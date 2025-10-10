Turismo del Gusto
Home / Attualità

OperaWine 2026: prima volta per Cantina San Michele Appiano

by

OperaWine 2026: prima volta per Cantina San Michele Appiano nella lista dei 150 migliori produttori selezionati da Wine Spectator

Jakob Gasser, Klaus Pardatscher, Günther Neumair (da sinistra)

Per la prima volta la Cantina San Michele Appiano è stata selezionata per partecipare a OperaWine 2026 – Finest Italian Wines, l’evento esclusivo nato dalla collaborazione tra Vinitaly-Veronafiere e la prestigiosa testata americana Wine Spectator, che seleziona e riunisce i produttori d’eccellenza e più rappresentativi del made in Italy.

In occasione di Vinitaly.Usa a Chicago (5-6 ottobre), Wine Spectator ha annunciato la lista delle cantine che saranno presenti alla prossima edizione di OperaWine, a cura di Bruce Sanderson e Alison Napjus. OperaWine sarà in scena a Verona l’11 aprile 2026, il giorno prima dell’apertura ufficiale di Vinitaly, e rappresenterà l’anteprima esclusiva per operatori, giornalisti e buyer interessati a scoprire le eccellenze del vino italiano.

Cantina Produttori San Michele Appiano web

La Cantina San Michele Appiano entra a far parte di OperaWine nella categoria “Classics” dedicata ai produttori “leader con una solida reputazione qualitativa” ed è la sola new-entry dall’Alto Adige nella lista dei 150 produttori selezionati per l’edizione 2026.

«Essere scelti per la prima volta in OperaWine ci riempie di orgoglio e di responsabilità» dichiara Jakob Gasser, enologo di Cantina San Michele Appiano. «È un riconoscimento dell’impegno quotidiano nella ricerca della qualità, del grande lavoro che ogni giorno portiamo avanti in vigna e in cantina. Questo traguardo è la prova che i nostri vini, espressione della freschezza di montagna, sono capaci di raccontare con autenticità la viticoltura dell’Alto Adige a livello internazionale».

«OperaWine rappresenta una vetrina internazionale senza eguali per il vino italiano. L’ingresso della Cantina San Michele Appiano in questa selezione è una conferma autorevole della strada che stiamo percorrendo e ci permette di raccontare al mondo il valore della nostra cooperativa: qualità, radici nel territorio, una grande storia alle spalle e uno sguardo rivolto al futuro» commenta Günther Neumair, CEO della Cantina San Michele Appiano.

«Questo debutto è un momento storico per la nostra azienda» afferma il Presidente Klaus Pardatscher. «Dietro ogni bottiglia non c’è solo il nostro lavoro, ma anche quello dei nostri soci conferitori, piccoli viticoltori che con passione e dedizione ogni giorno operano con attenzione meticolosa e rispetto della natura. L’ingresso a OperaWine ci permette di dare voce anche a questo modello comunitario e cooperativo, che valorizza il territorio dell’Alto Adige».

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.