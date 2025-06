Concluso con successo ed annunciati i vincitori del progetto in collaborazione con Accademia Belle Arti di Venezia, che ha visto VINOLOK® tra i partner coinvolti

Sotto il segno di creatività, innovazione e collaborazione, si è concluso con successo il Packaging Design Workshop, un progetto promosso dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte in collaborazione con la prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Venezia e sostenuto anche da Vinolok® insieme ad altri prestigiosi partner come UPM Raflatac, Estal. Protagonisti 80 giovani talenti che hanno potuto cogliere un’opportunità concreta, per trasformare in un progetto reale e tangibile un’idea nata tra i banchi dell’università.

I ragazzi sono stati chiamati a progettare un’etichetta esclusiva per un distillato, capace di dare voce, attraverso il design ad una storia autentica. Nel corso di tre giornate intensive il gruppo, riunito nella sede dell’organizzatore Gentlebrand, che per l’occasione si è trasformato in un vero e proprio laboratorio creativo, ha lavorato sotto la guida del Prof. Mario Pasquotto, docente di Metodologia Progettuale della Comunicazione Visiva e della Prof.ssa Serena Micantonio, docente di Teoria e metodo dei mass media, col supporto attivo di tutti i partner coinvolti, incluso Vinolok®, che nello specifico ha fornito le sue esclusive chiusure in vetro, ma anche competenze e visione.

La giuria, composta da Andrea Rizzardi, Managing Director di Gentlebrand, e Gianfranco Cascino, Manager Design & Creative Project di Gentlebrand, ha valutato i progetti sulla base di specifici criteri come l’originalità del concept, la qualità estetica e la funzionalità del design, la coerenza con il target ed il prodotto.

I progetti vincitori, selezionati per la forza comunicativa ed il potenziale di mercato, sono alla fine risultati quelli di: Cecilia Peduto con INTERTWINE, Altea Piovesan e Rebecca Vernier con LIBEL GIN, Giovanni Zanettin con OCTO e Zhang Wenzhe con NOCTIS.

“Questa iniziativa ha dimostrato quanto possa essere potente l’incontro tra giovani menti creative e l’esperienza dell’industria – ha commentato Andrea Rizzardi, Managing Director Gentlebrand – Concludiamo il progetto GIN con grande soddisfazione, orgogliosi di aver acceso nuove scintille nel futuro del design. È solo l’inizio di qualcosa di grande.”

Siamo orgogliosi di aver potuto offrire il nostro supporto a un progetto di tale rilievo – commenta Gaia Gottardo, Country Manager Vinolok® – un’esperienza formativa ricca di stimoli e proiettata al futuro. Una scommessa di valore per i giovani talenti che si sono messi alla prova in una sfida concreta perfettamente inserita nel contesto reale del mercato del packaging di alta gamma.

Per tutti i corsisti il vero premio è stato vivere un’intera giornata ben oltre la teoria, calati nella dimensione reale di un’azienda del settore, vedere i propri prototipi, frutto di impegno, studio ed entusiasmo, prendere vita e infine vederli esposti nell’esclusiva temporary Gallery di Gentlebrand.

Vinolok®, azienda pionieristica nel settore delle chiusure in vetro, con oltre 20 anni di vita, rappresenta oggi un’armoniosa fusione tra tradizione, innovazione e consapevolezza ambientale. Con le sue radici nella Repubblica Ceca, dove ha sede la casa madre, è diventata un leader globale e un’eccellenza nelle chiusure in vetro per l’imballaggio alimentare e delle bevande, ridefinendone l’estetica e la funzionalità. In Italia Vinolok® è distribuita da Amorim, con una divisione separata ma con le medesime competenze e know-how che da sempre contraddistinguono l’azienda leader nella produzione di tappi in sughero. Nello scenario meraviglioso e incontaminato dei Monti Jizera, le montagne più alte della Repubblica Ceca, ha sede l’innovativo stabilimento di produzione, dove abili artigiani lavorano in equilibrio tra la proverbiale tradizione vetraia del paese e la tecnologia d’avanguardia, per garantire che ogni chiusura Vinolok® sia un capolavoro. Il risultato sono chiusure in vetro che migliorano l’estetica dell’imballaggio, preservando allo stesso tempo l’integrità del prodotto. La mission di Vinolok® è quella di portare l’imballaggio oltre la mera funzionalità, migliorando l’identità del marchio grazie a chiusure in vetro che oltre ad essere performanti, dimostrano di avere un impatto iconico ed elegante, e rispondono ai criteri della sostenibilità. Un nuovo concetto di chiusura che coniuga le più esigenti richieste enologiche con design innovativi e moderni.

Redazione Centrale TdG