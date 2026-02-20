La Pasqua 2026 di Galup e Streglio è un racconto di primavera, di tavole allestite con cura e doni scelti con attenzione. Un incontro tra storia e contemporaneità, tra il saper fare artigianale che attraversa le generazioni e una ricerca stilistica capace di rinnovarsi con naturalezza.

Dal 1922 Galup è sinonimo di grande tradizione dei lievitati e dal 1924 Streglio interpreta l’arte del cioccolato con creatività e maestria. Due storie ultracentenarie che dialogano in una collezione pasquale pensata per chi cerca gusto, bellezza e qualità.

Galup apre la nuova collezione con la VICHY EDITION dove la texture vichy, con il suo intreccio di quadretti bianchi e colorati, diventa il leitmotiv per richiamare alla mente la convivialità dei picnic, cieli tersi e tovaglie mosse dal vento. Una scelta semplice e raffinata che trasforma il packaging in parte integrante dell’esperienza. Protagoniste della collezione, la Colomba Paradiso, la Colomba Gocce di Cioccolato Fondente farcita con Crema al Pistacchio, Colomba Pesca, Cioccolato e Amaretto, ispirata al celebre dessert piemontese delle pesche ripiene.

La VICHY EDITION comprende anche la Colombina Tradizionale, con arancia candita e glassa alla Nocciola, proposta per la prima volta in una pochette a quadretti rossi con chiusura zip, pensata per trasformarsi in un accessorio riutilizzabile. In versione azzurra, la pochette custodisce la Colombina Gocce di Cioccolato, mini-colomba soffice, senza canditi né uvetta, arricchita da grandi gocce di fondente.

Anche le Uova di cioccolato Galup si vestono di vichy: fondente o al latte, con granella di nocciole, latte e riso soffiato, e nuove ricette inedite per il 2026. Imperdibili le Mini Uovo Latte & Fondente, avvolte in morbida stoffa a quadretti rosa o verdi, ideali come segnaposto eleganti e gioiosi.

Novità assoluta è l’Uovo al Latte con Croccante di Cereali, con frumento soffiato al miele e sorpresa firmata Quercetti, storico marchio torinese di giochi educativi: un incontro tra dolcezza e creatività che unisce due eccellenze del territorio.

Elegante e sofisticata, la CLASSIC EDITION si presenta con linee pulite e dettagli preziosi. Emblema della collezione è la Colomba “Antica Ricetta Ferrua”, un tributo autentico alle radici del brand è proposta in cappelliera ovale impreziosita dalla stampa in lamina oro a specchio, con logo e silhouette della colomba in volo. Il manico in gros grain, coordinato alla palette ispirata agli ingredienti, completa un’estetica essenziale ma memorabile. La CLASSIC EDITION propone per la Pasqua 2026 una nuova proposta: la Colomba Gran Galup Pesca e Vaniglia, dove la dolcezza della pesca candidata incontra con l’aroma della vaniglia del Madagascar.

Per la Pasqua 2026 Streglio il brand rinnova il proprio racconto con collezioni che esprimono eleganza, creatività e qualità artigianale. Le iconiche Margherite, praline simbolo della maison torinese, sbocciano in raffinate confezioni in latta. Petali di cioccolato al latte o fondente racchiudono ripieni cremosi declinati in gusti sorprendenti: pralinato alla nocciola, fondente, amarena, caramello e gruè di cacao, fino alla novità al pralinato mandorla e limone.

Le stesse praline diventano protagoniste poi de L’Uovo Le Margherite, in tre preziose versioni: Uovo Pralinato al Latte con inclusioni di nocciola e sorpresa di Margherite azzurre alla nocciola; quello Extra Fondente con fave di cacao e Margherite al caramello e gruè e l’Uovo all’Amarena con inclusioni di amarena disidratata e praline al pralinato d’amarena.

Non manca la collezione animaletti con La Gallina con Ovetti Assortiti, delizioso elemento in cartotecnica che custodisce ovetti al latte e fondente dal ripieno cremoso: un pensiero elegante e giocoso, perfetto anche come segnaposto.

E tra le proposte più iconiche, i Coniglietti di cioccolato al latte e fondente celebrano uno dei simboli più amati della Pasqua con lo stile distintivo di Streglio. Racchiusi in una raffinata confezione cilindrica dal design prezioso e contemporaneo, sono pensati per essere riutilizzati come pratico porta matite o contenitore decorativo. Un gesto dolce che continua nel tempo, espressione della capacità dei due brand di trasformare la tradizione in oggetto di stile quotidiano.

La Pasqua 2026 di Galup e Streglio è un equilibrio tra memoria e innovazione, tra gusto e design. Una collezione che racconta oltre un secolo di storia attraverso nuove forme espressive, mantenendo intatti i valori di qualità, cura artigianale e attenzione al dettaglio. Perché la tradizione, quando è autentica, non smette mai di evolversi.

Redazione Centrale TdG