Prosecco by Follador debutta a Vinitaly 2026

Una nuova proposta per il canale retail che interpreta la tradizione enologica italiana in chiave contemporanea

In occasione di Vinitaly 2026, Follador presenta PROSECCO by Follador, una linea pensata espressamente per il canale retail, nata con l’obiettivo di avvicinare un pubblico ampio al mondo del Prosecco attraverso uno stile accessibile, riconoscibile e profondamente ispirato alla tradizione enologica italiana.

Prodotto da uve coltivate in pianura, al di fuori della zona storica del Prosecco, PROSECCO by Follador interpreta il patrimonio vitivinicolo italiano con un linguaggio attuale, orientato ai gusti del consumatore internazionale. Ne emerge un vino immediato e piacevole, capace di esprimere convivialità, leggerezza ed eleganza, valori da sempre simbolo del made in Italy.

“In occasione di Vinitaly, presentiamo PROSECCO by Follador, un vino immediatamente riconoscibile, capace di esprimere convivialità e lo stile italiano, fin dal primo sorso”, afferma Cristina Follador, Sales & Marketing Manager, “con questa nuova proposta puntiamo a raggiungere un pubblico più ampio, attraverso un linguaggio contemporaneo che reinterpreta la tradizione del Prosecco, pensato per un consumatore internazionale attento sia alla qualità che all’accessibilità. L’obiettivo è offrire un prodotto coerente per chi cerca un Prosecco che unisca piacere, autenticità e una chiara identità”

La linea si compone di tre interpretazioni: PROSECCO DOC BRUT, PROSECCO DOC ROSE’ MILLESIMATO BRUT e PROSECCO DOC EXTRA DRY, ciascuna espressione distintiva di freschezza ed equilibrio.

Prosecco DOC Brut

Di colore giallo paglierino tenue, si apre con profumi freschi e fruttati. Al palato è secco, essenziale ed equilibrato, pensato per chi apprezza uno stile più asciutto. Ottenuto da uve 100% Glera vinificate in bianco, si distingue per la spiccata vivacità, valorizzata dal contenuto zuccherino contenuto.

Prosecco DOC Rosé Millesimato Brut

Elegante nel suo rosa tenue, nasce dall’unione di Glera (89%) e Pinot Nero (11%). Al naso si esprime con note di pesca e piccoli frutti rossi; al palato è fresco, equilibrato e piacevolmente asciutto. Le vinificazioni separate, in bianco per le uve Glera e in rosato per il Pinot Nero, ne delineano un profilo fine e armonico.

Prosecco DOC Extra Dry

Di un giallo paglierino chiaro, si caratterizza per un profumo fruttato tipico della Glera. Al palato è morbido e armonioso, con una delicata dolcezza che ne valorizza la versatilità. La pressatura soffice e la gradazione alcolica moderata (10,5%) assicurano un equilibrio fresco e piacevole.

Una collezione che racconta uno stile di vita ispirato alla Dolce Vita: spontaneo, raffinato, autenticamente italiano, in cui il piacere dello stare insieme trova la sua massima espressione.

Grande attenzione è stata dedicata anche al linguaggio visivo, elemento chiave del progetto. Il logo, raffigurante l’effige di un uomo, richiama una figura simbolica che incarna solidità, esperienza e cultura del lavoro. Un riferimento diretto al sapere artigianale e al legame profondo con la terra e il vino, valori fondanti della tradizione enologica italiana.

Questa immagine identitaria dialoga armoniosamente con la contemporaneità, diventando espressione di un brand capace di coniugare memoria e innovazione. Lo sguardo fiero dell’uomo nel logo trasmette autorevolezza, autenticità e visione, offrendo al consumatore non solo un prodotto, ma un immaginario preciso fatto di gusto, stile e cultura del vivere bene.

Con PROSECCO by Follador, l’azienda veneta propone una scelta capace di unire tradizione, accessibilità e forte attrattiva commerciale, rispondendo in modo coerente alle esigenze di un mercato retail moderno, dinamico e internazionale.

PROSECCO by Follador è protagonista a Vinitaly 2026 allo stand Follador (Pad.5 – Stand D4), dove sarà possibile scoprire e degustare una linea che racconta l’Italia del vino con un linguaggio attuale, elegante e immediatamente riconoscibile.

Schede dei vini: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/SCHEDE_PROSECCO-BY-FOLLADOR_ITA.pdf

Redazione Centrale TdG