Regno Unito, che nel 2026 ha celebrato il proprio 15° anniversario Sul palco si sono alternati artisti internazionali come Teddy Swims, Alanis Morissette, Michael Bublé, Pet Shop Boys e Pitbull, per un pubblico complessivo stimato in circa 120.000 presenze nelle cinque giornate. Prosecco DOC è stato inoltre Presenting Partner del VIP Garden, area premium che ha accolto ogni giorno tra i 5.000 e i 6.000 ospiti, con diritti esclusivi di mescita nelle aree VIP e nei principali punti beverage del festival. Alla partnership si è affiancato anche un percorso formativo tra degustazioni guidate e cocktail session a cura del brand ambassador Neil Phillips e Gaspare Di Carlo.

Roma e Verona – Power Hits Estate 2026

In occasione del decimo anniversario del Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento raddoppia: il viaggio musicale dell’estate partito in via eccezionale il 31 maggio da Roma al Centrale del Foro Italico si concluderà il 1° settembre nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona con l’elezione del tormentone dell’estate 2026, premiato rigorosamente con Prosecco DOC.

Nei backstage, le Lounge brandizzate Prosecco DOC accoglieranno artisti e ospiti VIP durante le prove e gli spettacoli, offrendo uno spazio esclusivo dedicato all’incontro, al relax e alla convivialità.

Villorba (TV) – Kid Yugi e Sfera Ebbasta

Sempre nel mese di luglio, in territorio trevigiano, Prosecco DOC accompagnerà due grandi appuntamenti musicali di forte richiamo generazionale, particolarmente sentiti dal giovane pubblico della Gen Z, – i concerti di Kid Yugi (10 luglio) e Sfera Ebbasta (16 luglio) all’Arena della Marca di Villorba/Ippodromo Sant’Artemio, per un’affluenza complessiva stimata in 30.000 persone.

Il commento del Presidente Giancarlo Guidolin: “La musica, come il vino, è un linguaggio universale capace di unire persone e culture diverse,” dichiara Giancarlo Guidolin, Presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC. “Essere presenti in palcoscenici internazionali come Montréal e Lytham, così come a livello nazionale, significa portare avanti un impegno che va oltre la promozione del prodotto: è un modo per raccontare l’identità del Prosecco DOC attraverso la cultura, in Italia e nel mondo.”

Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC è da sempre un ente attivo su più fronti: sostenibilità, impegno sociale, tutela legale del marchio e promozione del brand a livello globale, anche attraverso lo sport e il sostegno a iniziative culturali — in questo caso musicali — in contesti di grande rilievo sia in Italia che all’estero.