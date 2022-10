Parmigiano Reggiano: il Consorzio a Buonissima

La rassegna Buonissima di Torino, di cui il Consorzio si riconferma main sponsor, è stata l’occasione per una riflessione sulla ristorazione. Per il Parmigiano Reggiano, è fondamentale dialogare con il mondo dell’alta ristorazione che può veicolare in modo adeguato peculiarità e valori della DOP.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano, che rappresenta 305 caseifici produttori e 2.373 allevatori / conferenti latte con un giro d’affari al consumo nel 2021 di 2,7 miliardi di euro, per il secondo anno si conferma main sponsor di Buonissima (26 – 30 ottobre), la rassegna in cui la grande cucina internazionale incontra le eccellenze piemontesi per scoprire e raccontare la storia, l’arte, la creatività e la cultura gastronomica di Torino.

Durante la cinque giorni, il Consorzio ha incontrato la stampa da Condividere, ristorante stella Michelin, nato dalla collaborazione tra Lavazza e Ferran Adrià, la cui location è stata realizzata dallo scenografo tre volte premio Oscar Dante Ferretti.

Il pranzo è stato l’occasione per fare una riflessione sul mondo dell’Horeca: per il Parmigiano Reggiano DOP, il canale della ristorazione rappresenta circa l’8% delle vendite, con un ampio potenziale di crescita.

È proprio per valorizzare al massimo questa vetrina privilegiata di sensibilizzazione sulla cultura di prodotto che il Consorzio ha in programma diverse attività con il mondo del fine dining: perché è il luogo dove si possono raccontare le eccellenze e le peculiarità che distinguono la DOP più amata dagli altri prodotti concorrenti.

Tra le attività che riguardano il mondo Horeca, la partnership con Identità Golose, le cene a tema con alcuni degli chef più importanti in Italia e nel mondo, il supporto a ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana che forma i cuochi del futuro, l’organizzazione di corsi Parmelier, per apprendere le corrette metodologie di degustazione e comunicazione delle caratteristiche del Parmigiano Reggiano.

Proprio nei giorni scorsi, il Consorzio di tutela ha inoltre lanciato un nuovo progetto: “Io scelgo Parmigiano Reggiano Restaurant”: l’obiettivo è quello di costruire una rete di locali certificati, che sappiano offrire e raccontare le qualità e i diversi sentori del Parmigiano Reggiano e che permetta, attraverso gli strumenti digitali, di indicare ai consumatori dove poter ricevere con assoluta certezza il Parmigiano Reggiano sulla propria tavola.

“Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà come Buonissima per dialogare in modo efficace con il mondo della ristorazione che, da sempre, riveste un ruolo fondamentale per fare conoscere il nostro prodotto in Italia e nel mondo. A unirci a questo evento è la comune missione per il rispetto del consumatore, della genuinità delle materie prime e dell’amore per l’artigianalità enogastronomica. Siamo certi che questa alleanza consentirà a entrambi di realizzare nuove e ambiziose sfide sotto la bandiera della qualità e del Made in Italy» ha commentato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano.

Redazione Centrale TdG