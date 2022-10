PROSECCO DOC e APRITIMODA ancora INSIEME

Nasce una nuova iniziativa: “ApritiModa Label Design Contest for Prosecco DOC”

I prossimi sabato 22 e domenica 23 Ottobre, avrà luogo in tutta Italia la sesta edizione di ApritiModa, evento annuale che dal 2017 porta gratuitamente il pubblico (previa registrazione) alla scoperta dei luoghi più nascosti e affascinanti del mondo della moda.

Anche quest’anno ApritiModa, per un intero weekend, aprirà le porte di oltre cento strabilianti location di aziende di rinomanza mondiale ma anche di piccole, pregiate botteghe artigianali, e di diverse case di moda emergenti e al contempo molto ricercate. Splendida occasione per vedere il “dietro alle quinte” di uno dei settori più emblematici del genio italiano, ambito nel quale l’Italia figura da sempre tra i leader mondiali.

Prosecco DOC sostiene il percorso di ApritiModa in veste di Partner e Official Sparkling Wine condividendone iniziative e aspetti comunicativi, collaborazione sfociata quest’anno nella realizzazione della 1^ edizione del contest creativo “ApritiModa Label Design Contest for Prosecco DOC”, iniziativa che ha visto gli studenti della Nuova Accademia di Belle Arti, NABA, cimentarsi nella realizzazione di oltre 30 elaborazioni grafiche per un’edizione limitata delle etichette Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé.

Due i vincitori: il progetto “Shades of Feeling” di Paola Porazza e il progetto di Riccardo De Capitani, che sono stati premiati con un evento dedicato che si è tenuto lo scorso lunedì 10 ottobre a Milano, presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber alla presenza di Cinzia Sasso, organizzatrice di ApritiModa, Donato Medici, CEO di NABA e Luca Giavi, direttore del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, che commenta “Da tempo il Prosecco DOC ama sposare la sua attività di comunicazione alla promozione delle eccellenze italiane. Per questo motivo ormai da 3 anni il Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata Prosecco ha scelto di accompagnare il progetto di ApritiModa. Quando Cinzia Sasso ci ha proposto di promuovere, in collaborazione con NABA, un contest che vedesse coinvolti gli studenti di questa prestigiosa Accademia, abbiamo accettato con piacere, nella certezza che anche tra questi ragazzi potesse celarsi il “genio italiano”. Dati i risultati raggiunti, non possiamo che ritenerci soddisfatti e congratularci nuovamente con i vincitori”.

La label di Porazza, nelle due varianti, rappresenta quattro macro fotografie di materiali legati al ciclo produttivo del vino (uva, foglie, legno, acciaio) e alcune stoffe legate alla moda: “Questo concetto – spiega – nasce dall’idea che sia nella moda che nella produzione di vino ci sia un’importante ricerca minuziosa delle materie prime. La qualità deriva da questo primo, ma fondamentale passaggio”.

Il progetto di De Capitani, invece, riprende le tonalità giallo-dorate e rosate dei vini. Le etichette sono stampate a caldo con lamina oro e lamina oro rosa a rilievo in linea verticale, a rappresentare il filo da cucito.

Una menzione speciale “Italian Genio” è stata dedicata anche alla studentessa Giorgia Abbiati per il progetto “Le gestualità Italiane” per la sua interpretazione di alcuni dei gesti indiscutibilmente riconducibili allo stile espressivo italiano e anche alla grande manualità degli artigiani della moda.

Le edizioni limitate ApritiModa di Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé potranno presto essere ammirate -e assaggiate- in occasione degli eventi organizzati in seno ad ApritiModa 2022.

Sul sito www.apritimoda.it si possono scoprire le proposte, suddivise per regione, ed è possibile prenotarsi per visitare le aziende prescelte.

Redazione Centrale TdG