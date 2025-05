Opera di Santa Pelagia a Torino riapre a pranzo

Con la bella stagione riparte la proposta del pranzo all’Opera di Santa Pelagia, il cocktail bar bistrot di via San Massimo a Torino. Saranno dunque l’ambio dehors che affaccia sulla chiesa di Santa Pelagia, patrona degli artisti a cui il locale è dedicato, e le due sale interne a ospitare il menù pensato dallo chef Matteo Cignetti e dal sous chef Tommaso Massarenti.

Una proposta studiata per i mesi estivi, semplice ma valorizzata, come per la cena, dall’utilizzo di materie prime selezionate e dalla realizzazione di pane e pasta a mano.

Il menu alla carta prevede: Inizio vegetale – una serie di piccole portate a base vegetale che variano a seconda della stagione; Primosale alla piastra con zucchine, pomodori e olive; Pasta fresca all’uovo e condimento del giorno; Gnocco di patate e sugo di pesce; Uovo al tegamino con verdure di stagione; Sgombro al cartoccio, pomodorini e misticanza; Yogurt, meringa e maracuja; Frutta fresca; Dolce della tradizione.

A corredo della proposta ci sono anche il Menu Energy lunch (Santo Toast, acqua, caffè) e il Menu Healthy lunch (Insalatona della Santa, acqua, caffè).

Il Cocktail Bar Bistrot L’Opera di Santa Pelagia si trova in via San Massimo 17 a Torino ed è aperto dal lunedì al sabato con orario 12:00/14:30 e 18:00/23:00. Il locale fa capo a un gruppo di imprenditori vocati all’accoglienza che nel 2015 ha aperto la Residenza dell’Opera situata sopra il Bistrot e nel 2019 ha inaugurato anche Opera 35, il Boutique Hotel con 40 camere in via della Rocca 35 a Torino. Info e prenotazioni: 339.8445525 – www.operadisantapelagia.com

Lo chef

Matteo Cignetti, classe 2003 è nato in Canavese (To) e durante gli studi alberghieri in Valle d’Aosta presso l’École Hôtelière di Châtillon realizza alcuni stage tra cui al Gardenia di Caluso (To) con Mariangela Susigan e a La Madernassa di Guarene (Cn) allora guidata da Michelangelo Mammoliti. Nel 2021 vince l’oro come Miglior Allievo Fic degli Istituti Alberghieri e nel 2022, a soli 19 anni, sale sul primo gradino del podio alla Young Chef Olympiad (Yco), competizione internazionale organizzata dall’I.I.H.M. Internationl Institute of Hotel Management e che mette a confronto oltre 50 nazioni. Finiti gli studi frequenta l’Accademia Niko Romito a Castel di Sangro (Aq), quindi dopo un percorso di lavoro al Ristorante Reale e come tutor nella formazione decide di tornare a Torino e prende in mano la cucina de L’Opera di Santa Pelagia nell’autunno 2024.

Il barman

Marco Fabbri, 27 anni, torinese, dopo gli studi si è formato presso il Caffè Stratta, per poi lavorare al Golden Palace Luxury Hotel di Torino. Dal 2020, Marco è approdato al D.One Torino, dove ha espresso la sua creatività e innovazione attraverso la creazione di nuovi cocktail e la gestione del bar. Ha partecipato a numerose competizioni, vincendo il Mix Contest Torino nel novembre 2021, il BarItalia 2021 per il miglior drink con Amaro Nonino e aggiudicandosi il premio Best Speech durante il Mix Contest Italy Tour di novembre 2024 a Torino. Inoltre, ha collaborato con Martini per il catering di bar durante eventi esclusivi di Dolce & Gabbana e ha rappresentato Varnelli al Salone del Gusto 2022. Attualmente è il Brand Ambassador per E Bon Vermouth e continua a dedicarsi con passione al mondo del bartending e dell’ospitalità.

Redazione Centrale TdG