Prosecco DOC debutta nella Digital Art

Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC investe nella realizzazione di un fashion film per celebrare “Il Genio Italiano” e con il supporto di Tuorlo Magazine crea un’opera di criptoarte, portando la Digital Art nel mondo del vino

Dalla pubblicità classica alla sperimentazione nel campo dei branded content attraverso la “criptoarte”, nuova frontiera della comunicazione connessa a doppio filo alle declinazioni più evolute della creatività digitale.

Il Consorzio di tutela Prosecco Doc debutta in un comparto in larga misura ancora inesplorato con il progetto “The Italian Genio”, realizzando con la testata digitale Tuorlo Magazine un film originale e non riproducibile protetto da un certificato “Non fungible token” (NFT) basato sulla tecnologia “Blockchain” (registri condivisi fra milioni di server e non modificabili che garantiscono il tracciamento).

L’autenticità dell’opera, così assicurata, consentirà dunque a “The Italian Genio” di essere venduto come un prodotto artistico fisico, tanto da prevedere la sua presenza fra i beni battuti dalla casa d’aste Christie’s il prossimo 12 ottobre, all’hotel Principe di Savoia, a Milano in occasione della manifestazione La Vendemmia organizzata da MonteNapoleone District.

Il ricavato sarà interamente versato a Dynamo Camp, onlus toscana che si occupa di terapia ricreativa ospitando gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi malati, in terapia o nel periodo successivo a ricoveri ospedalieri.

L’iniziativa sarà parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di un “fashion film” (un cortometraggio dedicato a temi di tendenza) disponibile dal 12 ottobre sulle piattaforme di Tuorlo Magazine e di Prosecco DOC, oltre che sui rispettivi canali social, e su Open Sea, portale che ospita e vende opere digitali da collezione.

“Con questa operazione -afferma il Presidente della DOC Prosecco Stefano Zanette – il Consorzio sottolinea la propria sensibilità verso l’arte in ogni sua forma, anche quando si pone in un’ottica di innovazione spinta verso la tecnologia. La nostra Denominazione è infatti dinamica e aperta alle frontiere del sapere e della creatività in ogni ambito: dalla cultura, allo sport, dalla sostenibilità delle produzioni alle iniziative di solidarietà. Questa chiave di lettura, coniugata al giusto rispetto delle tradizioni, è alla base delle scelte portate avanti dal nostro Consorzio.”

“Il Prosecco DOC è un’eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo. Nasce da maestri produttori che ogni anno investono la loro dedizione e competenza per realizzare un prodotto che è una vera e propria bandiera del made in Italy. Abbiamo voluto rendere onore e merito a questo prodotto portandolo in un ambito più lifestyle progettando qualcosa che possa durare per sempre” – commenta Luca Genova, editore di Tuorlo Magazine e Amministratore Delegato del gruppo The House Of – “La nostra vocazione è veicolare un racconto autentico e sensoriale del mondo del food&beverage, da italiani abbiamo voluto interpretare il mondo del Prosecco DOC attraverso l’arte e siamo fieri di essere pionieri dell’NFT riscrivendo le regole del branded content.”

L’opera è frutto della collaborazione tra Tuorlo Magazine e Wayne Maser, fotografo e regista di fama internazionale.

THE ITALIAN GENIO

Consorzio Prosecco DOC

NFT The Italian Genio

Un video sperimentale che celebra le persone, i luoghi e le atmosfere di una delle più grandi eccellenze italiane: il Prosecco DOC. Opera video originale prodotta da Consorzio Prosecco DOC accompagnata da un NFT (Non Fungible Token).

Il Consorzio del Prosecco DOC

Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC è l’ente riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole a svolgere attività di promozione, valorizzazione e tutela a favore della Denominazione di Origine Controllata Prosecco.

Il Consorzio associa in modo volontario le diverse categorie di produttori – i viticoltori, i vinificatori e le case spumantistiche – ed ha come obiettivi il miglioramento e lo sviluppo della Denominazione, la realizzazione di azioni promozionali e di valorizzazione, la salvaguardia e tutela della denominazione in Italia e all’estero e il rispetto delle regole previste dal Disciplinare di produzione (https://www.prosecco.wine/it/disciplinare). Il Consorzio non svolge attività commerciale.

Prosecco DOC è un’eccellenza italiana, espressione di un territorio ben definito, che si estende tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ricco di tradizione e con un clima favorevole che regala all’uva Glera grande eleganza, equilibrio e un fascino contemporaneo.

Il Consorzio di Tutela protegge e promuove l’unicità di questo vino, bandiera nel mondo dello stile di vita italiano.

Questi i numeri dello spumante più prodotto e più esporto al mondo: 24.450 ettari di vigneto, 11.609 aziende viticole, 1.169 aziende vinificatrici, 347 case spumantistiche e una produzione annuale di 500 milioni di bottiglie.

Tuorlo Magazine

Tuorlo Magazine è una testata digitale indipendente specializzata in contenuti video sul mondo del food&beverage. Fondata nel 2020 da Luca Genova e Mirco Mastrorosa, già nei primi mesi di vita ha avuto l’opportunità di collaborare con i più importanti player del settore nazionale ed internazionale ed entrare in relazione con importanti personaggi del panorama enogastronomico. Si tratta di una realtà innovativa nel panorama della comunicazione enogastronomica che combina giornalismo e comunicazione di marca attraverso una lente peculiare e indipendente restituendo contenuti di alta qualità autorale e filmica.

