PALAZZOIRREALE entra nella mappa del METODOCONTEMPORANEO

È online da oggi, 14 novembre 2025, MetodoContemporaneo (www.metodocontemporaneo.com), il primo osservatorio permanente in Italia dedicato al dialogo tra arti contemporanee e paesaggio vitivinicolo, promosso dall’Università degli Studi di Verona con BAM! Strategie Culturali.

Tra le realtà selezionate e raccontate all’interno della piattaforma figura anche PALAZZOIRREALE. Il progetto ideato dalla storica casa spumantiera Bosca è stato riconosciuto come una delle esperienze più significative nel panorama nazionale per l’innovativo intreccio tra arte, cultura e territorio.

MetodoContemporaneo raccoglie oltre 60 best practices di cantine, fondazioni e progetti che uniscono la tradizione vitivinicola al linguaggio dell’arte contemporanea, promuovendo un turismo consapevole e sostenibile. La piattaforma si configura come un archivio vivo e interattivo che valorizza le esperienze capaci di rileggere il paesaggio come bene comune e spazio di relazione tra persone, luoghi e opere.

La selezione di PALAZZOIRREALE testimonia l’impegno costante della realtà nel connettere ricerca artistica, cura del paesaggio e processi partecipativi. Inserita tra i casi studio di riferimento, PALAZZOIRREALE contribuisce a delineare un nuovo modello di mecenatismo contemporaneo, in cui la cultura diventa parte integrante del tessuto economico e sociale del territorio.

L’osservatorio di MetodoContemporaneo, presentato oggi in occasione del convegno scientifico conclusivo all’Università di Verona, rappresenta un nuovo punto di accesso per comprendere un fenomeno in rapida espansione: quello delle aziende e delle realtà culturali che investono nell’arte come strumento di valorizzazione territoriale, sostenibilità e innovazione sociale.

Attraverso la sua attività, PALAZZOIRREALE interpreta e promuove la relazione tra pratiche artistiche e paesaggio vitivinicolo come occasione di confronto e di crescita condivisa. La sua presenza nell’osservatorio conferma la capacità di attivare nuovi linguaggi e processi di collaborazione tra artisti, imprese e comunità, contribuendo alla costruzione di un nuovo paesaggio culturale italiano.

“La selezione di PALAZZOIRREALE all’interno di MetodoContemporaneo riconosce il valore di un approccio che intreccia arte, impresa e territorio. È la dimostrazione di come l’innovazione culturale possa nascere dall’ascolto dei luoghi e delle persone che li abitano”, dichiara Polina Bosca, ideatrice e fondatrice del polo monferrino.

Qui la scheda dedicata a PALAZZOIRREALE: https://metodocontemporaneo.com/location/palazzoirreale-bosca/

Info:

PALAZZOIRREALE si distingue nel panorama artistico per la sua capacità di intrecciare arte, cultura e storia con il contesto architettonico – la sua sede è infatti un affascinante complesso di archeologia industriale in stile liberty – e il territorio circostante. Al centro del progetto vi è la creazione di una collezione permanente composta dalle opere site-specific realizzate dagli artisti via via ospitati. Non si tratta solo di uno spazio espositivo, ma di un polo culturale che superando i propri confini fisici, restituisce al Monferrato un progetto capace di riportare l’attenzione su questi luoghi straordinari.

Il programma di arte contemporanea di PALAZZOIRREALE è stato lanciato nel 2024 dalla Fondazione Bosca, nata per iniziativa della storica casa spumantiera da un’idea di Polina Bosca, sotto la responsabilità creativa di Diana Berti, con l’obiettivo di dare nuova vita al complesso liberty e alle Cattedrali Sotterranee, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, di via Luigi Bosca a Canelli.

Redazione Centrale TdG