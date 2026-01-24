Palazzo Saluzzo Paesana e PopUp insieme per lo sviluppo di una delle location più affascinanti di Torino

Palazzo Saluzzo Paesana si apre agli eventi, non soltanto cittadini, ma anche nazionali e internazionali, grazie all’alleanza con PopUp Location Wow, società di organizzazione eventi che gestisce in Piemonte 11 location prestigiose, tra cui la Pinacoteca Agnelli, la Fondazione Sandretto e il Circolo della Stampa

Una nuova prestigiosa location si inserisce nel portfolio di PopUp Location Wow, realtà torinese di organizzazione eventi privati in spazi davvero unici. Luoghi come le sale settecentesche – concepite dall’architetto Gian Giacomo Planteri per concorrere in bellezza con quelle di Palazzo Reale – di Palazzo Saluzzo Paesana, meravigliosa residenza custodita nel cuore centrale di Torino.

Palazzo Saluzzo Paesana entra infatti nelle proposte di PopUp Location Wow per realizzare matrimoni, feste di compleanno, cene aziendali ed eventi di altissimo livello. Un’alleanza stretta tra due realtà torinesi per scrivere una progettualità futura per uno dei palazzi più belli e prestigiosi del centro di Torino, e offrire a privati, imprese e operatori specializzati la possibilità di organizzare appuntamenti in una location unica come la dimora dei Marchesi Saluzzo di Paesana, abbinata a un bouquet di servizi di assoluta qualità.

Un’offerta completa che permette a ogni cliente di costruire un’esperienza curata e personalizzata, come nella filosofia di PopUp, che da sempre lavora in modo sartoriale in ogni dettaglio della propria attività. Grazie a questa sinergia, Palazzo Saluzzo Paesana avrà inoltre la possibilità di dedicare ai propri clienti proposte gastronomiche costruite su misura in base alle esigenze del cliente, lavorando con un servizio di catering realizzato da chef di alto livello.

Paolo Martinalli, presidente della società proprietaria di Palazzo Saluzzo Paesana: «Questa alleanza rappresenta per noi sicuramente il compimento di un certo percorso, ma allo stesso tempo l’inizio di una nuova avventura che pone Palazzo Saluzzo Paesana al passo con le altre location nazionali. Tramite questa sinergia, l’idea è integrare le importanti esperienze recenti come location per mostre internazionali, curate dal nostro direttore artistico Enrico Debandi (una su tutte quella dedicata a Pablo Picasso) e come set cinematografico d’eccellenza (“Il Divo” di Paolo Sorrentino, “La legge di Lidia Poët”…), con una dimensione nuova: quella di una società capace di realizzare eventi per aziende e privati attraverso servizi su misura».

Fabrizio Bocca, CEO & founder di PopUp Location Wow: «Palazzo Saluzzo Paesana è una location d’eccellenza, storica e centralissima, a due passi dalla stazione che collega Torino e Milano. Per noi rappresenta un’aggiunta importantissima al panel di location che oggi PopUp può offrire; la ciliegina sulla torta di una “scuderia” che cresce sempre di più e che ci conferma tra i leader dell’organizzazione eventi in Piemonte».

POP UP location WOW: chi siamo

Palazzo Saluzzo Paesana fa parte delle location gestite da POP UP, realtà giovane e dinamica, attiva da lungo tempo sul territorio piemontese nell’organizzazione di eventi privati in luoghi dall’effetto “wow”. La filosofia POP UP è la filosofia dello stupore, progettata per uscire dagli schemi dei normali format e sfruttare la propria creatività, supportati da location particolari e dall’eccellenza di uno staff di cucina e di sala consolidato, che si adatta ai vari spazi attrezzati in base alle esigenze del cliente.

L’offerta di POP UP si distingue per quanto riguarda il catering e le location, di grande qualità a prezzi competitivi, per un risultato dall’effetto sorprendente.

Grazie a un gruppo di professionisti è possibile poter affidare l’intera filiera organizzativa dell’evento, dalla progettazione all’allestimento, dalla pianificazione dei dettagli all’eventuale scelta dei fornitori migliori.

Redazione Centrale TdG