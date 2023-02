Prosecco DOC è Official Partner di Casa Sanremo

Le bollicine veneto-friulane sottolineano i momenti clou della grande kermesse musicale italiana

Non poteva essere diversamente per il vino più pop dello scenario vitivinicolo italiano di qualità e, in occasione del più famoso evento dedicato alla musica italiana, il Consorzio di tutela del Prosecco DOC ha avviato numerose iniziative per ribadire la sua centralità.

A CASA SANREMO il Consorzio riveste un doppio ruolo: Official Partner e, in collaborazione con la Provincia di Belluno, Bollicina Ufficiale della ClubHouse, area hospitality di Casa Sanremo brandizzata da Dolomiti Bellunesi. Qui sono accolti in questi giorni artisti, media, addetti ai lavori, ai quali sono offerti piatti tipici bellunesi, preparati da uno chef d’eccezione: Enzo De Pra, patron e fondatore del ristorante stellato Dolada. Ad esaltare i sapori locali delle vette dolomitiche, una ricca selezione di bollicine presentate in una Carta del Prosecco, offerte dalle aziende: Antonio Facchin & Figli, Bortolomiol, Bosco Albano, Bosco del Merlo, Cantina Pizzolato, Cantine Maschio, Cantine Riondo, Casa Martelletti, Domus-picta, Giusti Wine, La Caneva dei Biasio, La Delizia, La Marca, Le Rughe, Masottina, Mister Bio Wine, Montelliana, Pitars, Rebuli, Ruggeri, San Simone, Serena Wines, Vini Biasiotto, Viticoltori Ponte, Zardetto.

La ClubHouse è animata dal ricco palinsesto di “Buongiorno Sanremo”, programma condotto da Carolina Rey e pubblicato sulla pagina YouTube di Casa Sanremo. All’interno del talk, mercoledì 8 febbraio è stato dedicato uno spazio alla DOC Prosecco. La trasmissione è inoltre arricchita dagli showcooking con protagonisti gli chef alla guida della brigata bellunese: Marco Vuerich dell’Agriturismo Faverghera sull’omonimo colle, Marco Casagrande dell’Agriturismo Saettà di Lentiai, e, oltre ad Enzo De Pra, la squadra ha schierato anche la stella di Graziano Prest del Tivoli di Cortina.

Tanti gli ospiti coinvolti durante la settimana sanremese: dal plurimedagliato campione motociclistico Loris Capirossi, all’attrice e modella Nicole Mazzoccato, fino alla make-up artist e imprenditrice ClioMakeUp e ai testimonial di Milano Cortina 2026, Andrea Macrì e Valentina Marchei. Tutti intervistati da Prosecco DOC per sapere con chi condividerebbero un aperitivo spumeggiante tra i cantanti in gara: Loris Capirossi con Giorgia, Nicole Mazzocato con Chiara del duo Paola e Chiara. Anche il cantante trevigiano Will ha detto la sua, ma la risposta sarà svelata sui canali social del Consorzio.

Un passaggio nella ClubHouse anche dal padrone di casa Amadeus e altre celebrità come Antonella Elia e i mitici Cugini di Campagna.

CASA RAI PUBBLICITÀ

Prosecco DOC è anche Bollicina Ufficiale di Casa RAI Pubblicità: un luogo esclusivo a cui hanno accesso gli artisti che si esibiscono sul Suzuki Stage in Piazza Colombo, gli ospiti di Rai Pubblicità e che ha anche accolto i cantanti in gara in occasione della parata di lunedì 6 febbraio. Durante l’intensa settimana sanremese, tra un’esibizione e un’intervista, ci penseranno le bollicine di Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé a sciogliere i nervi dei musicisti.

Presente in Casa Rai Pubblicità anche il backdrop con il logo consortile, autografato dagli artisti in gara dopo la sfilata sul Green Carpet di lunedì 6 febbraio dal teatro Ariston.

SPOT PROSECCO DOC

Lo spot Prosecco DOC sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta e anche nel maxischermo di Piazza Colombo a Sanremo.

IL FUORIFESTIVAL

In concomitanza con il Festival di Sanremo 2023 avrà luogo un viewing party a Milano negli esclusivi spazi di House of Mediterraneo in collaborazione con Tuorlo Magazine. Qui prenderanno vita le experience dinners con intrattenimenti musicali, interviste alle celebrity, per commentare insieme i momenti salienti della kermesse sanremese, il tutto accompagnato dalle bollicine di Prosecco DOC. Tra gli ospiti delle serate figurano gli artisti Dargen d’Amico, Beatrice Quinta e Disco Club Paradiso da XFactor 2022, l’attore di The White Lotus Paolo Camilli, le showgirl Shaila Gatta e Michela Coppa, e numerosi Tiktoker come Diletta Secco, e Federica K4U. Si stima che, da sola, questa operazione genererà una reach complessiva di 2 milioni di profili.

Redazione Centrale TdG