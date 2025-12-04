Presentata la nuova collana editoriale in nove volumi dedicata ai ristoranti di Enrico Bartolini

Un Grand Tour d’Italia tra talenti, territori e l’eccellenza dell’alta cucina

Dopo il primo volume dedicato al ristorante tristellato al terzo piano del Mudec (Museo delle Culture) lo scorso maggio, è ora disponibile l’intera collana in nove volumi dedicati ai ristoranti di Enrico Bartolini e pubblicata da 24 ORE Cultura, marchio editoriale del Gruppo 24 ORE.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza gastronomica italiana, rappresentata dai nove ristoranti stellati che fanno capo a Enrico Bartolini, attraverso un percorso editoriale che unisce talento, territorio e alta cucina.

“Sono lieto di rinnovare la collaborazione con 24 ORE Cultura – spiega Enrico Bartolini – dopo la positiva esperienza del primo libro Classico Contemporaneo, pubblicato nel 2017. Anche in questa occasione, ho apprezzato la professionalità e l’attenzione con cui è stato sviluppato ogni aspetto del progetto, dai contenuti al layout grafico. La presenza del nostro ristorante all’interno del MUDEC, già partner del Gruppo 24 ORE, ha reso naturale la scelta di intraprendere insieme questo nuovo percorso editoriale.”

La collana presenta le nove realtà gastronomiche del gruppo Bartolini, ognuna rappresentativa di un territorio e della sua identità: dal MUDEC di Milano, unica insegna tristellata Michelin nel capoluogo lombardo e cuore creativo del gruppo, a Villa Elena, in Città Alta a Bergamo, che rivisita con gusto contemporaneo il patrimonio gastronomico del territorio; dal Glam a Venezia, dove la cucina lagunare viene reinterpretata con creatività, alla Locanda del Sant’Uffizio tra le colline del Monferrato, che declina con eleganza e modernità la grande tradizione piemontese; da La Trattoria de L’Andana a Castiglione della Pescaia, nel cuore della Maremma, che celebra la tradizione toscana tra brace e orto, a Poggio Rosso nel Chianti Classico di Borgo San Felice, dove la cucina fondata su stagionalità e filiera cortissima è una narrazione raffinata della ricca biodiversità del territorio; da Il Fuoco Sacro, in Sardegna, che celebra il territorio e le sue eccellenze tra la macchia mediterranea e il mare cristallino, a Bluh Furore, sospeso tra il cielo e il mare della divina Costiera, la cui cucina rivisita la tradizione campana per raccontare il Mediterraneo; per tornare nel cuore di Milano con Anima, all’interno dell’hotel Milano Verticale|UNA Esperienze, un’oasi di gusto dal glamour internazionale che coniuga tradizione e contemporaneità.

Ogni volume, raccontato in prima persona dai Resident Chef del Gruppo, testimonianze dei protagonisti, ricette iconiche, approfondimenti sui territori, e contenuti visivi realizzati da diversi fotografi.

Il primo titolo della collana, Enrico Bartolini al MUDEC, è disponibile in libreria ed è la strenna natalizia ideale per tutti i gourmet; gli altri volumi, insieme al cofanetto completo, si possono acquistare direttamente nei vari ristoranti coinvolti. L’occasione per compiere un Grand Tour d’Italia attraverso alcuni territori simbolo della cultura, non solo enogastronomica, del nostro Paese.

Con questa iniziativa, 24 ORE Cultura conferma il proprio impegno nella promozione e valorizzazione dell’eccellenza italiana, rafforzando il dialogo tra editoria, cultura e alta gastronomia.

Enrico Bartolini Group

Il gruppo Enrico Bartolini rappresenta una delle realtà gastronomiche italiane più premiate e riconosciute a livello internazionale. Fondato sulla valorizzazione del territorio e del talento dei suoi interpreti, il messaggio gastronomico di tutti i ristoranti si distingue per una proposta culinaria che unisce innovazione, tecnica e sensibilità estetica. Ogni ristorante interpreta valori condivisi e un’identità comune che prende forma grazie alla guida di Enrico Bartolini e alla competenza delle sue squadre.

*** Ristorante Enrico Bartolini, Chef Davide Boglioli – Mudec-Museo delle Culture, Milano

** Glam, Chef Donato Ascani – Palazzo Venart, Venezia

** Locanda del Sant’Uffizio, Chef Gabriele Boffa, Relais Sant’Uffizio, Cioccaro di Penango (AT)

** Villa Elena, Chef Marco Galtarossa, Belvedere di San Vigilio, Città Alta, Bergamo

Anima Ristorante, Chef Michele Cobuzzi, Hotel Milano Verticale|UNA Esperienze, Milano

Bluh Furore, Chef Vincenzo Russo, Furore Grand Hotel, Furore (SA)

Il Fuoco Sacro, Chef Alessandro Menditto, Petra Segreta Resort C Spa, San Pantaleo, Olbia (SS)

Poggio Rosso, Chef Stelios Sakalis, Borgo San Felice Relais C Chateaux, Castelnuovo Berardenga (SI), anche Stella Verde

La Trattoria Enrico Bartolini, Chef Aniello Siano, L’Andana Resort, Castiglione della Pescaia (GR)

Info: www.enricobartolini.net

