Prosecco DOC arriva a Verona al Vinitaly 2026

Prosecco DOC arriva a Verona con i dati definitivi sull’export 2025: +2,3% a livello mondiale, con 667 milioni di bottiglie imbottigliate (+1,1% sul 2024), l’82% delle quali destinate ai mercati internazionali. Il podio vede gli Stati Uniti al primo posto con una crescita del 23,3%, seguiti dal Regno Unito stabile e da una sorprendente Francia in ascesa (+19,8%), per il primo anno al terzo posto del podio. Segnali positivi anche dalla Germania (+2,1%), mercato storico della Denominazione, e da una Russia che con + 0,7% inverte la rotta risalendo fino al quinto posto. Crescite a doppia cifra in mercati emergenti come Ucraina (+32,2%), Romania (+25%) e Grecia (+20,5%), a testimonianza di una strategia di diversificazione che sta dando i suoi frutti.

Presidente Giancarlo Guidolin: “Guardando al 2026, il dato di marzo (+6,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) certifica un deciso consolidamento dei volumi di imbottigliamento. Il rallentamento che si era registrato nel primo bimestre dell’anno è da considerarsi un effetto tecnico dovuto allo stocking strategico attuato dal mercato statunitense nel 2025 per mitigare l’impatto dei dazi. La solidità della Denominazione è ulteriormente confermata dai consumi reali, che si mantengono stabilmente in linea con la media degli ultimi anni. In un contesto geopolitico che impone prudenza — con costi di trasporto, energia e materie prime già in forte tensione — la Denominazione — che ha già dimostrato la propria resilienza in più occasioni — guarda ai prossimi mesi con la consapevolezza delle incertezze ma anche con uno sguardo positivo verso il futuro.”

Sostenibilità, Ricerca e Consumo Responsabile

La sostenibilità rimane il pilastro fondamentale della DOC. Lo stand B4 ospiterà interventi di esperti e ricercatori Universitari per presentare i progetti condotti in collaborazione con il Consorzio, con particolare attenzione alle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) applicate alla selezione varietale. Spazio alla ricerca anche con “Low Alcohol Naturale – L’esperienza del Prosecco DOC” e con il talk “Una cultura del vino sostenibile: il consumo consapevole”. Coerentemente, prosegue infatti l’impegno del Consorzio come National Coordinator del progetto Wine in Moderation per diffondere la cultura del bere consapevole. Ospite d’onore sarà la Scuola Enologica Cerletti di Conegliano che celebra i 150 anni dalla fondazione.

Cin Cin Verona: Il Fuori Salone firmato Prosecco DOC

“Cin Cin Verona” è il progetto editoriale firmato dal Consorzio con Tuorlo: una guida che mappa 16 locali della città selezionati per la qualità della loro proposta di mixology, dove è possibile degustare cocktail Limited Edition realizzati con le etichette Prosecco DOC. Ogni giorno in fiera, uno dei bartender della guida presenterà il proprio signature cocktail, portando l’eccellenza della miscelazione di qualità direttamente al Prosecco DOC Theatre.

Molte le degustazioni tematiche guidate che ogni giorno caratterizzano le quattro giornate. Tra queste merita un cenno particolare quella dedicata alla valorizzazione della Denominazione attraverso le menzioni geografiche Prosecco DOC Treviso e Prosecco DOC Trieste.

Eccellenze in Abbinamento

Per tutta la durata della manifestazione – al Pad 4 / Stand B4 – il Prosecco DOC Theatre ospiterà cooking show e masterclass, gratuiti e fino ad esaurimento posti, in collaborazione con i partner dell’agroalimentare d’eccellenza:

Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP, Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna IGP, Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio DOP, Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DOP, Consorzio Tutela Formaggio Asiago DOP, Consorzio Tutela Grana Padano DOP, Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, Organizzazione di Produttori della pesca di Fasolari dell’Alto Adriatico, Roberto.

Numerose aziende associate saranno presenti allo stand del Consorzio: Abbazia di San Gaudenzio, Antonio Facchin & Figli, Astoria, Biancavigna, Borga since 1948, Borgo delle Rose, Borgo Molino, Bosco Viticultori, Brilla!, Ca’ di Rajo, Cantine Maschio, Casa Paladin, Collis, Gruppo Martellozzo, I Magredi, Italian Wine Brands, La Gioiosa, La Jara, La Marca, Le Contesse, Le Rughe, Masottina, Mionetto, Montelliana, Montelvini, Pitars, San Martino Vini, San Simone, Sorelle Callegari, Tenuta Santomè, Terre di Rai, Torresella, Val d’Oca, Valdo, Villa Marcello, Villa Sandi, Vini La Delizia, Viticoltori Ponte.

Si ringraziano per la partecipazione – gli chef: Alessandro Agrati & Lorenzo Di Paci, Associazione Maestro Martino, Graziano Prest & Gianluca Belli, Ristorante Tivoli, Cortina d’Ampezzo, Laura Santosuosso, Sandì, Milano; i bartender: Filippo Caltagirone, The Traveler, Verona, Lorenzo Tonni, Dal Medico, Marshal Heenkenda, Via Fama Cafè, Niccolò Carli, Deposito Verona, Verona; i moderatori: Adua Villa, Andro Merkù, Luca Dotto, Savina Confaloni; i partner nell’allestimento: Calligaris, Connubia & Electrolux.

Redazione Centrale TfG