Presentata la prima edizione del Barbera D’Asti Wine Festival

Al Relais Le Cattedrali, mercoledì 28 agosto si è tenuta la conferenza stampa che ha svelato i dettagli della prima edizione del Barbera D’Asti Wine Festival, in programma dal 6 al 15 settembre nel cuore del Monferrato. Questo evento sarà un punto di riferimento per gli amanti del vino, unendo cultura, tradizione, arte, gastronomia in una celebrazione del vitigno Barbera.

Vitaliano Maccario, Presidente del Consorzio, ha evidenziato l’importanza storica dell’evento: “Questa prima edizione del Barbera D’Asti Wine Festival rappresenta un’opportunità imperdibile per esaltare e festeggiare la Barbera, emblema della nostra identità territoriale. È con immenso orgoglio che ci prepariamo a mostrare al mondo l’autentica ricchezza e la diversità del nostro patrimonio enologico.”

La direzione artistica dell’evento, affidata a Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera, Media Partner dell’evento, proporrà dal 6 all’8 settembre una ricca programmazione. Il festival ospiterà infatti personalità di spicco del mondo del vino, dell’arte e dell’impresa. Tra gli appuntamenti più attesi, figurano gli incontri con l’attore e regista Neri Marcorè, con la scrittrice Stefania Auci e il cantautore Giorgio Conte.

Luciano Ferraro ha dichiarato: “L’idea del Barbera D’Asti Wine Festival è di mettere assieme il racconto del vino con quello del suo territorio attraverso diverse forme artistiche. Il vino è un contenitore di culture, per questo verrà accostato alla musica, alla letteratura, alla comicità, alla fotografia e all’architettura. Abbiamo creato un programma pensando non solo agli appassionati di vino e agli enoturisti. Con questa iniziativa vogliamo divertire, far riflettere, informare. Da un palcoscenico in cui la protagonista sarà la Barbera.”

Il palinsesto prevede una serie di dibattiti sul vino e la comunicazione e ogni giornata sarà accompagnata da serate musicali e degustazioni, che si svolgeranno nel cortile di Palazzo Alfieri. Il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha dichiarato: “Il Barbera d’Asti Wine Festival si inserisce in un settembre astigiano già ricco di iniziative ed eventi che ormai vantano una consolidata tradizione storica. Proprio oggi, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ha presentato questa iniziativa, che si configura come un festival nel festival, caratterizzando un settembre unico per Asti. Da profondo amante della Barbera sono particolarmente contento e fiero di questa iniziativa a cui auguro di riscuotere un grande successo.”

Dal 9 al 15 settembre, il Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato prenderà le redini dell’evento, orchestrando una serie di talk e masterclass giornalieri che esploreranno i vari aspetti della Barbera. Moderati da figure chiave nel panorama enologico, questi incontri saranno una finestra aperta sull’evoluzione e le sfaccettature di questo nobile vitigno. Oltre ai talk, i produttori locali saranno protagonisti dei banchi d’assaggio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di degustare e scoprire la ricchezza del territorio attraverso i suoi vini.

Tra le novità più attese, Guido Martinetti presenterà un esclusivo gelato Limited Edition con riduzione alla Barbera. Questa delizia gastronomica unisce la tradizione gelatiera con l’arte vinicola del territorio, promettendo di essere una delle attrazioni più originali del festival. L’evento sarà anche arricchito dalle opere di Cracking Art. In conferenza stampa, in rappresentanza del collettivo, era presente Kicco, che ha illustrato come con le loro installazioni trasformeranno Asti in un vero e proprio museo a cielo aperto, aggiungendo un ulteriore strato di creatività e colore.

“Il Barbera D’Asti Wine Festival – racconta Vitaliano Maccario – rappresenta per noi una manifestazione capace di proiettare ulteriormente il nostro territorio e il vitigno Barbera sul palcoscenico internazionale. Grazie a queste giornate puntiamo a rafforzare ulteriormente e promuovere l’identità e la visibilità della Barbera d’Asti e delle nostre denominazioni – 4 Docg e 10 Doc – elevandone il prestigio a livello mondiale. È un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del vino, oltre che per stampa e operatori del settore, di approfondire la loro comprensione dei vini del Monferrato e di aumentare la consapevolezza sul valore vitivinicolo del nostro meraviglioso territorio.”

“Questo festival – conclude il Presidente Maccario – non è quindi solo un evento, ma una vera e propria esperienza culturale che celebrerà la bellezza e le mille sfumature della Barbera e del nostro territorio, una vera festa di sapori e conoscenze di altissimo livello”.

L’accesso alla manifestazione sarà possibile previo acquisto di un biglietto in loco o sul sito del Consorzio Barbera d’Asti, che avrà validità giornaliera e permetterà agli interessati di partecipare a tutti gli eventi della giornata.

IL CONSORZIO BARBERA D’ASTI E VINI MONFERRATO

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, fondato nel 1946, ha il compito di tutelare e promuovere le sue denominazioni per garantire la loro diffusione e la loro immagine sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso appositi marchi distintivi.

Attualmente il Consorzio conta più di 410 aziende associate e 14 denominazione tutelate.

