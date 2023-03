Prolungata la campagna equity crowdfunding di Cyclando

Dopo aver raddoppiato l’obiettivo minimo con 295.000 € raggiunti nei due mesi di campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, Cyclando, piattaforma di vendita online di viaggi cicloturistici in Italia e in Europa, punta ora a raggiungere i 400.000 € entro il 26 aprile 2023. Questa somma, una volta ultimata la campagna, sarà utilizzata per sviluppare nuove feature digitali, dall’app alla personalizzazione del viaggio, e per rendere ancora più internazionale la piattaforma con possibilità di organizzare viaggi in tutto il mondo.

Cyclando, nata nel 2019 come startup innovativa, ad oggi offre già oltre 1000 tour disponibili, provenienti da 130 tour operator specializzati in tutta Europa, e un fatturato 2022 decuplicato rispetto al 2020. Anche il 2023 parte con i migliori auspici confermando il trend di crescita dell’anno precedente, avendo quasi quadruplicato il numero di richieste rispetto allo stesso periodo del 2022 e utilizzando solo un quinto degli investimenti in marketing. Inoltre, oltre il 60% dei lead sono organici e il numero di repeater che hanno acquistato per quest’anno in corso sono, in solo due mesi, già un 18%.

I dati del 2022 sul cicloturismo confermano questa tendenza: quasi la metà dei cicloturisti attinge dal web per informazioni e prenotazioni condividendo sui social e le comunità degli amanti delle due ruote, scatti dei luoghi visitati, recensioni, racconti e impressioni di viaggio, nonché i servizi e gli strumenti utilizzati per l’organizzazione dello stesso. Proprio questa tendenza si conferma nel coinvolgimento e partecipazione alla campagna di crowdfunding fatto dai vari attori della filiera del cicloturismo, piccoli operatori, noleggiatori di bici, dmc ecc.

La piattaforma, consapevole di questa dinamica, raccoglie le migliori proposte di cicloturismo in Italia e in Europa, personalizzabili e prenotabili direttamente grazie al suo motore di ricerca interno e ad un sistema di filtri che consentono di impostare la tipologia di vacanza a 360 gradi: dalla bici che si desidera utilizzare, al tipo di percorso e di viaggio, nonché al numero di viaggiatori e il proprio livello di difficoltà, la durata della vacanza e il budget a disposizione. La startup nasce con lo scopo di avvicinare più persone possibili a un modo di viaggiare che fa bene a chi lo sceglie, ma anche all’ambiente, rendendo la progettazione di una vacanza cicloturistica un’esperienza facile, veloce e alla portata di tutti. Inoltre, da inizio anno si è incorporato al team un CFO con esperienza internazionale e un ufficio stampa dedicato alla comunicazione delle notizie corporative e di settore.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo in poche ore e lo abbiamo raddoppiato nei 60 giorni successivi. Abbiamo portato nella cap table fondi di investimento, tour operator, noleggiatori e dmc rendendo Cyclando non solo un’idea, ma un progetto industriale sempre più solido che coinvolge operatori specializzati nella filiera del cicloturismo” racconta Riccardo Sedola, Ceo e co-founder di Cyclando, che aggiunge “Nelle ultime settimane abbiamo riscontrato un interesse sempre crescente nel nostro progetto e abbiamo scelto di prolungare la campagna per dare opportunità di investire in Cyclando a sempre più operatori”:

Per investire nella campagna di equity crowdfunding di Cyclando:

Redazione Centrale TdG